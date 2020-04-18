В Алтайском крае еще одного человека с COVID-19 выписали из больницы

В Алтайском крае четвертого ранее зараженного пациента с COVID-19 выписали из больницы, информирует пресс-служба регионального Минздрава.

Отмечается, что выздоровевший пациент по имени Андрей сейчас находится в инфекционном отделении городской больницы № 11, но не в качестве пациента, а в качестве отца маленького сына, у которого также диагностировали COVID-19. Оба они перенесли болезнь легко. Отец шутит, что ему ни разу не приходилось лежать в больнице таким здоровым.

В первую неделю после диагностирования болезни мужчина провел в инфекционном отделении пятой горбольницы, а после выявления коронавируса у сына он был переведен к нему в отделение, так как у жены результат теста на COVID-19 был отрицательным.

"Выраженных симптомов у нас не было, мы накануне оба переболели, думали, просто ОРВИ. В больнице у меня была лишь температура 37", – рассказал Андрей.

Отвечая на вопрос, какое лечение ему было назначено, Андрей ответил, что врачи прописали ему хлоргексидин, чтобы полоскать горло, и солевой раствор для промывания носа. Из таблеток – мукалитик и антигистаминное.

"Отдельно хочу сказать, что в городской больнице № 5 боксы похожи не на больничные палаты, а на гостиничные номера. Такое ощущение, что не в больнице лежал, а в командировке был все это время", – поделился горожанин.

Также Андрей пожелал медработникам сил и терпения, а землякам – беречь себя и при необходимости вызывать врача на дом.

По последним данным, в Алтайском крае подтверждено 63 случая заражения коронавирусом.