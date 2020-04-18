Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений. Таким образом, документы, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, для подростков, которым в этот срок исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, будет свидетельство о рождении или загранпаспорт.
Уточняется, что такие меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса на территории России.
По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 36 793. В 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Сейчас РФ находится на десятом месте в списке стран по количеству зараженных коронавирусом.
Комментарии
"продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав"
А куда они "истекают"?
а с разрешениями на оружие к примеру как?
Это хорошо
а с разрешениями на оружие к примеру как?
видимо никак, это тебе ни паспорт)))
какой врач разрешить чУду с гвоздями в голове оружие?!
"Документы будут действительными до 15 июля 2020 года"
Амик бред не пишите.
Из текста указа :3. Министерству внутренних дел Российской Федерации определить:
а) порядок и сроки замены документов, названных в пункте 1 настоящего Указа;
вообще ОН не о том указы подписывает...
И абонементы в баню.
А почему бы ваще не обнулить, раз уж на то пошло?