Путин продлил срок действия паспортов и водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении действия паспортов и водительских удостоверений. Таким образом, документы, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут действительными, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, для подростков, которым в этот срок исполнилось 14 лет, но не был выдан паспорт, основным документом, удостоверяющим личность, будет свидетельство о рождении или загранпаспорт.

Уточняется, что такие меры приняты в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса на территории России.

По последним данным, общее число заболевших COVID-19 в России достигло 36 793. В 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Сейчас РФ находится на десятом месте в списке стран по количеству зараженных коронавирусом.