Россия вошла в десятку стран по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 4785 новых случаев заражения COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще 40 человек в 15 регионах страны. 467 пациентов выздоровели.
С начала эпидемии в России общее число заболевших достигло 36 793, выздоровели из них 3057 человек. В 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Таким образом, Россия вышла на десятое место среди стран по числу заболевших коронавирусом в мире.
Напомним, что в Алтайском крае официально подтверждено 63 случая заражения COVID-19, четыре пациента уже выписаны из больниц. В Республике Алтай коронавирус диагностировали у двух человек. В обоих регионах никто не погиб.
Комментарии
Это ещё мельдоний не хомячили...
Пока статистика смерти в России очень неплохая: один умерший на десять выздоровевших. Пока хватает и врачей, и хорошего ухода, и ИВЛ.
Да, и пока этот вирус толком не добрался до нищенских регионов, типа Алтайского края.
Рост чуть ли не самый быстрый в мире.
А может и самый быстрый (в процентах)
Вообще неприятная статистика, Россия уже единственная страна в мире, где каждые сутки заболевает больше, чем в предыдущие. Может хорошо, что тестируют много, но, например, в Мексике почти столько же населения, как в России, у нее почти нет границы с США, где больше всего заболевших в мире, но у Мексики количество зараженных в 6 раз меньше, чем у нас
16:30 гость
Решил сначала написать о вирусах, о том как он распространяется, наивно думая, что человек не знает. Извини, что сразу пропаганду твою не заметил, поэтому здесь не о вирусах писать надо, а о том,как человек пропагандист себе на хлебушек зарабатывает...
18.04.2020 16:30
гость
а умерших в 1,5 раза больше
Ну ещё не вечер, будет и на первом с большим атрывом
но у Мексики количество зараженных в 6 раз меньше, чем у нас
А там и тестирования как такового нет.
Прошляпили то время когда надо было карантин вводить, а не каникулы объявлять.
Москву надо было как Ухань блокировать, а то по всей стране растащили...
18.04.2020 16:48
- гость -
Это баба на базаре так спорит, когда ума по теме сказать не хватает, она орет, сам дурак. Я посмотрел карту и ее озвучил, посмотри тоже, вдруг че поймешь. Сильно только не напрягайся, там цифры, а то башка лопнет
Как думаешь,почему в подмосковье построили госпитальный городок?
По твоему чтобы прошляпить и выйти с отрывом вперёд по умершим от этой болезни?
18.04.2020 17:06
месный
Ну ещё не вечер, будет и на первом с большим атрывом
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Думаю, на втором. США мы не обгоним, там населения больше, чем в России.
США мы не обгоним,
Мы столько людей не оттестируем.
18.04.2020 16:30
гость
Вообще неприятная статистика, Россия уже единственная страна в мире, где каждые сутки заболевает больше, чем в предыдущие.
Из банды гвоздеголовых?
Нехорошо распространять фейки. Пожелал бы тебе здоровья, но не буду.
Россия сейчас на 11 месте по инфицированным.
Радостный Амик бежит впереди паровоза.
19.04.2020 07:12
- гость -
Ты личное мнение от констатации фактов вообще отличаешь?
07:14- гость - @Россия сейчас на 11 месте по инфицированным.Радостный Амик бежит впереди паровоза.@
11 стран впереди, мы пока на 12 месте. Действительно, откуда такая инфа у амика?
18.04.2020 17:06
месный
Ну ещё не вечер, будет и на первом с большим атрывом
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Думаю, на втором. США мы не обгоним, там населения больше, чем в России.
18.04.2020 20:36
- гость -
США мы не обгоним,
Мы столько людей не оттестируем.
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но за то хоть в чем то в первых рядах с развитыми странами)))))))