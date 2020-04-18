Россия вошла в десятку стран по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19

За последние сутки в России выявили 4785 новых случаев заражения COVID-19, пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

От осложнений, вызванных инфекцией, скончались еще 40 человек в 15 регионах страны. 467 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии в России общее число заболевших достигло 36 793, выздоровели из них 3057 человек. В 313 случаях болезнь завершилась летальным исходом. Таким образом, Россия вышла на десятое место среди стран по числу заболевших коронавирусом в мире.

Напомним, что в Алтайском крае официально подтверждено 63 случая заражения COVID-19, четыре пациента уже выписаны из больниц. В Республике Алтай коронавирус диагностировали у двух человек. В обоих регионах никто не погиб.