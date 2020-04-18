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Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу бизнеса

, ИА "Амител"
По мнению депутата, начать нужно с регионов
Фото: zhlob.info

Фото: zhlob.info

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, его слова передает РИА "Новости".

По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Начать он предлагает с регионов.

Также Онищенко подчеркнул, что в текущих условиях, вызванных пандемией коронавируса, необходимо оградить от опасности группы риска, в том числе и пожилых людей. Также он перечислил категории граждан, работу которых можно реализовать в нынешних условиях.

"Например, IT-компания, которая занимается программированием. Те, кто старше 65, живут на "удаленке" и работают на удаленном доступе. Те, кто помоложе, они изолированы, обеспечены масками, обеспечены спецрежимом в тех помещениях, в которых они занимаются, и это хорошо. Даже можно сегодня отпускать общественное питание, только в таком варианте, когда кухня работает, а блюда везут на вызов. Вы позвонили, и вам привезли", – заявил депутат.

Политик добавил, что государство уже приняло подобные меры в отношении крупного бизнеса. Так, во время нерабочей недели Владимир Путин провел совещание с ВПК, "где не спрашивал, сколько ракет они выпустили и как далеко они улетели, а он спрашивал, какие меры были приняты по обеспечению безопасности работающих". После этого, пояснил Онищенко, глава государства также встретился со строительным корпусом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

19.04.2020 07:11
- гость -

Какой он мудрый!!!

19.04.2020 10:05
- гость -

Ага, регионы не жалко))). цвет нации и элитный генофонд будут сохранены в Мск и СПб

19.04.2020 10:13
- гость -

Вы уж определитесь. Госполюда-товарищи.

19.04.2020 12:57
- гость -

Скажите спасибо этому делегату за акцизы на сигареты.

19.04.2020 15:39
- гость -

об этом: «Госдума приняла в третьем чтении закон, который смягчает запрет на выдачу госгорантий иностранным компаниям, а также российским, зарегистрированным в офшорах». Правительство внесло этот проект (№941158-7) в палату неделю назад.

19.04.2020 22:03
Владимир Романов

НУЖНО СРОЧНО ОТМЕНИТЬ КАРАНТИН «СИДЕТЬ ДОМА» И НАОБОРОТ ВВЕСТИ КАРАНТИН «ВСЕМ ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА» С МАСКОЙ И ПРИКРЕПЛЁННЫМ НА ЛОБ ИНДИКАТОРОМ, простым, недорогим, который показывает на расстоянии здоровых, с нормальной температурой, людей, и с повышенной температурой, т.е. заболевших, и требующих срочной госпитализации.
Даже древние, малограмотные люди знали, что хранить собранный урожай фруктов лучше отсортировав некачественные от качественных и, рассыпав их, глазами по их виду определяли и отбирали хорошие, а плохие выбрасывали.
Давно используется визуальная сортировка различных продуктов на конвейерах – яиц на категории, фруктов, ягод, рыбы, с выявлением некачественных, которые удаляются, а так же сортировка мусора, что обеспечивает обработку большого объема проверяемой продукции за короткое время.
Ввели для основной массы населения, здоровым и больным, карантин «сидеть дома», парализовав привычную жизнь, а некоторым, без которых не обойтись, разрешили выходить из дома в масках.
Корме того, придумали аппараты вентиляции лёгких домашним воздухом, а не чистым и, вместо масок, экраны, устанавливаемые на лицо. Бизнес, ничего лишнего.
Термоиндикатор выполнен в виде человеческого глаза, и содержит «глазницу», выполненную из ткани, пропитанной составом меняющим цвет с розового на белый при повышении температуры, и установленный в центре, «зрачок» меньшего диаметра, выполненный из термоэтикетки, так же меняющей цвет с белого на чёрный, при этом, они запаяны в герметичную мягкую капсулу из полиэтилена, на которую сверху приклеен скотч большего диаметра для крепления его на лбу, который снабжён защитной этикеткой и носится в пластмассовом контейнере-футляре.
Приклеенный на лоб индикатор не портит внешний вид, как не портит внешний вид индийцев, которые красной краской наносят кружок на лбу и ходят всю жизнь.
Для необеспеченных индикаторами и масками сохраняется карантин домашней самоизоляции, который по мере обеспечения их индикаторами и маскам, будет для них отменяться.
При обнаружении вблизи человека со «зра

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