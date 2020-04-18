Геннадий Онищенко предложил постепенно разрешать работу бизнеса

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко считает, что в России нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса, его слова передает РИА "Новости".

По словам парламентария, такая мера сейчас необходима, но реализовывать ее нужно "постепенно-постепенно". Начать он предлагает с регионов.

Также Онищенко подчеркнул, что в текущих условиях, вызванных пандемией коронавируса, необходимо оградить от опасности группы риска, в том числе и пожилых людей. Также он перечислил категории граждан, работу которых можно реализовать в нынешних условиях.

"Например, IT-компания, которая занимается программированием. Те, кто старше 65, живут на "удаленке" и работают на удаленном доступе. Те, кто помоложе, они изолированы, обеспечены масками, обеспечены спецрежимом в тех помещениях, в которых они занимаются, и это хорошо. Даже можно сегодня отпускать общественное питание, только в таком варианте, когда кухня работает, а блюда везут на вызов. Вы позвонили, и вам привезли", – заявил депутат.

Политик добавил, что государство уже приняло подобные меры в отношении крупного бизнеса. Так, во время нерабочей недели Владимир Путин провел совещание с ВПК, "где не спрашивал, сколько ракет они выпустили и как далеко они улетели, а он спрашивал, какие меры были приняты по обеспечению безопасности работающих". После этого, пояснил Онищенко, глава государства также встретился со строительным корпусом.