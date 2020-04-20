Число зараженных COVID-19 в России приближается к 50 тысячам

За последние сутки в России выявили 4268 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Всего на 20 апреля в стране зарегистрирован 47121 случай заболевания. Как отметили в оперштабе, почти половина не имели симптомов болезни.

От осложнений, вызванных инфекцией, за сутки скончались 44 человека из 10 регионов страны, всего за время пандемии умерли 405 россиян. Из больниц за сутки выписали 155 человек, а за все время выздоровело 3446 соотечественников.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 14 новых случаев заражения COVID-19, всего в крае выявлено 86 инфицированных, в том числе 11 детей.

По данным краевого Минздрава, у большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме. Трое находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.