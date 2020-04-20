Сколько лет заболевшим COVID-19 в Алтайском крае? Инфографика

Среди зараженных коронавирусом в Алтайском крае есть представители всех возрастных групп. Данные привели в региональном Минздраве.

11 человек – младше 17 лет, 27 человек – в возрасте от 18 до 40 лет, 12 человек – от 41 года до 50 лет, 19 человек – 51-60 год, старше 60 лет – 17 человек.

Как уже сообщал amic.ru, на 20 апреля в Алтайском крае выявлено 86 инфицированных COVID-19. У большинства из них заболевание протекает в легкой форме, однако три человека подключены к аппаратам ИВЛ. Их состояние осложняется сопутствующими болезнями.

Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 13712 человек, под медицинским наблюдением находятся 1384 человека, в том числе 18 иностранцев.