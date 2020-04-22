А был ли заговор? Алтайские эксперты о том, почему COVID-19 "нокаутировал" весь мир

"Коронавирус – это самая масштабная провокация в истории человечества", "Эпидемии и пандемии нет", "Ищите тех, кому это выгодно!" – такими заголовками сейчас пестрят российские СМИ. Но алтайские политологи и экономисты уверены: вирус смертельно опасен и игнорировать его нельзя. Мнения о том, что COVID-19 создан искусственно или вообще выдуман, а мировой экономический кризис кому-то выгоден, возникают лишь из-за недоверия к официальной информации, считают эксперты.
Много вопросов, мало ответов
О вспышке коронавирусной инфекции в китайском городе Ухане стало известно в декабре 2019 года. Спустя пять месяцев вирус проник практически во все страны: пока случаев заражения не выявлено лишь в 18 государствах. Однако до сих пор отсутствует единая статистика по количеству умерших, до конца не выяснена природа вируса, а некоторые эксперты заявляют, что половина заразившихся переносят COVID-19 бессимптомно. Из-за этого люди и сомневаются в достоверности официальной информации, считает сопредседатель общероссийского движения в защиту прав избирателей "Голос" Станислав Андрейчук.
"Если данные все время опровергаются новыми, либо информации недостаточно для формирования целостной картины, у населения возникают разные мысли. Это как в анекдоте: если человек параноик, это еще не значит, что за ним не следят. Пока сами ученые не до конца понимают ситуацию с коронавирусом, а новые данные появляются регулярно: то их предоставляет Всемирная организация здравоохранения, то Китай заявляет, что предоставляли недостоверную информацию. Поэтому пока не совсем понятно, что правда, а что нет", – отмечает Станислав Андрейчик.
На этом фоне в социальных сетях, интернет-СМИ, на форумах и на телевидении сразу появились конспирологические версии по поводу появления вируса и его "создателей", ранее рассказал amic.ru председатель Алтайского отделения Российской ассоциации политической науки Юрий Чернышов.
"В этом обвиняли Китай (что он не уследил за своим биологическим оружием в лаборатории вирусологии в Ухане), обвиняли США (что они "заслали" этот вирус в Китай), обвиняли Россию (что она использовала эту напасть против Запада) и т.д. Однако время показало, что ущерб, уже нанесенный всем странам мира, колоссален. И в этом смысле эпидемия не оказалась "выгодной" ни одной из стран", – говорит он.
Сейчас отрицать существование опасного вируса неуместно, считает кандидат экономических наук Артем Поломошнов. По его словам, COVID-19 не выдуман, он реален, вот только его масштабы раздуты СМИ сильнее, чем того заслуживают.
"Коронавирус действительно опасен. Однако теория больших чисел говорит о том, что сейчас им болеет небольшое количество как от населения всей планеты, так и каждого государства. Но ему сейчас уделяют избыточное внимание. Поэтому иногда возникают мысли о том, что вся ситуация кому-то нужна", – отмечает Поломошнов.
Выигравшие и проигравшие
Мировой экономический кризис, который возник из-за распространения пандемии коронавируса, причинит колоссальный вред каждой стране, уверены алтайские эксперты. Но они считают, что мир оказался бы на пороге финансовых потрясений и без него. Во всяком случае, в России очередной экономический кризис точно бы наступил в ближайшие годы, уверен руководитель Школы реальной политики Константин Емешин. По его мнению, пандемия лишь ускорила его наступление и сделала более болезненным для страны.
"Экономика всегда циклична: сначала производство и потребление растут, а потом наступает определенный спад. Мы к этому спаду подошли. Также Россия в марте отказалась подписать соглашение с ОПЕК по сокращению добычи нефти, заявила о продолжении помощи Венесуэле и Сирии. Рано или поздно экономический провал все равно бы наступил. В этой ситуации коронавирус оказался спусковым крючком", – говорит эксперт.
Кризис был неминуем
Как и во время любого кризиса, сейчас есть фирмы, которые неплохо на этом зарабатывают, говорит Константин Емешин. В мире сверхприбыль получают производители компьютерной техники, смартфонов, программных продуктов, спрос на которые в период карантина и самоизоляции резко вырос. В России доходы увеличились у производителей масок и дезинфицирующих растворов. Но вот большинству организаций приходится прогибаться под новые условия рынка, считает политолог.
"Убытки терпят многие компании малого и среднего бизнеса, даже крупные производители. Они как работали, так и работают, но свою продукцию им некому поставлять. Трудности испытывают даже бюджетники. В больницах, например, отменили плановую медицинскую помощь, которая была основной для зарплат сотрудникам. Проблемы есть и в системе образования", – уверен Константин Емешин.
Поддержать бизнес, бюджетную и социальную сферу в регионах должны те меры, которые предложило российское правительство. Это решение верное и своевременное, считает Емешин, но необходимо обязательно просчитывать все последствия. Иначе, убежден он, мы столкнемся с ситуацией 12-летней давности.
"Во время кризиса 2008 года правительство решило, что нужно поддержать спрос, и существенно повысили пенсии. Через год в Республике Алтай на конференции "Сибирский Давос" был интересный доклад о том, что подобным способом мы поддержали не российскую экономику, а китайскую. Пенсионеры не стали есть больше хлеба, картофеля или мяса. Они пошли и купили товары, 85% которых производят в Китае. Поэтому обязательно нужно учитывать все последствия", – считает Емешин.
Перед вирусом все равны
Аналогичные экономические проблемы сейчас происходят во многих странах мира. Китай, который обвиняют в искусственном выращивании вируса и намеренном распространении, уже получает иски от других стран. А некоторые государства вообще изменили политический курс, утвержденный много лет назад, отмечают эксперты.
"Пандемия неожиданно опрокинула многие планы сильных мира сего, в том числе, например, по неоправданным тратам бюджетных средств и эскалации вооруженных конфликтов. Вирус показал, что перед его угрозой все равны – и бездомные, и премьер-министры", – отмечает Юрий Чернышов.
Зато в странах, которые долго не признавали коронавирус, сейчас наблюдается большое количество инфицированных COVID-19 и умерших от осложнений, вызванных вирусом. В США и Великобритании "корона" начала распространяться еще в конце февраля, но почти полтора месяца эти государства не вводили ни режим самоизоляции, ни карантин. В результате от осложнений, вызванных COVID-19, в Америке умерли более 40 тысяч человек, в Британии – свыше 16 тысяч, говорит кандидат медицинских наук, глава регионального отделения партии "Яблоко" Александр Гончаренко.
"Президент США Дональд Трамп, который утверждал, что вирус – это ерунда, потерпел фиаско, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам переболел. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко тоже будет вынужден признать", – считает он.
По словам эксперта, сторонники конспирологических версий также могут и дальше считать, что коронавируса не существует, это заговор, а кризис кому-то на руку. "Но люди, зараженные COVID-19, умирать от этого не перестанут", – говорит он.
Комментарии
Поживём увидим. Экологией нужно заниматься всем странам.
Был заговор, не был заговор... а картошка сама себя не посадит.
Мнения о том, что COVID-19 создан искусственно или вообще выдуман, а мировой экономический кризис кому-то выгоден, возникают лишь из-за недоверия к официальной информации, считают эксперты.
++++++++++++++
Это так.
Но алтайские политологи и экономисты уверены: вирус смертельно опасен и игнорировать его нельзя.
Я думаю ,алтайские власти это понимают.
Зато в странах, которые долго не признавали коронавирус, сейчас наблюдается большое количество инфицированных COVID-19 и умерших от осложнений, вызванных вирусом.
.......почти полтора месяца эти государства не вводили ни режим самоизоляции, ни карантин. В результате от осложнений, вызванных COVID-19, в Америке умерли более 40 тысяч человек, в Британии – свыше 16 тысяч.
Самоизоляция? Не, не слышали. (Амител, публикация за 15 апреля)
22.04.2020 08:30
- гость -
Зато в странах, которые долго не признавали коронавирус, сейчас наблюдается большое количество инфицированных COVID-19 и умерших от осложнений, вызванных вирусом.
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Есть удивительная страна Швеция ,придумавшая выработку так называемого "коллективного иммунитета" и есть удивляющая мир статистика, отражающая его последствия.
Очень интересно - погуглите.
А что, в Алтайском крае есть такие эксперты?
22.04.2020 08:49
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Да откуда они здесь? Разве что Калибр. ))
Все Алтайского эксперты здесь на амителе комменты строчат.
Доброе утро коллеги! Извините за опоздание...
Инфекция есть, но она не так страшна как её братья и сестры, грипп или атипичная...
Тут нужно взять большой лист ватмана и на нем нарисовать: как Греф осенью пугает всех что уйдет если Сбербанк отдадут правительству, а весной сидит ниже... воды...; Как нас загнали в дома, а главное отменили все массовые места и за одно протесты; как поругались с саудитами из-за нефти; как в Китае арестовали 140 чел элиты; как наш солнце-ликий чуть не подхватил вирус и теперь в бункере бог знает где; как Трамп на право и на лево намекает об изменениях и перестанет финансировать ВОЗ; как Билл Гейтс бросил свой Майкрософт и ушел в биологию с головой и с женой; как арестовывают Х.Ванштейна; как помирает Дж.Эпштейн; как поет свою некудышную Вкусняшку Дж.Бибер
А чуть выше всего этого нарисовать убийство Кеннеди, что бы от него тень падала на всю картину.
Обратите внимание - я не чего не сказал, а просто нарисовал картину на чистом листе. Хотя много ещё чего можно в неё дорисовать, но это уже между тем что нарисовано или вокруг.
"Если данные все время опровергаются новыми, либо информации недостаточно для формирования целостной картины, у населения возникают разные мысли. Это как в анекдоте: если человек параноик, это еще не значит, что за ним не следят. Пока сами ученые не до конца понимают ситуацию с коронавирусом. Алтайские ЭКСПЕРТЫ ! Господи кто их назначает ?
22.04.2020 09:20
- гость -
Все Алтайского эксперты здесь на амителе комменты строчат.
Доброе утро коллеги! Извините за опоздание...
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Не извиняйтесь)))
20 минут вычтем из обеденного часа.
По сабжу:
Во времена свиного, птичьего в 2005, 2009 и в кризис 2008 годов у нас, россиян, не было у каждого по 5ть айфонов, не было вотсапов и т.д. Максимум ВКонтакт.
А сейчас... Один инстаграм чего стоит.
И инстаграм = сарафанное радио и к нему замечательно применима "пирамида возникновения слухов": один рассказал троим и так по нарастающей. И это без учета того что в инстаграм можно рассказать чуть больше чем троим. И на выходе не просто слух, а паника.
Вот вам и инфобум.
Официальная информация крайне скудна, но на основании её получаются просто замечательные слухи.
- гость -
22.04.2020 08:49
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Да откуда они здесь? Разве что Калибр. )
это дряхлый высокомерный деда ?! который в каждой бочке затычке ,в каждой сфере специалист широкой кол леи!
со своими рассуждениями прыщавого подростка -максималиста.
22.04.2020 08:36
CALIBR
Есть удивительная страна Швеция
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Ключевой момент : удивительная страна закрыла свои границы 19 марта. Россия только через 2 недели.
За это время много чего случилось.
В Швеции школьники и студенты учатся дистанционно, большинство рабртающих на удаленке. Совершеннолетние дети не живут с родителями. Поколения разобщены.
Если бы границы нашего края закрыли 19 марта, не надо было бы никакой самоизоляции. Все бы спокойно работали и учились.
22.04.2020 11:49
- гость -
Если бы границы нашего края закрыли 19 марта, не надо было бы никакой самоизоляции. Все бы спокойно работали и учились.
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почему именно 19 марта ?