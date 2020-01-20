Третий человек умер от нового типа коронавируса в Китае

Еще один житель Китая умер от осложнений, вызванных новым типом коронавируса, сообщает РИА "Новости".
За два дня атипичная пневмония диагностирована еще у 136 человек. Самому молодому пациенту 25 лет, а самому взрослому – 89. Болезнь выражается у всех одинаковыми симптомами – одышка, повышенная температура и кашель.
В городе Ухань, где была зарегистрирована вспышка неизвестного ранее заболевания, госпитализированы 198 человек, девять из которых находятся в тяжелом состоянии. Три человека скончались. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
Комментарии
Вирус это переносчик форм жизни, если его развернуть особым образом, то мы получим готовую форуму жизни. А так он пытается встроится в клетки живого организма путается в их кодах, что приводит к мутациям, заболеваниям.
Хорошая идея, между прочим.
А иммунитет переносчик заболеваний, нет не форм жизни, а заболеваний, он их перенёс и выдержал.