Режим самоизоляции в России могут продлить

Режим самоизоляции в России может распространиться на майские праздники, а также на рабочие дни между ними. Это наиболее вероятное развитие событий, которое сейчас обсуждают федеральные власти, рассказали РБК источники, близкие к дискуссии.
Напомним, россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня – с 6 по 8 мая.
Еще один сценарий – продление режима нерабочих недель до середины мая. В случае негативного развития событий не исключена самоизоляция до 1 июня.
20 апреля Владимир Путин провел совещание с экспертами по вопросам санитарно-эпидемиологической обстановки, на котором заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российские регионы отстают по темпам заболеваемости от Москвы примерно на две-три недели, из-за этого число заразившихся там может резко вырасти в ближайшее время.
Как уже сообщал amic.ru, Путин объявил апрель нерабочим во время своего обращения к нации 2 апреля.
Комментарии
А где самоизолировавшимся брать самобабки на самопожрать и на само счета самооплатить или саиоправителей это нискока не волнует?
Круто, маскируют слабую медецину самоизоляцией, сидите дома потихоньку болейте за свой счет или в кредит, чтобы не создать трудности медикам
Хорошо геройствовать за счет населения, одни обещания и разговоры, толь в нашей стране помошь в виде Кредита, может налоги у нас тоже будут брать в кредит, ну а что как нам так и мы
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Алексей Ермолин
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Главное о коронавирусе: новости, статистика, ответы на вопросы
Как другие страны заботятся о гражданах при коронавирусе
28 марта
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Сегодня многие страны оказались под гнетом коронавируса. Когда происходит подобная ситуация, то любое адекватное государство сразу начинает подкачивать спадающую экономику, потому что потом будет поздно. Интересно, как справляются заграничные (загнившие) державы в реальности?
Италия выделила на поддержку безработных всех категорий 25 млрд. евро. Плюс, нарастила срочные кредиты малому и среднему бизнесу, и снизила ставки. Предприятия, потерявшие более 25 % прибыли получат компенсации. В целом, на все сферы государства выделено около 350 млрд. евро. ВВП страны – 1,9 трлн. евро.
Испания потратит на экономическую борьбу около 210 млрд. евро. Из них половина предназначается пострадавшим компаниям. Около 600 млн. евро распределяется на оплату коммунальных платежей бедной части населения. Предусмотрена дополнительная финансовая помощь предприятиям и фирмам, чтобы работодатель не увольнял персонал. Бонусом по стране введена отсрочка по оплате за аренду. ВВП страны – 1,2 трлн. евро.
Германия финансово возместит компаниям взносы на социальное обеспечение из-за сокращения рабочего времени сотрудников. На решение проблем с бизнесом выделено 610 млрд. евро в виде государственных гарантий на кредиты. 50 млн. евро выделено на помощь потенциальным банкротам малого бизнеса. Учитывая, что медицина в этой стране частная, государство решило выделять по 50 тыс. евро за каждую отмененную операцию. ВВП страны – 4 трлн. евро
Португалия сохранила 60% зарплаты за теми работниками, кто остается с своими детьми на карантине из-за закрытия учебных заведений (т.е. не обязательно на больничном). Чтобы не мудрить с частниками и бюджетниками, власти просто помогают оплачивать частный сектор
беря часть расходов на оплату труда на себя. На помощь малому и среднему бизнесу выделено 3 млрд. евро. ВВП страны – 320 млрд. евро.
Франция ввела отсрочки платежей за коммунальные услуги и аренду. Причем этим могут воспользоваться не только граждане, но и малый бизнес. Многие предприятия получат отсрочку по уплате налогов и соц.взносам. На гарантийную поддержку малого и среднего бизнеса выделены субсидии в 300 млрд евро. ВВП страны – 2,4 трлн. евро.
Англия еще редактирует распределение средств, но известно, что на поддержку бизнеса и граждан выделено 330 млрд фунтов стерлингов (360 млрд евро). ВВП страны – 2,7 трлн. евро.
Кипр решился на снижение НДС. Конкретики в деньгах нет, но известно о выплатах пособий тем, кто потерял работу из-за эпидемии. Студентам выплачивается своеобразная стипендия в размере 750 евро в месяц, по причине закрытия учебных заведений на карантин. ВВП страны – 23 млрд. евро.
Дания для помощи предприятиям оплатит 75% зарплаты тем, кому грозит увольнение. Тем, кто работает по часовой ставке государство оплатит 90% зарплаты. Интересно, что на работающих «по удаленнке» (фрилансеров) отдельно выделено 1,4 млрд евро. ВВП страны – 350 млрд. евро.
Польша берет на себя обязательства выплат до 40% зарплат тех, кому грозит увольнение. Малый бизнес и работающие по подрядам могут рассчитывать на возмещение 80% от зарплат. Плюс, индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на помощь в 2 000 злотых. Так же гарантированно получат пособие родители детей до 8 лет из-за карантина в школах. ВВП страны – 580 млрд. евро.
Швейцария выделила 42 млрд. евро на стабильную зарплату, социальные гарантии и поддержку самозанятых. ВВП страны – 700 млрд. евро.
Китай начисляет субсидии в 1200 долларов каждому и дополнительные выплаты безработным. Те, кто проживает в государственных домах не оплачивают коммунальные услуги (пока за 1 месяц). На медицинское оборудование заморозили подоходный налог. Для бизнеса снизили ставки по кредитам. Освободили от НДС компании, связанные с перевозками граждан и т
и товаров. Налоговые льготы получили транспортные, туристические учреждения, гостиницы и рестораны. Конкретная помощь в деньгах не известна. ВВП страны – 14 трлн. долларов.
Япония ввела компенсации родителям, которые из-за карантина в школах остались со своими детьми дома. На решение проблем с бизнесом выделено 4,1 млрд. долларов. ВВП страны – 5 трлн. долларов.
Австралия отчислила 11,4 млрд. долларов на субсидирование бизнеса, поддержку безработных и пенсионеров. ВВП страны – 1,4 трлн. долларов.
Южная Корея выделила 9,8 млрд. долларов на помощь малому и среднему бизнесу, выплату детских пособий и на переобучение тех, кто потерял работу. ВВП страны – 1,7 трлн. долларов.
США кроме прямых выплат всем гражданам, освободила население от зарплатных налогов до конца года. В помощь бизнесу выделено 850 млрд. долларов. ВВП страны – 21 трлн. долларов.
Канада платит 900 долларов раз в полмесяца безработным и отпускникам. Компенсации получают родители, которые вынуждены сидеть дома из-за школьных карантинов. Бизнесу гарантированы субсидии в 10% от зарплаты работников и льготы по налогам. Всего на помощь населению выделено около 27 млрд. долларов. ВВП страны – 1,6 трлн. долларов.
Бразилия отдает в помощь населению 30 млрд. долларов. Из них около 16,7 млрд. долларов направятся на выплату социальной помощи (особенно, пенсионерам, которые получать доп. пенсию), 12 млрд. долларов пойдут на поддержку бизнеса. Медицине отдельно досталось 1 млрд. долларов. ВВП страны – 1,8 трлн. долларов.
Почти все страны ввели ипотечные каникулы и отсрочку по выплатам кредитов и налогов в среднем на 3-4 месяца (В Италии до окончания карантина). В первую очередь помогают заболевшим, мало защищенным слоям населения и бизнесу. И никто не вводил новых налогов. Кто жертвует на помощь 10% ВВП, кто - 15%.
ВВП России - 1,6 трлн. долларов. На сколько помогут нам?
А у нас решили гостей иностранцев поддержать рублем, и долбаных туристов, а работяги и мелкий бизнес Кинули
А мне нравится из дома работать