Виртуальные и не очень. Митинги против самоизоляции прошли в России

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Несколько протестных акций состоялось в России против режима самоизоляции. И если в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону они оказались виртуальными, то на площади во Владикавказе собралось около полутора тысяч человек. Они требовали отменить режим самоизоляции и разрешить свободное перемещение по городу. К митингующим вышел глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров, однако его доводы людей не убедили, пишет "МК".

А в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону люди, чтобы выразить протест против ограничительных мер, использовали приложение "Яндекс. Навигатор". Для этого они оставили комментарии с лозунгами, среди которых были "Требую ввести режим ЧС!", "Нет денег заплатить за кредиты! Что нам делать?" и другими.