Виртуальные и не очень. Митинги против самоизоляции прошли в России

Фото: www.facebook.com/silagolovaty; t.me/uncos_news
Несколько протестных акций состоялось в России против режима самоизоляции. И если в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону они оказались виртуальными, то на площади во Владикавказе собралось около полутора тысяч человек. Они требовали отменить режим самоизоляции и разрешить свободное перемещение по городу. К митингующим вышел глава Северной Осетии – Алании Вячеслав Битаров, однако его доводы людей не убедили, пишет "МК".
А в Санкт-Петербурге и в Ростове-на-Дону люди, чтобы выразить протест против ограничительных мер, использовали приложение "Яндекс. Навигатор". Для этого они оставили комментарии с лозунгами, среди которых были "Требую ввести режим ЧС!", "Нет денег заплатить за кредиты! Что нам делать?" и другими.
Комментарии
Люди не видят реальных мер поддержки. Ситуация будет накаляться.
Зачем подобные новости размещают? Господа редакторы, хотите получить Майдан?
Ведь понятно каждому здравомыслящему и законопослушному гражданину, что всё это дело рук провокаторов. А вы ещё и помогаете им, распространяете эту бредовую информацию!
По сути, виртуальные митинги дело рук молодежи - сторонников Навального, а ситуация в Осетии - дело рук политической оппозиции. И тем, и другим наплевать на народ и страну, им лишь бы хаос, война и беспредел, чтобы потом в мутной воде рыбку половить.
Не пройдёт!
Народу это не надо, народ поддержит власть!
21.04.2020 07:52
Поддержу власть!
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Вам бы как-то тексты обновили что-ли, одно и то же. Держите свои 15 рублей и валите отсюда. Говорить за народ вам никто не позволял.
Господь терпел и нам велел!
21.04.2020 07:52
Поддержу власть!
Провокатор в данной ситуации именно Вы, более того провокатор с уголовными навыками!
Вы призываете наплевать на Конституцию и поддерживаете незаконные решения о введении т.н. самоизоляции, которая законодательно не определена. Люди требуют от власти помощи в ЧС, но Путин и его подчиненные предлагают населению выживать самостоятельно!
Кого ты там поддерживаешь, бюджетник походу, так хвостик то прижми через месяц голодом сидеть будешь, 80% населения уже месяц без зарплат с долгами, все что ты там писал это слова а по факту Все за счет людей, помощи НЕТ
защищенным слоям населения и бизнесу. И никто не вводил новых налогов. Кто жертвует на помощь 10% ВВП, кто - 15%.
А про конституцию просто смех, на нее Наплевала власть уже полгода назад, правят и дополняют как хотят, НЕТ в конституции такого пункта что власть должна решать проблеммы за Счет людей, и тратить казну на помошь крупным промышленникам где к стати являются акционерами тоесть спасают свой бизнес за счет людей
21.04.2020 07:56
- гость - Вы, видно, один из эти виртуальных протестующих? Ну ничего, мы, вас и не заметим. Либо будете также писать инкогнито, а если решитесь выйти на митинги и устроить анархию, быстро вам объяснят по почкам, что сценарий Украины на Руси не пройдёт. Нам этого де...ма не нужно. Зарубите себе это на носу.
21.04.2020 08:07
- гость - Конституцию - есть основа стабильности строя и страны. Конституция наша - это святое! Всё соблюдается, поэтому и мирное небо над головой. Так было и будет во веки веков.
21.04.2020 08:23
- гость - некому не запрещают устроиться на бюджетное рабочее место. У нас свобода. Кто хочет - бизнес, кто желает в бюджет - пожалуйста. Везде свои плюсы. У бюджетников это стабильная и достойная зарплата. Белая зарплата! Оплачиваемый отпуск, соцобеспечение и многое другое. Красота! Меня мелкие лавочники не касаются никак. А вот основа государственного благополучия (армия, медицина, ТЭК, атомная промышленность, правоохранительные органы и пр.) стоит крепко на ногах. Всё будет хорошо. В 90-ые было намного хуже. Но нам туда дороги нет, не стоит беспокоится об этом людям.
Власть поражена импотенцией и лежит в параличе. Какое к ней может быть доверие. Когда всё спокойно они дерут три шкуры, когда приходит время принимать решения и ответственность, они самоустраняются. Нет, такая власть не нужна никому.
21.04.2020 08:42
Поддержу власть!
Трольчатник пропутинский - открой Конституцию с комментариями и прочти, что такое социальное государство!
Глумишься, что Конституция наша - это святое, но забыл, про поправки которые эту святость разрушают!
21.04.2020 08:42
Поддержу власть!
Вы поддерживаете власть которая вводит все новые и новые поборы, грабит стариков, врет прямо в глаза, не соблюдает законов Конституции, подгоняет любые законы под себя даже в ущерб народу.
21.04.2020 08:54
- гость - не несите бреда. Ничто не запрещает вносить поправки и дополнения в Конституцию. Это делается и в России, и в любой другой нормальной стране.
21.04.2020 08:54
- гость -
Трольчатник - почитай как другие страны сейчас поддерживают свой народ в отличии от Путина!
Китай начисляет субсидии в 1200 долларов каждому и дополнительные выплаты безработным. Те, кто проживает в государственных домах не оплачивают коммунальные услуги (пока за 1 месяц). На медицинское оборудование заморозили подоходный налог. Для бизнеса снизили ставки по кредитам. Освободили от НДС компании, связанные с перевозками граждан и товаров. Налоговые льготы получили транспортные, туристические учреждения, гостиницы и рестораны. Конкретная помощь в деньгах не известна. ВВП страны – 14 трлн. долларов.
Япония ввела компенсации родителям, которые из-за карантина в школах остались со своими детьми дома. На решение проблем с бизнесом выделено 4,1 млрд. долларов. ВВП страны – 5 трлн. долларов.
Австралия отчислила 11,4 млрд. долларов на субсидирование бизнеса, поддержку безработных и пенсионеров. ВВП страны – 1,4 трлн. долларов.
Южная Корея выделила 9,8 млрд. долларов на помощь малому и среднему бизнесу, выплату детских пособий и на переобучение тех, кто потерял работу. ВВП страны – 1,7 трлн. долларов.
США кроме прямых выплат всем гражданам, освободила население от зарплатных налогов до конца года. В помощь бизнесу выделено 850 млрд. долларов. ВВП страны – 21 трлн. долларов.
Канада платит 900 долларов раз в полмесяца безработным и отпускникам. Компенсации получают родители, которые вынуждены сидеть дома из-за школьных карантинов. Бизнесу гарантированы субсидии в 10% от зарплаты работников и льготы по налогам. Всего на помощь населению выделено около 27 млрд. долларов. ВВП страны – 1,6 трлн. долларов.
Бразилия отдает в помощь населению 30 млрд. долларов. Из них около 16,7 млрд. долларов направятся на выплату социальной помощи (особенно, пенсионерам, которые получать доп. пенсию), 12 млрд. долларов пойдут на поддержку бизнеса. Медицине отдельно досталось 1 млрд. долларов. ВВП страны – 1,8 трлн. долларов.
21.04.2020 08:56
Поддержу власть!
Может рассмотрим как вносятся поправки в других странах и сравним?
21.04.2020 08:56
Поддержу власть!
Поправки, которые фактически меняют ст. 1 и ст. 2 Конституции, превращая демократическую республику в монархию, выносятся на референдум! Такой нормы как голосования в законе нет - не лгите! Поправки не могут вноситься пакетом - это прямое нарушение, каждая поправка выносится на референдум ОТДЕЛЬНО!
Обнуление не сменяемого это тоже попрание Конституции - все т.н. поправки только для продления срока Путину!
21.04.2020 09:02
- гость - не отрицаю, что механизм внесения изменений в странах разный. Это логично и естественно. Сам факт, что это возможно сделать отрицать же не будете?
21.04.2020 09:05
- гость - это всё мелочи и условности. Самое главное это то, что все поправки и действия властей направлены на самое главное - сохранения целостности государства и жизни нашего многонационального народа. Мы начинаем двигаться к нашим истокам, к тому, как наша Великая Держава существовала испокон веков и преодолевала всякие невзгоды. Разве это плохо? Да, это плохо, но только для всякой нечисти, желающей нам смерти и адовых мук. Но эту не быть! Так что закрываем тему.
Прям голодаете? Еще остались люди, которые не вышли на работу?
Вчера Мишустин заявил, что в регионы в связи с ситуацией коронавируса направлены огромные деньги. Но почему-то власти на местах не спешат их использовать.
Сверху дают много денег регионам, снизу граждане без финансовой поддержки государства выходят на митинги против самоизоляции.
А кому-то выгодно получить деньги и не допустить их по адресу.
21.04.2020 09:16
Поддержу власть!
Захват власти называете мелочами и условностями! А тема закроется, когда нарушители Конституции и их сторонники понесут наказание в соответствии с УК РФ!
21.04.2020 09:20
- гость -
Остались - работы нет после введения самоизоляции!
21.04.2020 09:25
- гость - наш регион на 50% дотационный. Ещё денег направили в связи со сложившейся ситуацией. Этого мало? Мы получаем дотаций больше пресловутой Чечни. Но у нас неэффективная экономика, очень много тех, кто работает в черную, не платит налоги, наши работники работают как в советское время. А это одни убытки. Тут пенять не на кого, только на самих себя. А власти спасибо надо сказать, помогают очень сильно.
21.04.2020 08:42
Поддержу власть!
"У бюджетников это стабильная и достойная зарплата. Белая зарплата! Оплачиваемый отпуск, соцобеспечение и многое другое. Красота! Меня мелкие лавочники не касаются никак. А вот основа государственного благополучия (армия, медицина, ТЭК, атомная промышленность, правоохранительные органы и пр.)"
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Забавные коменты...
Достойная з/п? Это та которая 17т.р.? Ну-ну... Достойно на неё можно только выжить.
Про основы тоже позабавило.
Армия - периодически проезжаю мимо одного небезызвестного на Алтае военного городка.
На его территории стоят несколько общежитий: выбитые окна, желтые мусорные пакеты кругом, в вечернее время окна в этих общежитиях горят очень выборочно.
Так же наслышан о службе "из первых рук."
Медицина - Вы когда последний раз были в наших барнаульских, допустим детских, поликлиниках?
ТЭК - это вот та фигня которой наши государи крутят в туда и в сюда? Как им удобно? И в которую заложено два ежегодных повышения цены топлива: в посевную и в уборку?
Про мирный атом ничего не слышал - и слава Богу!
Милиция-полиция? ГАИ-ГИБДД? О них тоже ничего особого не слышал, кроме очень важных смен названий и пошива шуб у Юдашкина.
Какие-то не очень столпы. Не? Не находите?
А прочие - это которые?
21.04.2020 09:47
Поддержу власть!
А кто экономику развалил в крае и других областях нашей сверх державы КТО??? 20 лет забвения...
Сколько предприятий закрылось (больниц, школ и т.д.) уточни???
зачем амик Коментарии удаляет?
21.04.2020 10:22
Житель правого берега Оби
Не материтесь.
21.04.2020 09:47
Поддержу власть!
А власти спасибо надо сказать, помогают очень сильно.
какой-то депутатик от едра тут засел с утра строчить мантры властям, или тролль на зарплате?
Поддержу власть
+10000000000000!!!
21.04.2020 10:28
гость
Это наш городской сумашедший пишет оды властям, в любом городе такой дурачёк найдётся.
21.04.2020 11:31
- гость -
Этот под онок своего добился - слил тему митингов!
вытаскивайте деда из бункера, надо туда нефть заливать!
ХВАТИТ НАД НАМИ ИЗДЕВАТЬСЯ !!!!! ИЛИ ЧП ИЛИ СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ!!!!