Глава Рубцовска призвал население никуда не выходить

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман обратился к местным жителям с призывом соблюдать режим самоизоляции. Обращение опубликовано на сайте администрации муниципального образования.
Глава города призвал население воздержаться от прогулок. Особое внимание он попросил уделить контролю за детьми, которые в эти дни обучаются дистанционно. В частности, не следует отпускать их на улицу.
"Прислушайтесь к специалистам, осознайте опасность, о которой они говорят! Если сейчас не проявить гражданскую ответственность, завтрашний день может стать черным для многих рубцовских семей", – констатировал Фельдман.
Он напомнил, что в городе зафиксирован только один случай заражения, но ситуация может очень быстро поменяться, если не соблюдать все необходимые меры безопасности, особенно самоизоляцию.
Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом выросло больше чем на 40 человек. При этом большинство новых случаев пришлось на Змеиногорск.
Комментарии
Закройте пивнушки. Там толпа народа, которая затем перемещается в садики, кухни и т.д.
скоро будет вам Владикаыказ по всей стране
кухни и т.д.
что за кухни?
Хотите в первых рядах. Бронивичок подогнать, а рукой в какую сторону показывать будете))
НУ ЧТО ЗА КОЛХОЗ ГОЛИМЫЙ! КТО ФОТО ДЕЛАЛ???
РУУУУЧКУ ЗАЧЕМ В РУКЕ!?? ПОЗЁРСТВО! ТЬФУ