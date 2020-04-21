Глава Рубцовска призвал население никуда не выходить

Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман обратился к местным жителям с призывом соблюдать режим самоизоляции. Обращение опубликовано на сайте администрации муниципального образования.

Глава города призвал население воздержаться от прогулок. Особое внимание он попросил уделить контролю за детьми, которые в эти дни обучаются дистанционно. В частности, не следует отпускать их на улицу.

"Прислушайтесь к специалистам, осознайте опасность, о которой они говорят! Если сейчас не проявить гражданскую ответственность, завтрашний день может стать черным для многих рубцовских семей", – констатировал Фельдман.

Он напомнил, что в городе зафиксирован только один случай заражения, но ситуация может очень быстро поменяться, если не соблюдать все необходимые меры безопасности, особенно самоизоляцию.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом выросло больше чем на 40 человек. При этом большинство новых случаев пришлось на Змеиногорск.