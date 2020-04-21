Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло более чем на 40 человек

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Таким образом, всего на данный момент в регионе 127 заболевших.

Резко выросло число новых случаев заболевания в Змеиногорске, где ранее коронавирус выявили у шахтера, работавшего на промплощадке Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тогда стало известно, что в группу его контактных лиц входили 84 человека. Почти у половины COVID-19 подтвердился. Сейчас большинство заболевших госпитализированы в Рубцовск, а также в другие медучреждения. Общее число инфицированных в Змеиногорске – 38.

Кроме того, четыре новых случая подтвердили в Барнауле и еще по одному – в Бийске и Родинском районе.

Как писал amic.ru, медицинские работники, которые лечат заразившихся в краевой столице, полностью изолированы от своих семей. Они проживают в барнаульском санатории "Обь".

Ранее стало известно, какой возраст у заразившихся COVID-19. Статистика показывает, что большинство заболевших моложе 50 лет.