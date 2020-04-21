Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло более чем на 40 человек

Новосибирская лаборатория "Вектор" подтвердила 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае. Таким образом, всего на данный момент в регионе 127 заболевших.
Резко выросло число новых случаев заболевания в Змеиногорске, где ранее коронавирус выявили у шахтера, работавшего на промплощадке Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тогда стало известно, что в группу его контактных лиц входили 84 человека. Почти у половины COVID-19 подтвердился. Сейчас большинство заболевших госпитализированы в Рубцовск, а также в другие медучреждения. Общее число инфицированных в Змеиногорске – 38.
Кроме того, четыре новых случая подтвердили в Барнауле и еще по одному – в Бийске и Родинском районе.
Как писал amic.ru, медицинские работники, которые лечат заразившихся в краевой столице, полностью изолированы от своих семей. Они проживают в барнаульском санатории "Обь".
Ранее стало известно, какой возраст у заразившихся COVID-19. Статистика показывает, что большинство заболевших моложе 50 лет.
Комментарии
Сейчас истерички набегут
21.04.2020 11:42
- гость -
Сейчас истерички набегут
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А дело не в истеричках вовсе, а в том, что этот конкретный случай показывает, как у нас соблюдают нормы, требования и всё прочее, направленное на недопущение заражений. И скорее всего так везде. Зато все работодатели-бизнесмены били себя пяткой в грудь и клялись, что дезинфекторы, маски и социальная дистанция уберегут от Ковида. Ну-ну.
Думаешь, не заболеешь? Все переболеем- так и сказали. А рака ты не боишься? А гриппа? А инфаркта? А смерти от ДТП? Сделай шапочку из фольги, сядь в подвал и смотри телевизор до скончания века.
В Барнауле +4.
Маски, санитайзеры, социальная изоляция худо-бедно работают
один человек, приехавший из неблагополучного региона, не отправленный на карантин из-за жадности работодателя, заразил кучу народа, и еще будут. Разве это не показатель?
Думаешь, не заболеешь? Все переболеем- так и сказали.
Кто вам так сказал?
Самого главного всегда не пишут, боятся, что народ перестанет бояться? Если половина заболевших даже не чихает, а реально больных три? Люди работали на предприятии и даже не знали, что у них вирус, значит симптомов то не было.
Объявите сейчас карантин по туберкулезу и пройдите по краю, собирая анализы, гарантирую выявление гораздо большего количества носителей, но по домам почему то никого не запирают
Кто вам так сказал?
экспонента....
Истерички среди комментаторов это не просто больные умом.. это те, кто заинтересован в этой ситуации и наживается на режиме. Это доставка еды, например, производители масок за 200-800 р.. продуктовые магазины , которые взвинтили цены и тп. Сейчас огромные деньги отмываются на закупках аппаратов ивл..
Эпидемологи
21.04.2020 11:59
11.54
Не истери.
О патогенезе коронавирсного заболевания понятным для обывателей языком рассказывает Скворцова во вчерашней программе Познера.
Р.S. бесстрашными могут быть только дураки.
12.09
+1000
Подождите, сейчас все заработают , насосутся денег, отвалятся и тогда официально объявят, что в россии очень легко переносится этот вирус в связи с нашей уникальностью. Вот увидите
О, пошли сравнения вирусной инфекции с раком и дтп, туда же тыкание и откровенная агрессия. Сравнить несравнимое и сделать вывод в свою пользу - браво.
Может быть и переболеем, может быть даже и все. Но писала я о другом: все работают, якобы соблюдая нормы, потому что это обязательное условие работы сейчас, условие, которое нормативно (!) установлено, а по факту есть вопросы к их соблюдению. И этот случай это показывает.
1154 Умница. Переболеем все. ФАКТ. И уже давно болеем.
вот это он Змеиногорск "подсадил". Держись парень, то что травили доминиаканку это цветочки по сравнению с тобой.Там народ наглухо отбитый убить могут.
12-10-му
Врут. Или вы неправильно поняли говорящих.
Вам только палец покажи- найдёте поаод БОЯТЬСЯ. Надо быть разумным, просто беречь старые здоровье, а не сходить с ума.
Кстати, все напуганные это психоастеники- тревожно мнительные личности. Им до депрессии и психоза недалеко
Комменты меня расстраивают больше чем новости о вирусе. Вы понимаете что государство кинуло всех кроме своих охранителей? Куда блин людям деваться то, кто может тот работает и так нищие все с зп в 300-400 баксов, это африка блин ребята.
21.04.2020 11:54
Гостья
"...что дезинфекторы, маски и социальная дистанция уберегут от Ковида".
А разве государство обеспечило население качественными СИЗ, даже и не задумалось об этом, а вы выводы делаете...
Напишите уже в каком состоянии эти заболевшие, самое главное не количество выявленных, а количество реально больных
Кризис в капиталистической системе без гос регулирования это всегда способ поживиться одним за счет других(народа).
Государство которое выделяет огромные дотации на поддержание мелкого бизнеса, но не может проконтролировать целевое использование это просто шапито. Зато какое поле поживиться для крупняка и рейдеров.
На самом деле многие из ковид-диссидентов боятся вируса больше, чем остальные. Их паника и тревожное отрицание видно невооружённым глазом. Берегите свою психику!
"Сейчас истерички набегут"
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Никто не истерит. Жаль только, что сегодня любой недоразвитый облегчиться на страницах интеренета, как ты.
коронавирус выявили у шахтера, работавшего на промплощадке Корболихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы". Тогда стало известно, что в группу его контактных лиц входили 84 человека
Они не виноваты, им разрешили работать
"это те, кто заинтересован в этой ситуации и наживается на режиме."
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Да-да! Это всемирный сговор доставщиков еды! Это они и выдумали короновирус. Тебе часто говорят, что ты тупой?
О том, что мы все болели или больны, или переболеем, это домыслы. Этого никто не знает. А сколько выздоравливает на одного умершего это уже не домыслы - это факты
21.04.2020 12:20
Гость
Комменты меня расстраивают больше чем новости о вирусе. Вы понимаете что государство кинуло всех кроме своих охранителей? Куда блин людям деваться то, кто может тот работает и так нищие все с зп в 300-400 баксов, это африка блин ребята.
Что же так истерите, идите в охранители раз по вашему там хорошо, что не берут или религия не позволяет. Работает уже практически весь Барнаул, на улицы посмотрите, отведите взгляд от методички))
21.04.2020 12:20
- гость -
А разве государство обеспечило население качественными СИЗ, даже и не задумалось об этом, а вы выводы делаете...
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Речь о безопасности рабочего процесса. Работника обеспечить должен работодатель. Читайте нормативную базу. И не вырывайте слова из контекста.
Я не говорю о том, что надо запереться в подвале или уехать в тайгу, или никому не выходить на работу. Я говорю об обеспечении безопасности работников и о снижении рисков заболеть. Если риск можно снизить, то почему не вести себя разумно. Почему народ сразу бросается в крайности: или сидеть в подвале и трястись, или бегать по городу и тереться друг об друга носами. О разумном поведении без крайностей вообще говорить не приходится.
21.04.2020 12:31
- гость - А тебе часто говорят что ты умный?
Во Франции продлили ограничения до 11 мая, чтобы побольше нажиться
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло более чем на 40 человек
В 1,5 раза за сутки, в принципе, это уже геометрическая прогрессия
Койкомест хватает?
12-18-му.
У меня высшее мед.образование, врач-лечебник)
Это не заболевшие , а инфицированные. Я может тоже инфицированная, да не знаю об этом..
21.04.2020 12:38
гость
В 1,5 раза за сутки, в принципе, это уже геометрическая прогрессия
она и была геометрической
Практикующий врач не напишет, что у него высшее образование "лечебник". Значит у вас только образование, а работаете вы давно не там.. думаю, в коммерции 100%
21.04.2020 12:41
Гость Вы тот который бадами башляет?! Спасибо, ваше авторитетное мнение для нас очень важно. Еще бы вам спецкурсов и уровень Малышева можно открыть.
на данный момент в регионе 127 заболевших.
Новосибирская область 132 Заражений
24 Новые на 20 апреля
Догоним и перегоним Н-скую область? Хотя бы по COVID-19
Ткрапевт. Пенсионер.
Вам легче стало?
Одни носят болезни. Другие болеют. Так было всегда. Чтобы кричать тут надо показать справку: А сам в каком статусе находишься.? А в каком статусе ты будешь каждый день. Люди работают потому что кушать нечего. И работодатели не должны разориться только потому что вирус. Это каждый гражданин может пойти в банк и взять денег на прожор. Наш бизнес построен в стране так, что одного вируса хватит. И все бедные. Останутся и разбогатеют только олигархи и банки и те кто именно на них сделает ставку. Могу написать кто. Но забанят. Свобода слова у нас нет.
А может ввести ответственность работодателя и оплату расходов по лечению, а случае смерти сотрудников, выплаты компенсаций семьям, если он не обеспечил необходимые санитарные нормы?
12-43-му.
Участковый терапевт.
Думаете не правильно)
Для "неистериков" - хоть один врач, работающий в больнице, куда свозят больных ковид, написал "это не страшнее гриппа, можно все"? Ни одного не видно - ни у нас, ни за границей. От врачей слышно только "соблюдайте меры, сидите дома". Видимо, они тоже манипуляторы, или наживаются на ситуации. Кстати, пишет один из них - "моя выборка не слишком велика, но почти везде, где я работал есть семейственность именно тяжелого течения. Родители и дети, братья и сестры часто болеют тяжело, обосновывая предположение о наличии каких-то генетически обусловленных влияний на течение инфекции. На личном уровне это предположение выражается в страшных трагедиях, когда нам приходится сообщать госпитализированным и болеющим людям о тяжелой болезни или смерти их близких". А еще идут разговоры о том, что легкие поражаются даже у тех, кто болеет легко. Это к вопросу о "все переболеем". Наверное, да, так или иначе. Но радости эта мысль не доставляет.
Самым осторожным совет бери деньги в банке и сиди сколько сможешь не заболев и никого не заразив.твое право и твой выбор. Остальным кушать надо. Но если заболеешь как все и даже умрешь.. это тоже твой выбор. Врачи и государство не знает как на 100 процентов тебя обеззаразить и глупо требовать этого от работодателей где бы ты не находился( дома или на работе).
21.04.2020 12:54
- гость - Да скажите свои координаты, мы за вами вышлем. Уж больно интригующе пишите, думаю есть что обсудить.
Вирус новый, малоизученный, лечения нет, вам это уже из каждого утюга говорят. Поэтому говорят, по возможности сидите дома, не искушайте судьбу, так как лично каждый прореагирует на заражение вирусом никто не знает. Не хотите, рискуйте, надеясь на Бога и собственный иммунитет. Только власть и Путина не надо винить, естественный отбор никто не отменял.
Сидите дома!!!Соблюдайте дистанцию в магазинах..Все уже сказано.Но нашим же надо,чтобы именно их петух клюнул.Посмотришь на улицу,на очереди в магазинах:люди вы все бессмертные???Или это русская авось поможет вашим легким выжить?
Работодатель должен обеспечить СИЗ и условиями труда, далее о себе работник должен заботится сам. Давайте вообще всякую ответственность с работодателей снимем, пускай просто наживаются. Так что ли?
" Остальным кушать надо "
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Жуть, сколько оголодавших на улицах - не протолкнуться. От ковида-19 умирают гораздо быстрее, сем от голода.
Мне вот интересно, как вы запоёте после того, как вы принесёте заразу в дом, и кого-нибудь из ваших близких не смогут спасти?
Ответственность можно вводить только тогда когда будет известно чем от этого спастись( прививки). Если ваш страх настолько силён сидите дома за свой счёт. Под ножом вас никто не вызовет на работу. А работодателям надо брать с таких лиц расписки , что добровольно вышел на работу и всю ответственность каждый берет на себя. За все должно отвечать наше государство , а скидывать ответственность на работодателя это не правильно. Беда каждого не должна ложиться бременем на работодателя. Тем более под мечом отвественности. Если откажешься от работы , пиши бумагу. Отказываюсь. А когда прийдет время вернуться на эту работу или на другую докажи, что не заразился по дороге на работу.
Это к вопросу о "все переболеем". Наверное, да, так или иначе. Но радости эта мысль не доставляет.
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Этот " вопрос" почему-то характерен только для России. Люди в других странах, где инфекция появилась раньше, вовсе не считают нужным перезаразить всё население коронавирусной атипичной пневмонией с элементами СПИДа. И неизбежным заболеть не считают. И антитела у переболевших появляются в разных количествах, иногда недостаточных, чтобы избежать повторного заражения.
Ученые и врачи мало знают о новой инфекции, о последствиях. О необходимости переболеть не говорят. Это пропагандируют некие силы, активно внедряющие в сознание россиян, что всем надо заболеть.
Если раньше шутники, чтобы показать абсурдность чего либо, писали "ну да, а-а-а, мы все умрем!", то теперь эту мысль внушают на полном серьёзе: " Вы истерички, вы паникёры,не истерите, всё равно умрете".
Человек имеет право на риск, проблема лишь в том, чтобы он своим риском не подвергал риску других. Открытие ресторана подвергает риску не того, кто его открыл, а тех, кто туда придет. А те, кто туда пойдет, будет думать, что раз открыть разрешили, значит риска нет. Если бы не эта проблема, можно было бы разрешить рисковать, например, при подписи документа, что человек берет на себя риск и в случае заболевания, при нехватке ресурсов для лечения, готов лечиться в последнюю очередь
21.04.2020 11:42
- гость -
Сейчас истерички набегут
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127?
Не, норм!!!
Молодец Томенко, контролирует ситуацию.
Медицину развалили о пардон..."оптимизировали". Теперь реаниматологи и пульмоналоги реально боятся что не справятся. Не потому что вирус страшный, а потому что медицина в #опе. Почему Елыкомов не даст интервью, где красиво расскажет, что дала оптимизация? Что весь край из задрыпанных деревень едет в бпрнаул рожать и лечиться. А кого не отвезли- ау то дохнут. Поэтому власть и засуетилась, чтобы прикрыть свои преступные реформы, на которых очень хорошо заработала, настроила себе дворцы, накупила деткам квартир в москве . А теперь - сидите дома! Ну и в первую очередь за свои седые #опы испугались
Надо как в Павлодаре сваркой заваривать двери. А то с нашей либерасней народ расслабился совсем.
А кто не хочет на работодателя работать может сам стать работодателем. Флаг вам в руки. Вся ответственность на вас.
Народ, что вы очкуете. Это просто один человек заразил 40. Это вам напоминалка, что будет после самоизоляции. 1 человек будет заражать сразу 40. Ща после майских все на работу выйдут и тогда зараза начнет расползаться.
21.04.2020 13:14
- гость -
Ваш спич не по адресу - я говорю только о том, что карантин не может длиться вечно, переболевшие имеют шанс заразиться вновь, и везде слышны голоса врачей, что после отмены карантина нас вполне вероятно ждет вторая волна, и более того, с этим вирусом в популяции нам придется как-то жить дальше. Более того, этот вопрос "характерен" не только для России. В Швеции об этом сказали открытым текстом - будем вырабатывать иммунитет, но многие умрут. Увы.
Китайцы решили не болеть всей страной, южнокорейцы тоже.
У них получается. А вам тут внушают, что надо всем переболеть. Это либо тролли, либо просто бестолковые и безответственные люди.
Типа вирус сдохнет пока вы дома кваситесь?
Истерички здесь как раз те, кто вопит, что вирус - фейк, всемирный заговор, нас обманывают и т.д. Им, бедненьким, не дают гулять, шашлыки печь, в пивнушки ходить. Вот и вопят.
комраду
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Адрес скажи, заварим...
13:09 чтобы так писать предъяви бумагу что есть право выезжать. Даже две бумаги, ещё одну что не болен чем, особенно вирусом. Иначе уголовная ответственность за угрозы заражения и заражение вирусом. Кучковаться будете у себя в конторе.
Томенко просто пришел в регион, в котором нет поддержки власти, поэтому он действует нерешительно. Приходится ему быть ни рыбой ни мясом. Слава богу хоть не охранник ПУ и не зэковатый бычара как в Кемерово.
В Швеции об этом сказали открытым текстом - будем вырабатывать иммунитет, но многие умрут. Увы.
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В Швеции могут говорить обо всём, что угодно. По поводу коллективного иммунитета - это всего лишь гипотеза, не более того. Такая же, как и другие. В Стокгольме идет своя политическая игра, там в руководстве страны 2 группировки борются за власть и используют тему инфекции. Больше жертв - больше возможностей скинуть главенствующих сегодня и проводящих такую политику.
21.04.2020 13:29
Можно думать, что вы всех умней и это даже может оказаться правдой... А вот считать, что все неправильно поступаю — огромная глупость!
Люди по отдельности могут быть не большого ума, но если наблюдается массовое явление, которое вам кажется проявлением банальной глупости, то вы просто не понимаете его истоков и причин.
Это сложно понять (мы воспитаны в духе торжества рационального мышления), но «безмозглые твари» слепым тыканием достаточно быстро находят оптимальный вариант, если делаются много попыток.
Наблюдая за отдельным электроном вы никогда не откроете закон Ома — вы непременно решите, что он совершенно безбашенный и просто чудит!
После недель «самоизоляции» люди повалил на весенние улицы и их тут же заклеймили идиотами. Они вполне могут быть идиотами, но массовое решение прервать «самоизоляцию» без всякого сомнения имеет важные и достойные учёта основания.
На поверхности лежит как минимум несколько дилемм, разрешая которые народ снизил индексы «самоизоляции»:
Соотношение риск заболеть и желания порадоваться солнышку. И если ребёнок солнышко ещё много раз увидит, то для престарелого есть риск не дожить до конца эпидемии вовсе не в связи с заражением коронавирусом. Мы правда хотите запереть всех престарелых в квартирах, понимая, что некоторые так и умрут в этом заточении по вполне естественным причинам. Почему мы их не запираем, чтобы они под машину не попали? Пусть всегда сидят дома!
Соотношение риска умереть от коронавируса и риска умереть от голода. Если человек потерял все доходы, то голод надвигается неумолимо, а риск смерти от COVID-19 всё же очень невелик. Когда человек выбирает работу на вредном производстве, он делает ровно такой же выбор — больший риском умереть он соотносит с дополнительной оплатой этого риска. И мы не запрещаем людям работать на опасных производствах, но рисковать жизнью при эпидемии ради сытых детей мы по какой-то причине не даём.
13:09 чтобы так писать предъяви бумагу что есть право выезжать. Даже две бумаги, ещё одну что не болен чем, особенно вирусом. Иначе уголовная ответственность за угрозы заражения и заражение вирусом. Кучковаться будете у себя в конторе.
"Типа вирус сдохнет пока вы дома кваситесь?"
-----
Он не сдохнет пока не закончатя те, кто шарятся по городу не соблюдая никаких мер профилактики заражения и боящиеся оголодать более всего в этом мире.
Соотношение риска умереть от коронавируса и риска умереть от голода. Если человек потерял все доходы, то голод надвигается неумолимо, а риск смерти от COVID-19 всё же очень невелик.
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А почему должна быть дилемма -риск умереть от коронавируса или голода. В стране совсем не такая ситуация. Правительство имеет ресурсы, чтобы позаботиться о гражданах.
И руководство рано или поздно жизнь заставит это сделать.
И потом, с чего вы решили, что риск умереть от ковида для вас лично, ваших детей и родителей невелик?
21.04.2020 13:28
- гость -
Кому "вам"? "Нам" вообще-то говорят соблюдать меры безопасности и по возможности ни с кем не контактировать. Врачи и власть, как ни крути. А то, что находятся ковид-диссиденты и просто глупцы - так у нас не только эпидемия ковид, у нас эпидемия мракобесия началась гораздо раньше. Кроме китайцев не болеет всей страной еще Германия, в Лейпциге уже неделю новых случаев нет. Тем не менее, никто не знает, что будет дальше.
Даже врачи за смерть пациентов от коронавируса не отвечают. Почему работодатели должны отвечать.? Они вирус не плодили. Не завозили. Государство И врачи еще не знают как действует вирус, а вы на работодателя ответственность за смерть что не те средства подобрал? А где они те средства ? Это тогда и магазины, аптеки, предприятия производящие продукты и средства защиты закрыть надо. Мусор же тогда выносить нельзя. Сами его перерабатывайте. Сколько ещё и чего закрыть , чтобы вы со страху не умерли. Кого наказать? Кровожадные вы наши. Вам чья дороже жизнь? Своя и того кто за вашу жизнь рискует своей?
21.04.2020 13:37
- гость -
А я с вами не спорю. Мне как-то не нравится подход "путь выживет тот, кто выживет". Да и цифры по умершим у них не радостные.
21.04.2020 13:38
гость
Если вы вышли на улицу, ни с кем не контактируя - вероятно, ничего страшного. Но речь-то не об этом. Народ валом валит на шашлыки - компаниями. Гуляет по улицам - стайками, и там явно не члены одной семьи. Я уже не говорю о детях. Если вы взяли своего ребенка, и "выгуляли" отдельно от всех - ок. Но большинству родителей просто лень, и дети как обычно гуляют толпой во дворе. То же самое касается и стариков.
21.04.2020 13:43
- гость -
Это вы откуда такое взяли? "Правительство имеет ресурсы, чтобы позаботиться о гражданах."? Может кто то вам это сказал по секрету, или есть примеры может
Истерички здесь как раз те, кто вопит, что вирус - фейк, всемирный заговор, нас обманывают и т.д. Им, бедненьким, не дают гулять, шашлыки печь, в пивнушки ходить. Вот и вопят.
------------------------
Не, они ещё с голоду умирают
читая комменты, создается впечатление, что спецом внушают, что бояться не надо, гуляйте, шляйтесь, может цель такая -уменьшить количество народу? А своей головой мало кто думает, посмотрите, сравните, нет у нас особого пути. Берегите себя, и да, поменьше есть полезно
Деньги у государства есть. Потому что государство самостоятельно вооружается, помогает другим дружественным и недружественным народам, прощает им долги . А налоги собирает со своего народа.
Когда смерти пойдут, по всем возрастам от 30 лет, вы по-другому заговорите.
Нашей уникальности нет! Различаются штаммы вируса, он постоянно мутирует.
21.04.2020 14:25
Владимир
Как я удачно зашел, вот в комментариях эксперта Володю почитал. Давай Володя специалист расскажи темным душам как оно есть на самом деле, только без прикрас. Если надо рвать матку ты уж пожалуйста рви, не надо нам с прикрасами. Правда нам нужна. А то некоторые пенсионеры-травники нас пужают, а по делу нечего сказать. Давай Володи напалмом, жги.
Слово гулять в русском языке имеет несколько значений, кто то говорит что не дают гулять - в смысле посидеть на природе под шашлыки и пиво, а кому то просто воздуха не хватает. У меня под окном бабки с палками гуляли - по одной, обошла квартал и зашла, ничего не касаясь, пришла продезинфицировала все в коридоре - кому они мешали? Их загнали и сейчас они от гиподинамии сдохнут, да от выделений всяких ламинатов в квартире.
Интересно, а почему в Камне-на-Оби у людей с температурой не берут анализ на коронавирус?