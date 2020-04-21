Оптовые цены на бензин упали ниже себестоимости

Цена на бензин на оптовом российском рынке упала ниже себестоимости – каждая тонна топлива продается с убытком в несколько тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на экспертов агентства "Аналитики товарных рынков".

Согласно информации аналитиков, за неделю с 13 по 19 апреля стоимость АИ-92 на товарно-сырьевой бирже Санкт-Петербурга (СПбМТСБ) упала почти на 4,2 тысячи рублей. В понедельник, 20 апреля, она составляла чуть меньше 36 тысяч рублей. При этом издержки компаний составляют почти 38 тысяч рублей. Таким образом, компании продают топливо себе в убыток почти на 2 тысячи рублей.

По данным Reuters, стоимость топлива на внутреннем рынке снизилась из-за падения спроса в связи с карантином. Из-за уменьшения трафика на улицах городов объем реализации на АЗС стал меньше почти в два раза, а потому производители бензина готовы отдавать его ниже себестоимости, чтобы реализовать товар.

Как ранее сообщил amic.ru, в ночь с 20 на 21 апреля впервые за отслеживаемую историю стоимость фьючерсов на нефть WTI стала отрицательной и достигла почти -40 долларов за баррель. Это связано с падением мирового производства и с тем, что многие компании, ранее купившие нефтяные фьючерсы, не могут выполнить обязательства по вывозу нефти.