Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно

В школах Республики Алтай из-за пандемии COVID-19 учебный год в этом году закончится почти на месяц раньше. Ученики с 1 по 8 класс будут учиться до 30 апреля, 9-10 классов – до 23 мая, а 11 классов – до 7 июня. Информация об этом появилась на личной странице в Instagram главы Минобразования региона Ольги Саврасовой.

В сообщении отмечается, что, несмотря на окончание учебного года, психолого-педагогическое сопровождение школьников продолжится. К тому же их привлекут для участия в различных дистанционных мероприятиях, в том числе приуроченных ко Дню Победы.

Кроме этого, выпускникам 9-х классов придется готовиться к ОГЭ и ГВЭ. Напомним, что в этом году они пройдут с 8 июня по 31 июля, а школьникам нужно будет сдать два основных экзамена – по русскому языку и математике.

Одиннадцатиклассники сдавать ЕГЭ будут с 8 июня.

В Алтайском крае в этом году учебный год для выпускников 9-х и 11-х классов закончится 7 июня, а для всех остальных – 30 мая. Как ранее сообщил amic.ru, на данный момент в Республике Алтай насчитывается девять зараженных коронавирусом.