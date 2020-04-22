Еще 16 человек взяли под наблюдение из-за COVID-19 в Республике Алтай

По данным на утро 22 апреля, в Республике Алтай на домашнем карантине находится 219 человек, информирует оперативный штаб региона.

За последние сутки еще 16 человек взяли под медицинское наблюдение из-за коронавируса, среди них – пять пассажиров, прибывших в Горно-Алтайск транзитным авиарейсом из Москвы через Новосибирск.

С начала года в регионе лабораторно обследовано 3898 человек. Число зараженных составляет 9 человек.

Напомним, 21 апреля в Горном Алтае COVID-19 подтвердился у работницы детской поликлиники. Заболевание протекает у женщины бессимптомно.

По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, работающий вахтовым методом за пределами Республики Алтай.