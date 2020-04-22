Виктор Томенко может усилить ограничительные меры из-за COVID-19 в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в четверг, 23 апреля, подпишет новый указ, который направлен на дальнейшие меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионе, сообщают в Telegram-канале "Ленина, 59".
Предполагается, что документ значительно усилит ограничительные меры, в том числе по въезду в регион любым видом транспорта. При этом в каких-то сферах возможно послаблений ограничений.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 22 апреля, в Алтайском крае подтверждены 136 случаев заражения коронавирусом. 13 человек вылечились и выписаны из больницы.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк заявил, что барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции. Согласно информации барнаульской полиции, в отношении горожан, не исполняющих предписания, составлено почти 800 материалов.
Комментарии
Куда уж сильнее!?
Три дня пытаюсь дозвониться в комитет созданный губернатором. Даже в приемную его звонил.
Трубку ни разу ни кто не взял.
Борьба по русски
Хотели узнать, где маски можно купить?
22.04.2020 19:05
- гость -
Куда уж сильнее!?
пишите здесь- что беспокоит?
Беспокоит меня стихийный продуктовый рынок прямо на проезжей части .
Торговые ряды прям на улице Юрина
Куча людей толкается и покупает у не понятно кого, не понятно что.
В Роспотребнадзор удалось дозвониться с 64-но раза.
Там сказали, что это не их проблема , звоните в полицию.
В полиции сказали мы таким не занимается, звоните в Роспотребнадзор
Всегда в решениях отстают на шаг а надо головой думать
Мишустин дал кучу денег на переоснащение в связи скоронавирусом. А нам показали барнаульскую сиротскую детскую палату с драным линолеумом образца 1941 года.
На дополнительные мишустинские финансы можно полностью обновить детские больницы.
Если потом инфекционные койки не понадобятся, их перевести в обычные.
Мишустин дал кучу денег на переоснащение в связи скоронавирусом. А нам показали барнаульскую сиротскую детскую палату с драным линолеумом образца 1941 года.
На дополнительные мишустинские финансы можно полностью обновить детские больницы.
Если потом инфекционные койки не понадобятся, их перевести в обычные.
Рубцовск
Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, еще не готово к приему больных.
Это сегодняшняя новость.
22.04.2020 19:17
- гость -
Беспокоит меня стихийный продуктовый рынок прямо на проезжей части .
Торговые ряды прям на улице Юрина...
Да на Соце, напротив Мира как торговали возле "марийки" на тротуаре, так и торгуют в разгар рабочего дня с личных машин. "дары природы" в пластиковой таре, домашнего разлива берёзовка, творог, молоко ит.д. И властям пофиг.
Кому не нравится уличная торговля - не ходите туда и ничего не покупайте! Люди зарабатывают свой кусок хлеба