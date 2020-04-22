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Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции

, ИА "Амител"
В отношении нарушителей составили уже почти 800 материалов и возбудили 19 административных дел
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Большинство барнаульцев безответственно относятся к соблюдению режима изоляции. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк заявил 22 апреля на заседании городского штаба по вопросам самоизоляции жителей города, сообщает пресс-центр мэрии.

Согласно информации барнаульской полиции, в отношении горожан, не исполняющих предписания, составлено почти 800 материалов. Правоохранители контролируют, как соблюдают режим самоизоляции 412 жителей города. По данным Роспотребнадзора, составлено 19 протоколов о возбуждении административных дел. По словам Вячеслава Франка, не все горожане ответственно относятся к предписанию.

"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей. Она будет продолжаться", – сказал глава города.

Как ранее сообщал amic.ru, 18 апреля Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула с просьбой соблюдать режим самоизоляции.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

22.04.2020 12:26
Гость

А жить на какие деньги, если не работать, а дома сидеть, власть не подумала.

22.04.2020 12:29
кисель

Крайнюю нужду можно справить дома. Заварить двери сваркой всем и все дела. хах

22.04.2020 12:32
Гость

Дебилы,сидите дома.посмотрите на москву.а у нас край разрешил всем работать

22.04.2020 12:35
ремарка

Садоводческие автобусы открываете! Какая самоизоляция? Хотя бы с 10.00 сделайте автобусы в сады, что бы бабки с рюкзаками вместе с работающими не пересекалисю. С понедельника начнется давка в транспорте, вот и вся самоизоляция. Или с понедельника всех служащих отправляете на дистанционку до 12 мая.

22.04.2020 12:37
гость

Это тоже из серии: погрешность весового контроля (из документации на данную модель весов) 500 кг. именно эту цифру зак собрание утвердило в виде превышения нагрузки на ось грузовика - итог плачевный, производители из других регионов недогружают машину, что естественно сказывается на цене товара на полке магазина! Все регионы после решения министра транспорта отменили в этом году сезонные ограничения на весовой контроль - мы действуем явно в пользу заинтересованного бизнес лица в крае и не отменяем !!!

22.04.2020 12:37
- гость -

Типичное позиция сегодняшней власти: снять с себя отвественность и не отвечать ни за что. Народ плохой, а бояре хорошие. Что толку кошмарить людей, которые к коронавирусным и на километр не приближались? А тем временем депутаты и чиновники мотаются туда сюда на московских рейсах. Сегодня они у вас с доминиканкой, завтра на сессии, послезавтра в Москве анализы сдают. Вы рейсы то с Москвой чего же не отменяете, кто там летает до сих пор? Гипермаркеты все открыты, автобусы битком набиты, больше половины живет в обычном режиме. А остальные сидите дома и не высовывайтесь.

22.04.2020 12:37
- гость -

Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!

22.04.2020 12:37
- гость -

22.04.2020 12:32
Гость
Вот и едь в Москву, и сиди там в углу или на крайний случай в Павлодар тебя там на щеколду посадют, что бы не сбежал. Не пустят уже? Ну вот малыш, бункер закрылся, и теперь ты с нами остаешься куковать.

22.04.2020 12:37
- гость -

22.04.2020 12:32
Гость

На Москве просто технологии сейчас откптывают. Репетиция.

22.04.2020 12:43
- гость -

А статью закона можно озвучить по которой мне ограничивается статья 27 Конституции?

22.04.2020 12:44
- гость -

А мы не паримся, работаем и живем в обычном режиме.

22.04.2020 12:45
Гость

А какие проблемы с самоизоляцией?если вам 65 сидите дома.или на дачу пусть внуки увезут.не фиг шляться по автобусам

22.04.2020 12:46
Гость

"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей.

Шла четвёртая неделя ограничительных мэр.....!
Неужели "передним умом" додумались?

22.04.2020 12:46
Наталья


22.04.2020 12:37
- гость -

Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!


Миллион раз ЗАААААААААААА!!!!

22.04.2020 12:47
Наталья

Закройте пивнушки!!

22.04.2020 12:49
новый Освенцим

Господин Франк решил устроить барнаульцам концлагерь? За неимением газовых печей подойдет и режим самоизоляции в крошечных квартирах с жарящими на всю катушку батареями. А для отчаянных, совершивших побег на улицу в надежде спасти свою никчемную жизнь - усиленные полицейские патрули и штраф вместо расстрела (пока). Тех же законопослушных, кто умудриться выжить в рукотворном пекле, добьют платой за ЖКХ - в условиях отсутствия работы и средств к существованию самое оно! Тем более и губернатор сказал, что незваные гости (а таковые, очевидно, большинство населения) им не нужны.

22.04.2020 12:50
Гость

В соседней республике границы районов перекрыты,а у нас в Змеинонорске рвануло и...никакой реакции краевых властей

22.04.2020 12:50
- гость -

у меня дома батареи отключены. но не намного лучше. поскольку сторона солнечная...)) хотя с батареями вообще бы лежа в ванной работал))

22.04.2020 12:52
Про гостей

Ну наш губернатор с незванными гостями лопахнулся,конечно.и сидит щас не высовывается,может свалил уже отсюда?

22.04.2020 12:53
Гость

У нас уже недели две холодные батерии и кайф.это вопрос управляшек

22.04.2020 12:56
Новому Освенц

Не дай Бог Вам не в новом, ни в старом побывать, здоровья Вам!

22.04.2020 12:57
Хм

Все проблемы с самоизоляцией -это вопрос к томенко.в республике все закрывается,у нас все открывается.по змеиногорску до сих пор нет никакого решения

22.04.2020 12:58
- гость -

Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!


а потом на майских снег выпадет,и снова заноете-включите,хооолодно
неужели нельзя потерпеть

22.04.2020 12:59
Вопрос

Почему пивнушки работают?почему томенко их не закрыл?

22.04.2020 13:00
Гость

Конечно самоизоляция в городе ужасная, так с кто расслабил то всех? Кто разрешил большим предприятиям работать? Первая неделя карантина была самой строгой и что потом?

22.04.2020 13:01
- гость -

"А жить на какие деньги"
-----
Вы один из 412 человек, которые самоизолированы и наблюдаются?
Если нет, то можете выходить из дома, никому вы не нужны.
Самоизоляция длится 2 недели.
Вы как-то проживаете целый месяц от зарплаты до зарплаты?

22.04.2020 13:03
- гость -

22.04.2020 12:32
Гость

Историю помните? Про винные склады, например? Короче, нельзя закрывать.

22.04.2020 13:04
гость

Чем вам пивнушки мешают ,они только на вынос работают. Самый ярый борец с алкоголизмом это завязавший алкаш.

22.04.2020 13:09
Гость

Пивнушки это зло.в них куча народа.все без масок

22.04.2020 13:10
Гость

Чем вам пивнушки мешают ,они только на вынос работают. Самый ярый борец с алкоголизмом это завязавший алкаш.

Рассказываю.
Пивнушка "Белый кролик" на Островского, 16, работает на вынос...
Мужики купят по литрушке, выйдут на улицу и пьют у крыльца+впятером закурят+хохочут в перемешку с матом...
В двух метрах пешеходная дорожка, идут люди, дети, мамочки с колясками и все наблюдают эту веселую картину!

22.04.2020 13:11
- гость -

22.04.2020 12:26
Гость
Так речь не о том, что люди с работы-на работу ходят и ездят. Вчера в скверике на Титова - человек тридцать мамаш с детьми, чуть не в обнимку друг с другом. Что за необходимость в прогулках кучей малой? Кстати, рядом наряд милиции стоял, и было им фиолетово на это все.

22.04.2020 13:12
- гость -

У парня загар на фото изоляционный

22.04.2020 13:13
- гость -

Не обморизитесь на майских! На три дня непогоды и опять тепло.

22.04.2020 13:16
Евгений

Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона! Батареи лопаются от жары! Дома находиться не возможно!

Окно не пробовали открывать или батареи завешивать. А можно даже в свою управляющую кампанию обратиться чтоб выключили.
Вы еще в Москву напишите!!!
У меня вообще дома отсекающие краны стоят на батареях. Жарко - закрыл.

22.04.2020 13:18
Гость

Отопление можно конечно и убавить, топят как зимой. А зачем? За тем, чтобы больше заплатили мы за него

22.04.2020 13:19
- гость -

В статье речь о 412 людях которые сначала по тайландам ездили или общались с тем кто ездил, а теперь не хотят дома сидеть, хотя вероятность что они заражены есть. По мне так это почти то же что и умышленное заражение спидом, когда человек знает что он болен и заражает других. Могли бы за повторное нарушение просто в больничку и пусть там изолируются.

22.04.2020 13:19
- гость -

У меня вообще дома отсекающие краны стоят на батареях. Жарко - закрыл.

а потом получил квитанцию за месяц и ухи объелся.

22.04.2020 13:20
- гость -

а потом получил квитанцию за месяц и ухи объелся.

+100500
крановщик лошпетина. платит бабло за неполученые услуги. крановщик, ты наверное и вызвав такси сразу деньги отдаешь, но идешь пешком?

22.04.2020 13:30
гость

22.04.2020 13:10
Так тут дело не в пивнушках а в мужичках и полиции которая позволяют распивать на улице.


















22.04.2020 13:53
Гость

А за апрель мы тоже будем за отопление платить?

22.04.2020 13:55
- гость -

Посмотрите, какие протесты идут во Владикавказе против самоизоляции.

22.04.2020 13:58
- гость -

13:10
Гость

В двух метрах пешеходная дорожка, идут люди, дети, мамочки с колясками и все наблюдают эту веселую картину!

Предлагаете и мамащек с колясками штрафовать? Или вы беспокоитесь, что мамачки матов наслушаюся? Если не идёт речи о непорочном зачатии, то эти мамочки многое уже слышали и в руках держали.

22.04.2020 14:02
- гость -

Пивнушки трогать низзяяя! Вы че, граждане, забыли, чей это бизнес?!

22.04.2020 14:14
Гость

Ну если отопление есть в апреле как его не будет в квитанциях то? Отопительный сезон никто не закрывал

22.04.2020 14:27
комрад

Уважаемое правительство! Рассмотрите поскорее вопрос о прекращении отопительного сезона!

Причем тут правительство, нужно регулирующую аппаратуру на дом поставить и все. У нас стоит на доме, более менее все работает.

22.04.2020 14:29
Гость

Я вот тоже не понимаю, зачем топить в плюс 25.сгк денег мало?

22.04.2020 14:34
- гость -

Барнаульцы недостаточно плотно забиваются в автобусы...

22.04.2020 14:56
гость

Ерунда это все. в россии каждый день умирает 6000 чел. от короновируса за несколько месяцев 500. В дтп погибнуть больше шансов. Это параноя.

22.04.2020 14:58
- гость -

Так оторви зад уважаемый мэр, и выведете на улици в рейды свою свору дармредов, к стате Получающих зарплату, почему не можете преостановить базары, Балт, Семейный Бигс, Мир одежды и обуви, да многие бизнесмены кто зареген НЕ в крае просто

22.04.2020 15:15
- гость -

22.04.2020 13:58
- гость -

Это точно! Иная мамочка с коляской и банкой пива в руках такое изречет, что уши в трубочку...

22.04.2020 15:23
- гость -

15:15
- гость -
Стоит страшный визг про пивники, а вот про мамочек, которые с ДЕТЬМИ болтаются по улице - молчок.

22.04.2020 15:32
- гость -

Стоит страшный визг про пивники, а вот про мамочек, которые с ДЕТЬМИ болтаются по улице - молчок.

Дети в песочнице играют, а мы рядом с песочницей пивко потягивают.

22.04.2020 15:32
- гость -

бездарная власть, кучка балбесов

22.04.2020 15:48
- гость -

22.04.2020 15:32
- гость -
А сам то лучше? если ты такой умный почему не ты у власти?

22.04.2020 17:00
Kertis

Да поздно у же стращать народ, - "Аннушка уже разлила масло"

22.04.2020 17:30
22.04.2020 12:43 - гостю

Ты дятел!
Вообще смотрю...край непуганых идиотов.
Посидите дома!

22.04.2020 17:51
месный

22.04.2020 17:30
22.04.2020 12:43 - гостю

А насчёт 27 статьи то есть чё?

22.04.2020 18:15
- гость -

Как начнут закапывать по 1000 человек в день, сразу сядут... и сами еще двери заварят))

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