Вячеслав Франк: барнаульцы недостаточно ответственно относятся к режиму самоизоляции

Большинство барнаульцев безответственно относятся к соблюдению режима изоляции. Об этом глава Барнаула Вячеслав Франк заявил 22 апреля на заседании городского штаба по вопросам самоизоляции жителей города, сообщает пресс-центр мэрии.

Согласно информации барнаульской полиции, в отношении горожан, не исполняющих предписания, составлено почти 800 материалов. Правоохранители контролируют, как соблюдают режим самоизоляции 412 жителей города. По данным Роспотребнадзора, составлено 19 протоколов о возбуждении административных дел. По словам Вячеслава Франка, не все горожане ответственно относятся к предписанию.

"Городским управлением по делам ГОЧС начата работа по оповещению жителей о необходимости соблюдения ограничительных мер с помощью громкоговорителей. Она будет продолжаться", – сказал глава города.

Как ранее сообщал amic.ru, 18 апреля Вячеслав Франк обратился к жителям Барнаула с просьбой соблюдать режим самоизоляции.