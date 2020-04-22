Соцсети: сотрудница алтайского Росреестра заразилась коронавирусом

У сотрудницы Росреестра в Барнауле диагностировали коронавирус. Такая информация активно распространяется через социальные сети и местные Telegram-каналы.

Согласно предварительной информации, женщина трудится в отделе организации, который взаимодействует только с бумагами и никак не контактирует с посетителями.

Заболевшая находится в больнице, с пневмонией. Сейчас тестируют и тех, кто работал с ней в одном кабинете.

Добавим, что по данным на 22 апреля в Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 136 человек. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на девять человек. Четыре случая выявили в Барнауле, по одному – в Змеиногорске, Рубцовске и Поспелихинском, в Троицком (с. Троицкое) и Целинном (с. Верх-Марушка) районах.