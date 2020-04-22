Соцсети: сотрудница алтайского Росреестра заразилась коронавирусом

У сотрудницы Росреестра в Барнауле диагностировали коронавирус. Такая информация активно распространяется через социальные сети и местные Telegram-каналы.
Согласно предварительной информации, женщина трудится в отделе организации, который взаимодействует только с бумагами и никак не контактирует с посетителями.
Заболевшая находится в больнице, с пневмонией. Сейчас тестируют и тех, кто работал с ней в одном кабинете.
Добавим, что по данным на 22 апреля в Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 136 человек. За минувшие сутки число инфицированных увеличилось на девять человек. Четыре случая выявили в Барнауле, по одному – в Змеиногорске, Рубцовске и Поспелихинском, в Троицком (с. Троицкое) и Целинном (с. Верх-Марушка) районах.
Комментарии
1. У сотрудницы Росреестра в Барнауле диагностировали коронавирус
2. Заболевшая в больнице с пневмонией.
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Какое из этих утверждений верное?
А что сотрудница не может попасть в больницу.? Или всех прям на рабочем месте диагностируют?
22.04.2020 21:53
Morena
Коронавирус - возбудитель болезни. Пневмония - одно из последствий действий коронавируса. Какое из этих утверждений верное?
ну теперь расскажите как она могла заболеть! у нас ведь типа карантинные меры, самоизоляция и т.д.
Почему там не делают проверку остальных сотрудников, с кем она контактировала
А не надо целоваться с кем попало.