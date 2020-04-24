В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Республике Алтай, сообщает оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19, в том числе у медицинского работника. Таким образом, общее число заболеваний достигло 14.

"Коронавирус подтвердился по результатам профилактических исследований у двух жителей Онгудайского района в сёлах Онгудай и Иня, двух жителей Горно-Алтайска и ещё одного вахтовика в Турочакском районе", — уточнили в оперштабе.

В Онгудайском районе вирус выявили на десятый день на женщины, находящейся на самоизоляции. Она контактировала с первой в регионе инфицированной. Второй пациент – это житель Ини с внебольничной пневмонией.

В Горно-Алтайске один из заболевших – житель города, вернувшийся несколько дней назад из Москвы. Еще один случай – у медработника республиканской больницы.

В Турочакском районе коронавирус подтвердился у вахтовика, работающего на частном строящемся объекте в районе устья реки Ыдып.

Напомним, 21 апреля в Горном Алтае COVID-19 подтвердился у работницы детской поликлиники. Заболевание протекает у женщины бессимптомно. По предварительным данным, источником заражения может быть близкий родственник, который работает вахтовым методом за пределами Республики Алтай.

19 апреля также появилась информация о заражении целой семьи из Горно-Алтайска. Тогда первым заболел 32-летний глава семейства, который до этого ездил в Новосибирск. Тесты на коронавирус, взятые у его супруги и двух детей, тоже оказались положительными.