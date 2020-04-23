Склады горят в Барнауле. Видео

Складские помещения горят в Барнауле на улице Пушкина, 58. На месте работают два пожарных расчета. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.
Как уже сообщал amic.ru, 21 апреля в Барнауле произошел крупный пожар на территории сажевого завода в 9-м Заводском проезде. В региональном МЧС рассказали, что огонь пришел с полей и перекинулся на старые покрышки. Дым от пожара был виден из любой точки города. На тушение ушло несколько часов. Никто не пострадал.
Комментарии
Там рядом Комяков случайно дом не строит?
Этот вроде бывшая крайполиклиника адрес то
Пока рукава проложат-самим бы не сгореть. Только на показухах бегом всё делается.
Склады сами по себе не загораются, особенно в центре города.
23.04.2020 13:41
Так ведь не их собственность горит. Радиозавод также "шустро" тушили. Итог - сгорел.
Оу, мобильный репортер в действии.
Скоро будем строить?