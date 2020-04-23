Склады горят в Барнауле. Видео

Складские помещения горят в Барнауле на улице Пушкина, 58. На месте работают два пожарных расчета. Информации о причинах возгорания и пострадавших пока нет.

Как уже сообщал amic.ru, 21 апреля в Барнауле произошел крупный пожар на территории сажевого завода в 9-м Заводском проезде. В региональном МЧС рассказали, что огонь пришел с полей и перекинулся на старые покрышки. Дым от пожара был виден из любой точки города. На тушение ушло несколько часов. Никто не пострадал.