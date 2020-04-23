"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову

Первая заявка от Республики Алтай на получение медицинских средств защиты была отправлена еще 17 марта, сразу после первого заседания оперштаба Минпромторга. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на заявление главы региона Олега Хорохордина.

По его словам, в перечень оборудования включили одноразовые маски для медработников и аптек, маски FFP2, противочумные костюмы, бактерицидные рециркуляторы и концентраторы кислорода. Кроме этого, в заявках были указаны аппараты ИВЛ и ЭКМО. Часть заказанных средств уже поступила в республику, подчеркнул Хорохордин.

Губернатор уточнил, что власти региона внимательно относятся к запасу средств защиты и их поставкам. Республиканское правительство находится на постоянной связи с Минпромторгом, а базы данных будут синхронизированы.

Как ранее сообщил amic.ru, 22 апреля глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Республика Алтай, Тува и Амурская область ни разу не заказывали средства защиты от COVID-19. По его словам, это нужно делать заранее – в экстренной ситуации быстро доставить их не выйдет.

Также, по словам Мантурова, Алтайский край заказал первые две тысячи защитных костюмов лишь на днях.