Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше

В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Таким образом, на 24 апреля в регионе за все время заболели в общей сложности 152 человека. 18 из них вылечились. В том числе один ребенок.

За прошедшие сутки по двое заболевших выявили в Барнауле, Змеиногорске и Рубцовске, по одному – в Горняке и в Рубцовском районе.

В настоящее время ожидается информация из лаборатории краевого Роспотребнадзора, которая проводит повторное исследование первоначально положительных результатов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе.

Как уже писал amic.ru, 23 апреля оперштаб сообщил также о восьми новых случаях заболевания. Впервые инфицированного выявили в Яровом. Коронавирус подтвердился у жителя Славгорода, который вернулся из Москвы и находился в режиме самоизоляции в съемной квартире. Его госпитализировали в городскую больницу № 5 Барнаула.