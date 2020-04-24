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Зараженных коронавирусом в Алтайском крае стало больше

, ИА "Амител"
В регионе подтвердились новые случаи заболевания COVID-19
Фото: Vestibutovo.ru

Фото: Vestibutovo.ru

В Алтайском крае выявили восемь новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса. Таким образом, на 24 апреля в регионе за все время заболели в общей сложности 152 человека. 18 из них вылечились. В том числе один ребенок.

За прошедшие сутки по двое заболевших выявили в Барнауле, Змеиногорске и Рубцовске, по одному – в Горняке и в Рубцовском районе.

В настоящее время ожидается информация из лаборатории краевого Роспотребнадзора, которая проводит повторное исследование первоначально положительных результатов более чем 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе.

Как уже писал amic.ru, 23 апреля оперштаб сообщил также о восьми новых случаях заболевания. Впервые инфицированного выявили в Яровом. Коронавирус подтвердился у жителя Славгорода, который вернулся из Москвы и находился в режиме самоизоляции в съемной квартире. Его госпитализировали в городскую больницу № 5 Барнаула.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.04.2020 13:05
- гость -

И откуда эти новые 8?

24.04.2020 13:13
- гость -

И это при том,что в Алтайском крае начали заболевать с большим отрывом во времени от других регионов.

24.04.2020 13:24
Гость

По данным Оперативного штаба Алтайского края, новые случаи коронавируса выявлены в Барнауле, Рубцовске и Змеиногорске (по два), а также Горняке и Рубцовском районе (по одному).

24.04.2020 13:28
Гость

Распределение случаев коронавируса по городам и районам: Барнаул - 61 человек, Змеиногорский район – 37 человек, Поспелихинский район (с. Николаевка – 5, с. Поспелиха – 2) – 7 человек, Бийск – 6 человек, Горняк – 6 человек, Павловский район (п. Комсомольский – 2, с. Шахи – 1, с. Павловск – 2) - 5 человек, Рубцовский район (с. Веселоярск) - 5 человек, Рубцовск – 4 человека, Змеиногорск – 4 человека, Камень-на Оби – 3 человека, Крутихинский район (село Крутиха) – 3 человека, Первомайский район (с. Логовское) – 2 человека, Советский район (с. Советское). – 2 человека, Заринск – 1 человек, Новоалтайск – 1 человек, Родинский район (п. Мирный) – 1 человек, Троицкий район (село Троицкое) – 1 человек, Целинный района (село Верх-Марушка) - 1 человек, Яровое – 1 человек.

24.04.2020 13:29
гость

С начала года в ДТП погибли 3023 чел (офиц данные ГИБДД), По-моему с коронавирусом нас разводят. А сколько умерло от некачественной мед помощи и не правильных диагнозов?

24.04.2020 13:36
- гость -

За три первых квартала 2019 года население России уменьшилось на 269 тыс. чел. без всякого вируса.
Ну, и?

24.04.2020 13:40
- гость -

24.04.2020 13:29
гость
ДТП, видимо, тоже передается воздушно-капельным путем. Неправильные диагнозы тоже.

24.04.2020 13:44
- гость -

24.04.2020 13:29
гость
24.04.2020 13:36
- гость -
24.04.2020 13:40
- гость -

Успокоили себя? Теперь вам не страшно жить.

24.04.2020 13:52
- гость -


24.04.2020 13:44
- гость -
А что, политика запугивания - это нормально? Людей не принимают в больницах и поликлиниках, предлагая поставить им диагноз - пневмония, потому что врачам за это доплачивают, а другие болезни, как-будто отменили. Зуб даю, что половина "кононованных" - липовые.

24.04.2020 14:00
гость

Республика Беларусь - ни чего не ограничивает, заразилось 8022 умерло 60 -коэффиц 0,01.
Россия - всех поставили раком, заразилось 62773 умерло 5555 - коэффиц 0,01

24.04.2020 14:00
- гость -


24.04.2020 13:36
- гость -
За три первых квартала 2019 года население России уменьшилось на 269 тыс. чел. без всякого вируса.
Ну, и?

А далее от безденежья, криминала, безысходности еще уменьшится.
Надо следить за количеством суицидов. Если не будут прятать статистику.
Половина людей уже на попе сидят без денег.
Вирус еще не пришел, а люди обезжирены.
Плохо что власти не понимают это, им стабильно зарплата от государства приходит.

24.04.2020 14:00
гость

Россия умерло - 555

24.04.2020 14:05
- гость -


24.04.2020 14:00 (1)
гость

для чистоты эксперимента вы еще цифры на количество населения России и Беларуси экстраполируйте.

24.04.2020 14:11
- гость -

24.04.2020 14:00
гость
Швеция тоже мало что ограничила. Соотношение умершие\заболевшие - 12%. Но конечно, беларусские данные вам ближе)

24.04.2020 14:32
- гость -

Россия умерло - 555

устаревшие данные, в АК +1.

24.04.2020 14:57
- гость -

А в дурдома сколько свезли за это время?
Не сообщают?

24.04.2020 16:03
- гость -




24.04.2020 13:44
- гость -
А что, политика запугивания - это нормально? Людей не принимают в больницах и поликлиниках, предлагая поставить им диагноз - пневмония, потому что врачам за это доплачивают, а другие болезни, как-будто отменили. Зуб даю, что половина "кононованных" - липовые.
Ни чего за пневмонии не доплачивают. Врачам, которые не работают с короновирусными больными вообще могут заплатить минималку, потому что плановых больных не ложат и план останется не выполненный. Да, в больницах тоже есть план.

24.04.2020 16:34
гость

24.04.2020 16:03
- гость -
Вы привираете

24.04.2020 18:31
- гость -

24.04.2020 16:34
гость
24.04.2020 16:03
- гость -
Вы привираете
-------------
В чём он привирает, если привирает? Расскажите.

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