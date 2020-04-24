Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе

Власти Алтайского края опубликовали полный текст постановления губернатора Алтайского края Виктора Томенко о введении карантина в Змеиногорском районе.
Как уже писал amic.ru, меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Теперь въезд в район и выезд из него закрыты.
Как следует из документа, всем проживающим на территории Змеиногорского района запрещено покидать дома. Исключением являются случаи, когда требуется неотложная медицинская помощь или существует прямая угроза жизни и здоровью.
Также населению позволено выходить за продуктами и в аптеку, выгуливать домашних животных не дальше 100 метров от дома, выносить мусор и ухаживать за недееспособными.
По последним данным, в Алтайском крае подтверждены 152 случая заболевания COVID-19. Вылечились 18 человек. Один пациент скончался.
Комментарии
Деньжонок населению подкинут? Или через ... прокинут?
так прочитайте скольким работать можно - вот и будут толпы шляться опять
Башкир безсовестный ...
Картошка,огород, дача не прописаны , а это есть предлог для искреннего недовольства "бессрочно карантированных".
Мало того,что вертолёт с деньгами не посылаете , так ещё и срываете дачно-огородный сезон.
Власть умна,когда находит компромисс..