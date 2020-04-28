Число зараженных COVID-19 в Республике Алтай достигло 30

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Горном Алтае, общее число заболеваний с начала эпидемии в регионе достигло 30.

Как сообщает республиканский оперативный штаб, два новых случая заражения подтверждены в Усть-Коксе у людей, контактировавших с ранее заболевшими. Также коронавирус нашли еще у одного строителя-вахтовика на частном объекте в устье реки Ыдып в Турочакском районе.

Напомним, 26 апреля коронавирус в Республике Алтай диагностировали шестерым жителям региона. Тогда заболевание подтвердилось у двух жителей райцентра в Усть-Коксинском районе, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. В Ондугайском районе COVID-19 зарегистрировали у двух человек, которые ранее контактировали с зараженными села Иня.