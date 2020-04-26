Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию еще у шести человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 27.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей райцентра, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований.

В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, контактировавших ранее с заболевшим жителем села Иня.

Отмечается, что в воскресенье, 26 апреля, пациентов доставят в моногоспиталь на базе Республиканской больницы. В районах проведут дезинфекцию. Сейчас специалисты выявляют и обследуют полный круг всех возможных контактных лиц.

Ранее диагноз COVID-19 подтвердили еще у шести человек. Это работники строящегося частного объекта в урочище Ыдып в Турочакском районе. Незадолго до этого коронавирус обнаружили у двоих из коллег.

Как ранее писал amic.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Республика Алтай, Тува и Амурская область ни разу не заказывали средства защиты от COVID-19. По его словам, это нужно делать заранее – в экстренной ситуации быстро доставить их не выйдет.

На это глава региона Олег Хорохордин ответил, что первая заявка от Республики Алтай на получение медицинских средств защиты была отправлена еще 17 марта.