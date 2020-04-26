Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию еще у шести человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 27.
Как сообщает оперативный штаб региона, в Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей райцентра, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований.
В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, контактировавших ранее с заболевшим жителем села Иня.
Отмечается, что в воскресенье, 26 апреля, пациентов доставят в моногоспиталь на базе Республиканской больницы. В районах проведут дезинфекцию. Сейчас специалисты выявляют и обследуют полный круг всех возможных контактных лиц.
Ранее диагноз COVID-19 подтвердили еще у шести человек. Это работники строящегося частного объекта в урочище Ыдып в Турочакском районе. Незадолго до этого коронавирус обнаружили у двоих из коллег.
Как ранее писал amic.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Республика Алтай, Тува и Амурская область ни разу не заказывали средства защиты от COVID-19. По его словам, это нужно делать заранее – в экстренной ситуации быстро доставить их не выйдет.
На это глава региона Олег Хорохордин ответил, что первая заявка от Республики Алтай на получение медицинских средств защиты была отправлена еще 17 марта.
Комментарии
Соседи молодцы,что так хорошо проводят тестирование на коронавирус. Посмотрите,сколько у них уже проведено тестов,хотя населения в Республике Алтай невелико. У них у самых последних обнаружили короноварис,но они очень оперативно начали проверять!
Ну да, молодец руководитель. Не мнется ограничения ввести, тестирование провести и на критику ответить по заявкам СИЗ.
Алтайский край Географическое положение
Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай.
А Нам каждый день выносят мозг только про Республику Алтай
До пандемии ещё хохлов грязью поливали