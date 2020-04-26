Воскресенье, 26 Апрель, 16:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
16°

80949 +6361
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

, ИА "Амител"
Число заболевших достигло 27
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Республике Алтай лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию еще у шести человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 27.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Усть-Коксинском районе коронавирус подтвердился у двух жителей райцентра, а также жителей населенных пунктов Кастахта и Теректа. Двое из выявленных контактировали с родственниками, вернувшимися ранее из других регионов. Все четыре случая подтвердились во время профилактических обследований.

В Онгудайском районе коронавирус подтвердился у двух человек, контактировавших ранее с заболевшим жителем села Иня. 

Отмечается, что в воскресенье, 26 апреля, пациентов доставят в моногоспиталь на базе Республиканской больницы. В районах проведут дезинфекцию. Сейчас специалисты выявляют и обследуют полный круг всех возможных контактных лиц.

Ранее диагноз COVID-19 подтвердили еще у шести человек. Это работники строящегося частного объекта в урочище Ыдып в Турочакском районе. Незадолго до этого коронавирус обнаружили у двоих из коллег.

Как ранее писал amic.ru, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Республика Алтай, Тува и Амурская область ни разу не заказывали средства защиты от COVID-19. По его словам, это нужно делать заранее – в экстренной ситуации быстро доставить их не выйдет.

На это глава региона Олег Хорохордин ответил, что первая заявка от Республики Алтай на получение медицинских средств защиты была отправлена еще 17 марта.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

26.04.2020 10:00
- гость -

Соседи молодцы,что так хорошо проводят тестирование на коронавирус. Посмотрите,сколько у них уже проведено тестов,хотя населения в Республике Алтай невелико. У них у самых последних обнаружили короноварис,но они очень оперативно начали проверять!

26.04.2020 10:38
- гость -

Ну да, молодец руководитель. Не мнется ограничения ввести, тестирование провести и на критику ответить по заявкам СИЗ.

26.04.2020 10:51
- гость -

Алтайский край Географическое положение
Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и Павлодарской областями Казахстана, на севере и северо-востоке с Новосибирской и Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай.

А Нам каждый день выносят мозг только про Республику Алтай
До пандемии ещё хохлов грязью поливали

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 0
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 5
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 4
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 5
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 9
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 48
12:33
Врача из Алтайского края наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени 1
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 32
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 52
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 3
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 3
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 11
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 34
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 10
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 20
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 2
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 8
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 48
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 12
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 67
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.