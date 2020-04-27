Алтайский депутат предложил подумать о запрете алкоголя на майские праздники

Депутат АКЗС Иван Мордовин положительно оценил опыт Курганской области, где для профилактики заболеваемости коронавирусом ограничили реализацию спиртного на майские праздники.

"Меры радикальные и, очевидно, весьма непопулярные. Однако в условиях распространения пандемии и низкой самодисциплины граждан могут иметь положительный эффект, – написал Мордовин в своем Telegram-канале. – Есть над чем подумать и в Алтайском крае".

Народный избранник ожидает, что в регионе найдется "предостаточно" желающих отметить майские праздники поездкой на природу с шашлыками.

По его оценке, дополнительные ограничения продажи алкоголя могли бы "сдержать размах" подобного коллективного отдыха, тем самым уменьшив вероятность заражения коронавирусной инфекцией большого количества людей.

Ранее amic.ru писал, что идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае поддержал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин. По его мнению, после того как на территории Алтайского края установилась теплая погода, обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых реализуют спиртное. Одна из мер защиты – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00, считает Ларин.