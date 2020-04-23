Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин поддержал идею ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, в регионе. Данная тема была поднята на одном из последних заседаний оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях.
По мнению Ларина, после того как на территории Алтайского края установилась теплая погода, обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых ведется продажа алкоголя.
"Многие люди, соблюдающие рекомендации по самоизоляции, столкнулись с тем, что под их окнами, в подъездах и на детских площадках стали собираться компании любителей разливных напитков. И если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал омбудсмен.
По мнению Бориса Ларина, одна из мер – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00.
"Учитывая постоянные обращения и жалобы граждан, считаю необходимым запретить розничную продажу алкоголя в магазинах и на предприятиях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов", – заключил уполномоченный по правам человека.
Ранее известный в Барнауле священник Александр Микушин раскритиковал действия властей и Роспотребнадзора, которые запретили обряды в церквях региона во время Пасхи, при этом не закрыв пивные бары и строительные магазины. Одновременно с этим депутаты Госдумы и Совет Федерации одобрили законопроект, запрещающий продажу пива в многоквартирных домах. Правда есть одно условия: площадь магазина должна быть менее 20 квадратных метров.
Комментарии
Ты в свою Москву езжай и там указывай как жить. Омбундсмен... Слово матершинное какое-то
То есть он в открытую заявляет, что полиция не выполняет свою прямую обязанность?)
Где это омбудсмен (честно - загуглил это слово) был две недели назад?
Я бы лишнюю флягу кой чего поставил, как раз батареи шпарят как надо.
А что полезного в своей жизни сделал этот ... омбудсмен? Прости Господи мою душу грешную за такие нехорошие слова. Сидит, штаны протирает, зарплату получает нехилую и чушь всякую буровит. Типа рекомендует... Да кто ты такой?
Их вообще проверяют у психиатра хоть иногда?
с 14-19 по горбачевски,в каждом районе оставить по одной пивнушке и винноводочному.
и рейды по андроповски- почему не в самоизоляции?
только штрафы от синьора Помидора.
,,молчааать,штраф 100 лир!"(с)
Чиполлины,объединяйтесь.
Солидарность.
И вот он - лоббист заинтересованных в спекуляции алкоголем. Вот они и повылазили.
Запомните это рыло. На его совести будут тысячи отравленных.
смысл?
и что тогда дома делать то если бухашку отберут
23.04.2020 15:30
Z
Для переработки дрожжевыми грибами сахара и любой глюкозо-фрктозо-сахарозной субстанции в спирт высокая температура не нужна. И даже крайне губительна. Так как под ее воздействием погибает очень много грибков. при этом образуя большое количество "плохих" спиртов. Попросту говоря сивухи.
Оптимальная температура сбраживания 22-25 градусов. Если она выше- емкость с жидкостью рекомендуется охлаждать.
Так что батареи для нашего дела- вред.
Понаставят к рулю всяких психологически не здоровых кадров, а они потом бредятиной давят.
Достали уже все запрещать. Достало это рабство!
23.04.2020 15:34
1
конспектируй Ленина,(зачеркнуто-)
Царя.
вспоминай цитатник Мао.
Я немного не понял... Полиция не занимается нарушителями, а продажа спиртного виновата...
Единственная полезная инициатива Ларина.
У полюцаев скоро харя треснет от непомерного жалования...
23.04.2020 15:36
Проходимец
Спасибо добрый человек за полезную информацию!
Дай бог тебе здоровья!
купил дрожжей и сахару, изобретаю вакцину , вроде работает.
Уполномоченный по правам человека предложил ограничить права человека.
Всё как всегда!
Это дело полиции.... А омбудсмен просто о себе напомнил... Пропиарился как мог...Ему ж надо в медиа-пространстве как-то светится...
Эй-эй, Ларин, полегче! Ты на кого лапы ставишь, на самого Локтева?
23.04.2020 15:36
Проходимец
23.04.2020 15:30
Z
...
Так что батареи для нашего дела- вред.
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Ну про батареи - это я так для красного словца, с отсылом на соседнее обсуждение.
А в нашем деле неправильную работу батарей можно исправить правильной работой чайника. Главное придерживаться правила: главное качество, а не количество. А ведь всегда хочется наоборот
Что исправит запрет?
Что мешало год, три , пять лет назад предложить?
23.04.2020 15:54
- гость -
сейчас он кивает на вирус.
а раньше,на что бы кивал?
на кластеры?
Цены взлетят- кому то прибыль.
все как всегда.
ничего нового.
Вот я человек пьющий, и без многого могу обойтись, но водку мне подавай. Те два ящика, что я запасал на самоизоляцию уже на исходе. И что я, извините, делать буду без бухла?
Правильно, бродить в поиске самогона, и нарушать установленные ограничения. Ну неужели не понятно.
Просматриваю комменты, неужели в крае столько алкогольнозависимых, вернее, пивозависимых.
Может, отсюда ФЕЙКОВЫЕ слухи о том, что пивники добавляют в напиток химические вещества из разряда наркосодержащих.
Думаю надо запретить обязательно! А то плачут здесь постоянно, что денег нет и тут же против запрета, странно -нет? Инертный люд алтайский достоин хорошей встряски, работать не хотят, ищут виновных вокруг.
Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин предложил ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, в регионе на время коронавируса
бюджет пополнять он намерен со своего кармана? эта бодяга что-то на долго затянулась.
Ну вот я, допустим, могу выгнать даже ректификат, но крепкую бухашку я не ем. Мне что делать? Не сходил бы этот Ларин пешочком... В Москву например. Желательно в госпиталь где больных COVID-19 лечат, и поволонтерил бы там. Все больше толку, чем от его раскрывания рта.
Алтайобразующие предприятия нынче алко-пиво-производящие и торгующие ими.
Этот человек знает об этом?
23.04.2020 16:03
- гость -
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Губит людей не пиво! Губит людей вода! (с)
Как то так....
23.04.2020 16:07
- гость
поподробней про работу- в самоизоляции.
на дворе- май,а вы январские передовицы нам цитируете.
Совершенно бесполезный человек. Всегда был, а сейчас тем более.
Скажу коротко....как товарищ Сталин - Расстрэлять. ) ) ) )
Как-то вспомнилось про кота, которому нечего делать...
Проходимцу
А , если не секрет, сколько наливаек тебе принадлежит???
Мужичков, употребляющих пиво сразу видно- ходят на девятом месяце беременности. Фууу.
Тот кто заправляет этим бизнесом не даст его прикрыть. А слова эти можно расценить как дешевый пиар. Ты еще скажи что надо убрать наружную рекламу, что уж коли начал на старости лет пиариться так надо продолжать, будешь местным "Жириновским".
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало."
Господин бывший товарищ, коммунист Ларин совсем упустил из виду , что алкогольная продукция для края то же самое что нефть для страны - перекроешь кран исчезнут поступления в казну.
А про пустую тумбочку Томенко он даже и не знает ,может потому,что не задумывался никогда , ведь его личная тумбочка,очевидно, - полная !
Понять,простить.
Наконец-то! Полностью поддерживаю инициативу товарища Ларина. Задолбали эти пивнушки с их омерзительными посетителями. Нужно не временное, а постоянное ограничение продажи разливных напитков в торговых павильонов расположенных в жилых домах. А то на 1 дом 3-4 пивнушки!
задолбали с запретами своими, уже даже не важно становиться что они там запрещают. ничего кроме этого не умеют регулировать, менять их там всех надо, на более квалифицированных.
Я думал, что Ларина нет уже! А он есть!
2
23.04.2020 16:26
- гость -
Вы в корне не правы... я вот стройняшка, без пуза, в свои 45 такой же, как женился 20 лет назад
политработник в свое время понял что в армии делать нечего подался в депутаты, а дальше по ступенькам особо не за что не неся ответственности. Действительно зачем этих бездельников за счет налогоплательщиков содержать. Обьяснить никто не может. Система правоохранительная (мвд прокуратура суд)есть . Как будто денег девать некуда. А фото зачетное -взгляд устремленный в будущее. Все о народе думает.
Смешные убогие. Не платят налогов, но орут что им все должны!!!
23.04.2020 16:36
CALIBR
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало."
Господин бывший товарищ, коммунист Ларин совсем упустил из виду , что алкогольная продукция для края то же самое что нефть для страны - перекроешь кран исчезнут поступления в казну.
А про пустую тумбочку Томенко он даже и не знает
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Так не только Ларину, но и другим очевидно, что у Томенко тумбочка всегда будет пуста.
Если алкогольная продукция не делала до сих пор сей предмет мебели полным, то на тумбочку запрет пивнушек не повлияет.
23.04.2020 17:22
- гость -
Если алкогольная продукция не делала до сих пор сей предмет мебели полным, то на тумбочку запрет пивнушек не повлияет.
+++++++++++++++
Не делала - да , но пополняла налоговыми отчислениями местную казну,причём - регулярными и ,так полагаю , для р.п.Волчиха, Бочкари,Фордштат - предприятия,как ныне модно писать - градообразующие.
Ларин хочет послать работников на биржу труда - об этом он подумал ?
Смешные убогие. Не платят налогов
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Даже безработные платят налоги когда в магазине платят НДС на каждый товар. Если они сами не платят, то за них платят, что-то же они едят. Плюс налог на недвижимость, транспортный налог во время проезда.
второй уже после попа! вякает в пустоту. сам наверно втихаря побухивает дома.
забыли про него вот и пукнул в воздух. уверен что 80%-99% про него и не слыхали кто это такой воообще
А он не боится,что народ протрезвеет и начнет задумываться.