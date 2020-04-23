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Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По мнению Бориса Ларина, одна из мер – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин поддержал идею ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, в регионе. Данная тема была поднята на одном из последних заседаний оперативного штаба региона по ситуации с коронавирусом. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях.

По мнению Ларина, после того как на территории Алтайского края установилась теплая погода, обострилась проблема соблюдения прав жителей многоквартирных домов, вблизи которых ведется продажа алкоголя. 

"Многие люди, соблюдающие рекомендации по самоизоляции, столкнулись с тем, что под их окнами, в подъездах и на детских площадках стали собираться компании любителей разливных напитков. И если раньше соседство с "наливайкой", работающей на первом этаже, для жильцов многоквартирного дома ассоциировалось в основном с шумом и мусором, то в условиях реальной угрозы распространения коронавирусной инфекции пивные и скопления их клиентов превратились в потенциальные источники распространения заболевания", – написал омбудсмен.

По мнению Бориса Ларина, одна из мер – ограничение продажи алкоголя не с 21:00 по местному времени, а с 19:00.

"Учитывая постоянные обращения и жалобы граждан, считаю необходимым запретить розничную продажу алкоголя в магазинах и на предприятиях общественного питания, расположенных во дворах многоквартирных домов", – заключил уполномоченный по правам человека.

Ранее известный в Барнауле священник Александр Микушин раскритиковал действия властей и Роспотребнадзора, которые запретили обряды в церквях региона во время Пасхи, при этом не закрыв пивные бары и строительные магазины. Одновременно с этим депутаты Госдумы и Совет Федерации одобрили законопроект, запрещающий продажу пива в многоквартирных домах. Правда есть одно условия: площадь магазина должна быть менее 20 квадратных метров. 

 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.04.2020 15:26
Проходимец

Ты в свою Москву езжай и там указывай как жить. Омбундсмен... Слово матершинное какое-то

23.04.2020 15:29
Санёк

То есть он в открытую заявляет, что полиция не выполняет свою прямую обязанность?)

23.04.2020 15:30
Z

Где это омбудсмен (честно - загуглил это слово) был две недели назад?
Я бы лишнюю флягу кой чего поставил, как раз батареи шпарят как надо.

23.04.2020 15:31
Проходимец

А что полезного в своей жизни сделал этот ... омбудсмен? Прости Господи мою душу грешную за такие нехорошие слова. Сидит, штаны протирает, зарплату получает нехилую и чушь всякую буровит. Типа рекомендует... Да кто ты такой?

23.04.2020 15:32
- гость -

Их вообще проверяют у психиатра хоть иногда?

23.04.2020 15:33
аминь

с 14-19 по горбачевски,в каждом районе оставить по одной пивнушке и винноводочному.
и рейды по андроповски- почему не в самоизоляции?
только штрафы от синьора Помидора.
,,молчааать,штраф 100 лир!"(с)
Чиполлины,объединяйтесь.
Солидарность.

23.04.2020 15:33
- гость -

И вот он - лоббист заинтересованных в спекуляции алкоголем. Вот они и повылазили.
Запомните это рыло. На его совести будут тысячи отравленных.

23.04.2020 15:33
- гость -

смысл?

23.04.2020 15:34
1

и что тогда дома делать то если бухашку отберут

23.04.2020 15:36
Проходимец

23.04.2020 15:30
Z

Для переработки дрожжевыми грибами сахара и любой глюкозо-фрктозо-сахарозной субстанции в спирт высокая температура не нужна. И даже крайне губительна. Так как под ее воздействием погибает очень много грибков. при этом образуя большое количество "плохих" спиртов. Попросту говоря сивухи.
Оптимальная температура сбраживания 22-25 градусов. Если она выше- емкость с жидкостью рекомендуется охлаждать.
Так что батареи для нашего дела- вред.

23.04.2020 15:38
krash

Понаставят к рулю всяких психологически не здоровых кадров, а они потом бредятиной давят.
Достали уже все запрещать. Достало это рабство!

23.04.2020 15:38
кара нтин

23.04.2020 15:34
1
конспектируй Ленина,(зачеркнуто-)
Царя.
вспоминай цитатник Мао.

23.04.2020 15:39
- гость -

Я немного не понял... Полиция не занимается нарушителями, а продажа спиртного виновата...

23.04.2020 15:41
Поддерживаю Ларина

Единственная полезная инициатива Ларина.

23.04.2020 15:42
- гость -

У полюцаев скоро харя треснет от непомерного жалования...

23.04.2020 15:44
- гость -

23.04.2020 15:36
Проходимец

Спасибо добрый человек за полезную информацию!
Дай бог тебе здоровья!

23.04.2020 15:46
гость

купил дрожжей и сахару, изобретаю вакцину , вроде работает.

23.04.2020 15:47
Сергей

Уполномоченный по правам человека предложил ограничить права человека.
Всё как всегда!

23.04.2020 15:49
- гость -

Это дело полиции.... А омбудсмен просто о себе напомнил... Пропиарился как мог...Ему ж надо в медиа-пространстве как-то светится...

23.04.2020 15:49
Митенька ржевский

Эй-эй, Ларин, полегче! Ты на кого лапы ставишь, на самого Локтева?

23.04.2020 15:52
Z

23.04.2020 15:36
Проходимец
23.04.2020 15:30
Z
...
Так что батареи для нашего дела- вред.
----------------------
Ну про батареи - это я так для красного словца, с отсылом на соседнее обсуждение.
А в нашем деле неправильную работу батарей можно исправить правильной работой чайника. Главное придерживаться правила: главное качество, а не количество. А ведь всегда хочется наоборот

23.04.2020 15:53
Гость

Что исправит запрет?

23.04.2020 15:54
- гость -


Что мешало год, три , пять лет назад предложить?

23.04.2020 15:57
вопрос- ответ

23.04.2020 15:54
- гость -
сейчас он кивает на вирус.
а раньше,на что бы кивал?
на кластеры?

23.04.2020 16:00
аминь

Цены взлетят- кому то прибыль.
все как всегда.
ничего нового.

23.04.2020 16:00
Пьяный ангел

Вот я человек пьющий, и без многого могу обойтись, но водку мне подавай. Те два ящика, что я запасал на самоизоляцию уже на исходе. И что я, извините, делать буду без бухла?
Правильно, бродить в поиске самогона, и нарушать установленные ограничения. Ну неужели не понятно.

23.04.2020 16:03
- гость -

Просматриваю комменты, неужели в крае столько алкогольнозависимых, вернее, пивозависимых.
Может, отсюда ФЕЙКОВЫЕ слухи о том, что пивники добавляют в напиток химические вещества из разряда наркосодержащих.

23.04.2020 16:07
- гость -

Думаю надо запретить обязательно! А то плачут здесь постоянно, что денег нет и тут же против запрета, странно -нет? Инертный люд алтайский достоин хорошей встряски, работать не хотят, ищут виновных вокруг.

23.04.2020 16:07
- гость -

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин предложил ограничить продажу алкоголя, в том числе пива, в регионе на время коронавируса

бюджет пополнять он намерен со своего кармана? эта бодяга что-то на долго затянулась.

23.04.2020 16:08
Laik

Ну вот я, допустим, могу выгнать даже ректификат, но крепкую бухашку я не ем. Мне что делать? Не сходил бы этот Ларин пешочком... В Москву например. Желательно в госпиталь где больных COVID-19 лечат, и поволонтерил бы там. Все больше толку, чем от его раскрывания рта.

23.04.2020 16:09
- гость -

Алтайобразующие предприятия нынче алко-пиво-производящие и торгующие ими.
Этот человек знает об этом?

23.04.2020 16:10
Z

23.04.2020 16:03
- гость -
-----------------------

Губит людей не пиво! Губит людей вода! (с)
Как то так....

23.04.2020 16:16
кара нтин

23.04.2020 16:07
- гость
поподробней про работу- в самоизоляции.
на дворе- май,а вы январские передовицы нам цитируете.

23.04.2020 16:17
- гость -

Совершенно бесполезный человек. Всегда был, а сейчас тем более.

23.04.2020 16:19
krash

Скажу коротко....как товарищ Сталин - Расстрэлять. ) ) ) )

23.04.2020 16:19
В тему

Как-то вспомнилось про кота, которому нечего делать...

23.04.2020 16:23
Иsтина

Проходимцу

А , если не секрет, сколько наливаек тебе принадлежит???

23.04.2020 16:26
- гость -

Мужичков, употребляющих пиво сразу видно- ходят на девятом месяце беременности. Фууу.

23.04.2020 16:29
- гость -

Тот кто заправляет этим бизнесом не даст его прикрыть. А слова эти можно расценить как дешевый пиар. Ты еще скажи что надо убрать наружную рекламу, что уж коли начал на старости лет пиариться так надо продолжать, будешь местным "Жириновским".

23.04.2020 16:36
CALIBR

«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало."

Господин бывший товарищ, коммунист Ларин совсем упустил из виду , что алкогольная продукция для края то же самое что нефть для страны - перекроешь кран исчезнут поступления в казну.
А про пустую тумбочку Томенко он даже и не знает ,может потому,что не задумывался никогда , ведь его личная тумбочка,очевидно, - полная !
Понять,простить.

23.04.2020 16:44
- гость -

Наконец-то! Полностью поддерживаю инициативу товарища Ларина. Задолбали эти пивнушки с их омерзительными посетителями. Нужно не временное, а постоянное ограничение продажи разливных напитков в торговых павильонов расположенных в жилых домах. А то на 1 дом 3-4 пивнушки!

23.04.2020 16:50
- гость -

задолбали с запретами своими, уже даже не важно становиться что они там запрещают. ничего кроме этого не умеют регулировать, менять их там всех надо, на более квалифицированных.

23.04.2020 16:54
- гость -

Я думал, что Ларина нет уже! А он есть!

23.04.2020 17:01
Дюша Метёлкин

2
23.04.2020 16:26
- гость -

Вы в корне не правы... я вот стройняшка, без пуза, в свои 45 такой же, как женился 20 лет назад

23.04.2020 17:03
гость

политработник в свое время понял что в армии делать нечего подался в депутаты, а дальше по ступенькам особо не за что не неся ответственности. Действительно зачем этих бездельников за счет налогоплательщиков содержать. Обьяснить никто не может. Система правоохранительная (мвд прокуратура суд)есть . Как будто денег девать некуда. А фото зачетное -взгляд устремленный в будущее. Все о народе думает.

23.04.2020 17:13
- гость -

Смешные убогие. Не платят налогов, но орут что им все должны!!!

23.04.2020 17:22
- гость -

23.04.2020 16:36
CALIBR
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но дело их не пропало."

Господин бывший товарищ, коммунист Ларин совсем упустил из виду , что алкогольная продукция для края то же самое что нефть для страны - перекроешь кран исчезнут поступления в казну.
А про пустую тумбочку Томенко он даже и не знает
-------------------
Так не только Ларину, но и другим очевидно, что у Томенко тумбочка всегда будет пуста.
Если алкогольная продукция не делала до сих пор сей предмет мебели полным, то на тумбочку запрет пивнушек не повлияет.

23.04.2020 17:56
CALIBR

23.04.2020 17:22
- гость -
Если алкогольная продукция не делала до сих пор сей предмет мебели полным, то на тумбочку запрет пивнушек не повлияет.
+++++++++++++++
Не делала - да , но пополняла налоговыми отчислениями местную казну,причём - регулярными и ,так полагаю , для р.п.Волчиха, Бочкари,Фордштат - предприятия,как ныне модно писать - градообразующие.
Ларин хочет послать работников на биржу труда - об этом он подумал ?

23.04.2020 18:44
- гость -

Смешные убогие. Не платят налогов
----------------------
Даже безработные платят налоги когда в магазине платят НДС на каждый товар. Если они сами не платят, то за них платят, что-то же они едят. Плюс налог на недвижимость, транспортный налог во время проезда.

23.04.2020 19:16
гость

второй уже после попа! вякает в пустоту. сам наверно втихаря побухивает дома.
забыли про него вот и пукнул в воздух. уверен что 80%-99% про него и не слыхали кто это такой воообще

23.04.2020 21:24
ДМИТРИЙ ИВАНОВ_odnoklassniki

А он не боится,что народ протрезвеет и начнет задумываться.

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