За сутки в России зарегистрировано почти шесть тысяч новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 6198 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего на данный момент в России зарегистрировано 87147 случаев заражения. Новые заболевшие выявлены в 84 регионах страны, больше всего – в Москве и Московской области.

За сутки скончалось 50 человек, из больниц выписали еще 579 человек. Общее количество погибших теперь составляет 794, выздоровевших – 7346.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали еще 27 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 310.