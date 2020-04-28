Более 500 человек в Алтайском крае добровольно сдали тест на коронавирус

519 человек по собственному желанию сдали тест на COVID-19 в Алтайском крае. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, на платной основе анализы можно сдать в четырех медучреждениях края. Это частные клиники "ДНК-Диагностика" и "Хелми" в Барнауле, а также консультативно-диагностические центры Бийска и Рубцовска. Цена теста варьируется от 1200 до 1430 рублей.
Инфекцию подтвердили лишь в одном случае. После этого анализ перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора. Результат подтвердился, заболевшего госпитализировали.
Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, коронавирус в Алтайском каре выявили у 310 человек. При этом еще у одного пациента есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.
Комментарии
Даже в пандемии все за деньги людей, интересно а Чиновников тестируют по три раза в неделю за чей счет
Инфекцию подтвердили лишь в одном случае.
Кто с ним вместе сдавал, завтра опять пойдет?
Для чиновников больница ЖД. Оплата из бюджета.
"одного пациента есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания." это что за бред? какие признаки?кашляет? теперь с пневмонией не надо лечить и с бронхитом не надо лечить-вирус все спишет,и врачебные ошибки,и тупость медиков,и вообще все результаты оптимизации.
Могиканин, вы считаете, что если в больнице лежит человек с пневмонией, то его лечат, а если у этого же человека с той же самой пневмонией подтверждается (например, лабораторно, как в большей части случаев и происходит) коронавирус, то ему тут же отменяют всё лечение, и он просто палату занимает?