Более 500 человек в Алтайском крае добровольно сдали тест на коронавирус

519 человек по собственному желанию сдали тест на COVID-19 в Алтайском крае. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказала заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, на платной основе анализы можно сдать в четырех медучреждениях края. Это частные клиники "ДНК-Диагностика" и "Хелми" в Барнауле, а также консультативно-диагностические центры Бийска и Рубцовска. Цена теста варьируется от 1200 до 1430 рублей.

Инфекцию подтвердили лишь в одном случае. После этого анализ перепроверили в лаборатории Роспотребнадзора. Результат подтвердился, заболевшего госпитализировали.

Как уже сообщал amic.ru, по последним данным, коронавирус в Алтайском каре выявили у 310 человек. При этом еще у одного пациента есть клинические проявления, но нет лабораторного подтверждения заболевания.