Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 14 человек

В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

В Барнауле за сутки количество больных увеличилось на три человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по два заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и Рубцовске – по одному.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 324 человека.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции 27 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении пропускного режима в Алтайском крае.

Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.