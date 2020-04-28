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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае увеличилось на 14 человек

, ИА "Амител"
В регионе 324 подтвержденных случая
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае выявили 14 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

В Барнауле за сутки количество больных увеличилось на три человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по два заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и Рубцовске – по одному.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразились 324 человека.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции 27 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении пропускного режима в Алтайском крае.

Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.04.2020 11:04
- гость -

Бродят люди в масках
бодрые на вид.
Сразу и не скажешь
у кого ковид.

28.04.2020 11:09
- гость -


28.04.2020 11:04
- гость -
----------
КЛАСС!!!

28.04.2020 11:16
гость

бродят и без масок
бодрые на вид
всех позаражают,
если вдруг ковид.

28.04.2020 11:27
- гость -

Путин сказал, что бушует ковид
Выживет тот, кто дома сидит!

Кредиты плати, плати же-кэ-ха
Зато будешь жить, ха-ха-ха-ха!)

28.04.2020 11:32
гость

заплатишь кредиты и жэ-кэ-ха
а жить вдруг не будешь? ха-ха

28.04.2020 11:34
Гость

"Кредиты плати, плати же-кэ-ха
Зато будешь жить, ха-ха-ха-ха!)" и живые позавидуют мертвым !

28.04.2020 11:41
- гость -

Прелесть! Какая прелесть!

28.04.2020 11:46
гость

веселуха, веселуха!
к нам пришел ковид
в головах одна разруха
победит- не победит?

28.04.2020 11:52
- гость -

у миленка бледный вид у него нашли ковид взялся списки составлять на кого пойдет дышать

28.04.2020 12:05
Мадам

День агитки про ковидки... гыыы...

В маски наряжаться
Кто-то не спешит,
Значит, не боятся,
Что кругом ковид!
А ковида мноооого
На твоём пути!
Не спеши в дорогу,
Дома посиди!

28.04.2020 12:08
- гость -

Люди бьют врачей, дом уже горит
Просто у соседа выявлен ковид

28.04.2020 12:13
Мадам

На машине покатался –
Вдруг ковидом надышался!
С гаражУ не выхожу,
Вдруг кого-нить заражу!

28.04.2020 12:14
гость

это реакция-разрядка, ха-ха или истерика уже

28.04.2020 12:14
- гость -

Сплошные таланты!)))

28.04.2020 12:22
- гость -

Ну молодцы, че. Помаленьку отпускает.

28.04.2020 12:37
гость

А то плакали, тяжело. На митинги собирались. Все, успокоились, уже весело

28.04.2020 12:39
- гость -

Хочется верить,что продавцов ,кассиров в магазинах хоть раз в месяц проверяют...

28.04.2020 12:45
гость

Маленький мальчик из дома ушел,
В песочнице в парке он вирус нашел.
Мама - рыдает, ликует отец.
Бабушке скоро настанет ...

Конечно шутка, берегите себя и своих близких.

28.04.2020 12:51
гость

В каждой шутке... Наследство...

28.04.2020 12:52
гость

Иные бабушки покрепче молодых будут

28.04.2020 13:24
- гость -

28.04.2020 12:52
гость
Иные бабушки покрепче молодых будут
----------
В Нидерландах 107-летняя бабушка выздоровела после ковида. А в Великобритании зафиксирована смерть от ковида 5-летнего и 13-летнего детей.

28.04.2020 13:46
- гость -

для хайпа можно 150 летнего "выздоровить"

28.04.2020 14:38
гость

А в Великобритании зафиксирована смерть от ковида 5-летнего и 13-летнего детей

Ну в Великобритании вообще выздоровевших в 25 раз меньше, чем умерших

28.04.2020 14:41
гость

а миленка с бледным видом
на Верх пошлем - дышать ковидом
исполним их мечту походу
о единении с народом

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