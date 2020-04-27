Виктор Томенко вводит жесткий пропускной режим на границах Алтайского края с 1 мая

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении пропускного режима на границах региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
"Контроль будет вестись выборочный. Изучаем цели въезда, смотрим документы. С 1 мая введем более жесткие меры – по принципу Кемеровской области: Алтайский край будем закрывать, – пояснил Томенко. – Задаем вопросы людям, насколько сильно им надо уехать, и информируем, что если они пересекают границу, то по возвращении им будет вручено постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции с последующим контролем со стороны краевой медицины и органов внутренних дел, как будто они прилетели из-за границы".
Губернатор уточнил, что аналогичный режим планируют ввести в Кемеровской и Новосибирской областях, а на территории Республики Алтай он уже действует.
Глава региона призвал население не забывать, что возвращение в Алтайский край из других регионов будет проходить по тем же принципам, что и из Москвы: только через двухнедельную изоляцию.
Томенко пояснил, что дежурить на КПП будут не только сотрудники Госавтоинспекции, но и других ведомств. В их числе – Роспотребнадзор, Роcгвардия, а также представители органов местного самоуправления.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил о возможности введения электронных пропусков для водителей.
Комментарии
Молодец!
Задайте вопрос там наверх, почему не отменили кредиты и оплату ЖКХ??? Или опять все самому делать, последняя тысяча делает воистину чудеса - СБЕРушка тебе побираться идти, ЖКХ я вам прощаю!
Не поняла, а сейчас как? Как же Изменения в указ о мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции от 24 апреля?
А Дальнобойщикам как?
и оплату ЖКХ???
у тебя вода/свет есть? лифт ездит, двор метут?
в ЖКХ люди тоже хотят з\п получать
не хочешь платить не плати, через 3 месяца задолженности отрежут свет, воду и канализацию, пжста
Когда будут населению деньги выделять - в загнивших штатах США это 1200 долларов на человек - чек с подписью Трампа! А что, Путину слабо?!
То, что надо было сделать месяц назад.
Веселые картинки! А тот народ, что доставками между регионами занимается товаров и грузов им тоже на две недели после каждого рейса? Этак водители быстро закончатся, а с ними и все перевозки... Иль я че не понял из статьи? Исключения будут?
Не смешно это ! Свободу передвижения в обмен на ЧИП ! Не смешно !
27.04.2020 15:52
- гость -
Вы всерьез считаете, что в Кемеровскую область не пускают фуры с продуктами, лекарствами и прочими необходимыми вещами и они, бедные, там голодают?
То, что надо было сделать месяц назад.
надо было сразу так делать, поздно пить боржом, когда почки отказали
Они не с вирусом борются, а с экономикой.
- гость -
То, что надо было сделать месяц назад.
Точно.
- гость -
То, что надо было сделать месяц назад.
Как в Горном, на шаманов надеялись?
"Россия обошла Китай по числу случаев заражения коронавирусом" (с)
87147 против 84500. Так держать!
Думали, что само рассосётся, а оказалось...
Поздняк метаться.
Песец...
Сейчас опять кому-то запретят, кому--то разрешат. Это двойные стандарты нашего губернатора. Спортивные магазины Пульсы как работали так и работают, а Спортмастеры и Декатлон закрыли. Уж либо всем разрешить работать, либо всем запретить.
Вопрос. А может человек с такой заразой переболеть на ногах без медицинского лечения?
Мое мнение, что не так уж и страшен этот черт, в противном случае, правительство бы ввело ЧП, да и результат бы был более плачевным!
Вопрос. А может человек с такой заразой переболеть на ногах без медицинского лечения?
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Может. Это ОРВИ. У каждого по разному протекает
Вопрос. А может человек с такой заразой переболеть на ногах без медицинского лечения?
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Да, большая часть так и болеет.