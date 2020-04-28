Алтайские антимонопольщики спрогнозировали падение стоимости лимонов

В ближайшее время ожидается снижение розничных цен на продукты, в том числе и на лимоны. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Алтайскому краю.

ФАС России провела совещание с крупнейшими торговыми сетями страны. Регулятор посоветовал магазинам уменьшать закупочную цепочку, поскольку стоимость продуктов растет на каждом этапе, что приводит к увеличению итоговой цены. Кроме того, ретейлеров попросили тщательней выбирать импортеров и укрупнять лоты при закупках.

Во время встречи антимонопольная служба рассмотрела и ситуацию с ростом цен на лимоны:

"На стоимость лимонов одновременно повлиял целый ряд факторов: сокращение экспорта продукта до 41% и увеличение цены импортерами до 57,7%. Усугублялась ситуация распространением недостоверной информации о его лечебных свойствах в отношении COVID-19. Тем не менее ценовых искажений можно было избежать или сделать их не такими резкими", – рассказал глава Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

По мнению антимонопольщиков, резерв для снижения цены у магазинов есть. Этому поспособствует взвешенная политика торговых сетей и новые экспортные поставки из Аргентины.

Напомним, что слухи о "чудодейственной" силе лимонов, имбиря и чеснока против COVID-19 привели к росту спроса и цены. Как ранее сообщил amic.ru, импорт имбиря с 1 по 6 апреля вырос в 12 раз, чеснока – в два раза. Стоимость лимонов в магазине подскочила почти вдвое, однако тогда УФАС признала увеличение законным.

Позже ученые опровергли мифы об эффективности этих продуктов против коронавируса, а после стало известно, что чрезмерное количество их употребления может и вовсе привести к снижению иммунитета.