За сутки в России выявили более шести тысяч новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России выявили 6441 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Всего в стране на данный момент зарегистрировано 93558 случаев заражения SARS-CoV-2. Новые заболевшие выявлены во всех регионах. Оперштаб отмечает, что почти половина из них не имела симптомов заболевания, а кривая заражения в стране продолжает расти.

За сутки в больницах с подтвержденным коронавирусом скончалось 72 человека. Это рекордное число с начала пандемии в стране. Выписано 1110. Общее количество умерших теперь составляет 866, выздоровевших , 8456.

Как ранее сообщил amic.ru, за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 14 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 324. Из больниц на 28 апреля выписали еще шестерых вылечившихся, всего выздоровело уже 35 человек.