Гуманитарную помощь доставили в Змеиногорский район

Змеиногорский район Алтайского края получил гуманитарную помощь в рамках всероссийской акции #МыВместе. Так, для многодетных и малообеспеченных семей, а также для пожилых людей из Барнаула отправлено пять тонн продуктов, сообщают в пресс-службе Минсоцзащиты региона.

Как уточнили в ведомстве, списки нуждающихся сформировали органы соцзащиты населения. Нуждающимся семьям передадут 500 килограммов крупы, 500 литров питьевой воды, 175 килограммов сырной продукции и 150 литров напитка "АйЧай". Пожилым людям направят 350 продуктовых наборов.

Отмечается, что гуманитарный груз прибыл на контрольно-пропускной пункт в селе Саввушка из Барнаула, а в ближайшее время такая помощь поступит и в другие муниципалитеты Алтайского края, подчеркнули в ведомстве.

Как уже сообщал amic.ru, в Змеиногорском районе Алтайского края с 24 апреля введен строгий карантин в связи с угрозой распространения COVID-19. Соответствующее постановление подписал глава региона Виктор Томенко. Теперь въезд в район и выезд из него закрыт.