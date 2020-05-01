Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае

Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. За сутки подтвердился диагноз еще у 41 человека. Таким образом, общее число заболевших достигло 423.
Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 19 человек, Змеиногорский район – 5, Немецкий район – 3, Павловский район – 2, Рубцовск – 1, Рубцовский район – 1, Бийск – 1, Новоалтайск – 1, г. Яровое – 1, Тальменский район – 1, Славгород – 1, Алтайский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Бийский район – 1. Впервые заболевание выявлено у двух жителей ЗАТО Сибирский.
Как уже сообщал amic.ru, днем ранее коронавирус диагностировали у 34 человек, шестеро из них – дети. За все время пандемии COVID-19 подтвердился у 35 несовершеннолетних в Алтайском крае.
Общее число зараженных COVID-19 в России уже перевалило за 100 тысяч. Более тысячи человек скончались.
Комментарии
Темпы прироста новых случаев коронавируса в России удалось существенно снизить, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Алтайский край получает результаты предпринятых в крае мер.
Раза два-три в неделю выхожу из дома в магазин, аптеку и погреб.За это время не видела НИ ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО!!! При этом полно гуляющих.По -моему уже пора применять водометы,пластиковые пули и резиновые дубинки!!!
Барнаул, остановись!
Паникёры, заткнитесь, пожалуйста.
Скоро на плато выскочим, а там и до снижения недалеко, а там и новый год.
Они где цепляют то, тупо в магазине? На работе? В транспорте? Если бы в транспорте, то за смену там несколько сотен человек наверное проедет, человек 50 должны заразиться, включая водителя. Есть уже водители в числе зараженных?
Чем мягче меры, тем дольше агония. Так на долго можно растянуть
1.05.2020 11:41
Елена
+1000000!!!
1.05.2020 11:41
Елена
Ребёнка, надеюсь, дома оставляете? Дети не имеют права выходить на улицу, им не положено дышать свежим воздухом.
Писали бы, как заразились эти люди.
Я слышал, что среди заразившихся много медперсонала и больных другими болезнями, контактировавшими с ковидканими в больницах. Типа лежал чел в обычной больничке с пневмонией, и обнаруживается что у него ковид. И вот попали соседи по палате и врачи.
На правах слухов.
1.05.2020 11:41
Елена
+1000000!
Хотелось бы знать, какие районы нашего города в лидерах. Укажите статистику конкретно по районам Барнаула.
1.05.2020 11:56
присоединяюсь
Вы - поставщик дубинок и пластиковых пуль?
1.05.2020 11:50
Дети не имеют права выходить на улицу, им не положено дышать свежим воздухом.
Вашему положено. Вашему можно. Похороны-то за ваш счет.
13 апреля 2020 Вести. Ру
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте поначалу не серьезно отнесся к новостям о вирусе. Он обвинил СМИ в том, что они раздувают информацию о распространении вируса.
Президент США Дональд Трамп не раз высказывался о вирусе в том ключе, что это не более чем "утка".
Премьер-министр Борис Джонсон и правительство Великобритании также полагали, что коронавирус представляет "умеренную угрозу".Позже власти страны были вынуждены ввести карантин по всей стране.
Иранские власти также заявляли, что вирус не будет проблемой для их страны.Однако спустя всего две недели после таких заявлений Иран оказался в числе самых зараженных стран мира.
1.05.2020 11:59
Вы - поставщик дубинок и пластиковых пуль?
На вас не не надо тратить пуль и дубинок. Вы сами выпилитесь.
Ну все, идем на снижение? Ура!
Здоровья всем!
1.05.2020 11:41
Елена
Вы думаете, что применение пластиковых пуль, водометов и дубинок поможет Вам увидеть полицейских? Между прочим, пули не пластиковые, а резиновые...
Угу поэтому и в отпуск кое как ушел, чтоб присоединиться.
1.05.2020 12:00
- гость -
Не хочется в праздничный день тебя расстраивать.
1.05.2020 12:02
- гость -
Какой жиииирный троль
Работает весь город. Какие пластиковые пули? Вы собственными руками себя заковываете в цепи! Статистика 2018 года:за одну! Вдумайтесь: За одну неделю в Алтайском крае было выявлено 122 тысячи больных орви! Вы когда болеете всегда на больничном сидите? А что делать тем людям которые работаю? И их большая часть! Рада за тех кто только в погреб и в магазин.
Написать и наговорить можно много... Можно сказать, что один заболел или сто заболело... Лично я, не верю нашему правительству! К примеру, вранье путина, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет.., а какой результат..? В данный момент идет прямое нарушение конституционных прав и все с позволения правительства.
1.05.2020 12:02
- гость -
Понимаете, что с таким настроем, вы кандидат на койку среди первых? Попейте седативного, иммунитет улучшится. А мы, сибиряки, к болячкам привыкшие.
1.05.2020 12:02
- гость -
Что, денег на похороны не скопил?
1.05.2020 12:03
- гость -
На это и надеюсь! Что мы побережемся и не будем друг друга расстраивать.
Народ то ли тупп, то ли не понимает что происходит. Люди сидят дома не для того чтобы не переболеботь, а для того, чтобы растянуть резину, чтобы хватило аппаратов ИВЛ. Поэтому все ваши резиновые игрушки и милиционеры никакой роли не играют. Все это делается, чтобы припугнуть тупых людей, чтобы не было аврала у медиков. Переболеют 60-80% людей. Это неизбежно. Ну если только вы купите себе пузырь как в фильме мальчик в пузыре может и принесёт. Идёт иммунизация населения, неизбежный процесс. Нужно только чтобы была линия, а не экспонента.
1.05.2020 11:50
гость
Чем мягче меры, тем дольше агония. Так на долго можно растянуть.
Единственное ,что сейчас можно сделать,это выявлять бессимптомных носителей, чтобы не было массового заражения. А для этого надо брать тесты чаще,особенно у группы риска. А сейчас это продавцы, водители, фармацевты,рабочие на крупных предприятиях.
1.05.2020 12:13
М@з@ф@к@
Народ всегда туп по мнению отдельных личностей. Но! Если государство было заинтересовано, то были бы тесты на антитела поголовные, но, похоже, выгодно, чтобы все тупо сидели дома.
1.05.2020 12:02
Воняет на весь город.
В Скандинавии предложили насыпать куриный помет в парке, чтобы люди не собрались на массовое гуляние. Действенная мера.
11:41 Елена @Раза два-три в неделю выхожу из дома в магазин, аптеку и погреб....пора применять водометы,пластиковые пули и резиновые дубинки!!!@
@Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения.@
А вы дома не пробовали применять к себе плетку, зачем выходить раза два-три в неделю на улицу и ждать от других, что они применят к вам "водометы, пластиковые пули и резиновые дубинки"? Мазохистка с отложенным наслаждением?
Да мы за вас и не расстраиваемся, как говорила Хелен Дойч, в статье «Женский мазохизм и его отношение к фригидности» (1930) о наличии генетических факторов биологической природы, которые ведут к мазохистской сути женской роли. По этой причине утверждалось, что быть женщиной — значит быть мазохистичной, и это является до известной степени явлением нормальным.
1.05.2020 12:13
М@з@ф@к@
,Переболеют 60-80% людей. Это неизбежно.
--------
Квинтэссенция тупости!
Про неизбежность переболеть внушают тупым овцам, чтобы оставить золотой миллиард.
1.05.2020 12:13
М@з@ф@к@
Почему тупой, все понимают, что надо растянуть процесс заболевания во времени. Тут уже месяц назад высказывали идею, сходить к 5-ой больнице, подышать, двери полизать, пока аппараты ИВЛ свободные. Ну и никто не отменял и шанс попасть в те 20-40 %, которые не заболеют. Плюс есть версия, что у многих есть хроника, про которую он может и не знать, а узнает при заражении. Если в мире сейчас на 4 выздоравливающих 1 умирает, это тот, кто с хроникой
1.05.2020 12:15
- гость -
1.05.2020 11:50
гость
Чем мягче меры, тем дольше агония. Так на долго можно растянуть.
А был ли мальчик?
12:19- гость - @В Скандинавии предложили насыпать куриный помет в парке@
Наших это только привлечет, это сколько удобрения для садового участка будет пропадать в каком-то парке..
1.05.2020 12:20
@Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения.@
Желать заболеть короной - не мазохизм?
У вас была пневмония? Если нет, советую перенести. Обогатит ваш опыт, однозначно. Если выживите.
Есть объективные показатели тупости, вопрос лишь в градации. Проблема в том, что тупые люди не способны понять, что они тупые, так как тяму не хватает. (Эффект Даннинга-Крюггера) так вот тут речь идёт про плеточников, которые тут пищат, чтобы им всыпали под зад.
Налицо побочка от сидения в изоляции. Такая агрессия...
Пожалуйста, успокойтесь. Нет здоровых, есть недообследованные.
Они где цепляют то, тупо в магазине? На работе? В транспорте? Если бы в транспорте, то за смену там несколько сотен человек наверное проедет, человек 50 должны заразиться, включая водителя. Есть уже водители в числе зараженных?
_________________
Так полно бессимптомщиков, да и выявить наличие коронавируса у них сложно, т.к. все тесты плюс/минус километр. Вот и дают прибавку к заболевшим. Теперь уже всем придется переболеть, а там уже как повезет...
1.05.2020 12:31
М@з@ф@к@
тут речь идёт про плеточников, которые тут пищат, чтобы им всыпали под зад.
--------------
именно так, вы пищите, чтобы вам как следует всыпали под зад - дали переболеть пневмонией.
Мир! ТРУД! Май! С праздником, товарищи!
Давайте не будем ругаться.
"Раза два-три в неделю выхожу из дома в магазин, аптеку и погреб."
Вы слишком часто выходите. Для Вашей безопасности и спокойствия вы должны выходить на улицу не чаще одного раза в два месяца. И окна желательно закрыть непрозрачным не пропускающим воздух материалом типа кирпича - мало-ли какой вирус залетит. И интернет отключить - компьютерные вирусы мозг повреждают.
"По -моему уже пора применять водометы,пластиковые пули и резиновые дубинки!!!"
Точно, тех здоровых или без симптомов - покалечить, что-бы "самозаключённым" перепуганным завистникам не обидно было.
А лучше выжечь весь город атомным взрывом - нет человеков - нет вирусов - нет проблем.
"Дольше Агония" - чего? Все умрут, все, кроме "царя". Чего боитесь? Родственники погрустят-погрустят - наследство разделят и успокоятся. На работе погрустят и быстро на освободившееся место других найдут. Цикл жизни такой.
Дома от страха сдохнуть гораздо хуже, чем бессимптомно переболеть этой ерундой. 74 процента заразившихся переносят заболевание без симптомов - здесь-же где-то раньше статья была.
Есть единственная мера, которая работает, называется изоляция, доказано китайцами. Самоизоляция и летающие из Москвы самолёты это профанация и тупость. Веселуха только начинается.
В тексте, который ниже, нет ни одного слова из прессы и публичных источников. Поэтому эта информация не пропускалась через сознание безграмотных журнализдов и не искажена. Все данные получены и сведены воедино лично мною, от пяти медиков из пяти точек земного шара, с которыми я лично и хорошо знаком.
Кто-то из них работает непосредственно на вирусе, кто-то работает с умершими и с препаратами их тканей.
Далее -- приведена только та информация, с которой согласны все пять источников и которая не вызывает у них возражений.
Это не "грипп". Однозначно! Легкие всех погибших от коронавируса поражены необратимо. Это значит, что если бы человек выжил, то легкие не восстановились бы, легочная ткань была бы замещена соединительной. Характер поражения и общий его механизм всем источникам более-менее понятен и видят они его идентично.
Поражение возникает в результате "выпота" в пространство альвеол некоей "густой полимерной субстанции", которая закрывает просвет и остается там навсегда. В случае выживания пациента пораженная альвеола слеротизируется и перестает выполнять свои функции. Это не воспалительный процесс и он может протекать (и часто протекает) бессимптомно.
У погибших также имеется аналогичное необратимое поражение почек, развивающиеся по механизму, аналогичному тому, который поразил легкие. В случае выживания этих больных часть функции почек была бы необратимо утрачена.
Оба вида поражений носят такой характер, что увидеть их можно только на гистологическом исследовании. Поскольку препараты тканей у выздоровевших не берут, то нельзя однозначно сказать, имеются ли у выживших подобные поражения. Но все мои источники сходятся во мнении, что у значительной части переболевших скорее всего сохраняется поражение легких и почек. которое может носить пожизненный характер. При этом, если человек молод и здоров, то утраты 10-15% функций почек и легких он может вообще не почувствовать.
У нас вчера дезинфицировали в соседнем подъезде. Это значит, что там выявили ковидных. Это значит, что в нашем квартале уже гуляет зараза. Потому что 90% наплевали на самоизоляцию. Потому что дети кучами гуляют целыми днями, потому что подростки компаниями разгуливают и рассиживают на лавочках, потому что собачники сбиваются в группы. Потому что все без масок ходят в магазины. Люди из разных квартир, из разных подъездов, из разных домов постоянно сообщаются. Вот реальная картина барнаульской самоизоляции.
Добренький Томенко разрешил всем работать. Все сели в автобусы и поехали на работу. У нас секретарь ездит на общественном транспорте. Без маски. Потом она сидит в приемной руководителя - без маски. В приемную заходят большинство из коллектива. Потом секретарь печатает документы, берет их в руки и разносит по кабинетам. Без маски. Вот реальная картина "Как Томенко разрешил всем работать".
Если один медик способен вылечить 10 человек, то он их вылечит. 10 из 10, 10 из 100 или 10 из 100 000. Медиков не станет больше только потому, что больных стало больше. Наоборот, мы уже видим реальную картину - медиков становится меньше. Врачи умирают от вируса, в то время как люди мез медицинского образования заявляют о том, что вирус не опасен.
Всем, кто не вери в коронавирус и не соблюдает изоляцию: Надеюсь, когда от коронавируса будут умирать ваши близкие, вас будет утешать мысль о том, что именно вы в него не верите.
1.708 – количество заболевших в час
0.028 - в минуту
0.00047 – в секунду
Если это верно, то с каждым новым повторным заражением коронавирусом вероятность печального исхода прогрессивно растет.
По заразности и тяжести течения. Может протекать как бессимптомно (что не исключает поражений, описанных выше), так и крайне тяжело. Смертность варьируется в разных условиях очень сильно и пока не удается отыскать закономерности.
Но уже понятно, что сметность максимальна в изолированных плотноупакованных сообществах и может превышать в них 10 и даже 15 процентов (такие, как монастыри, дома престарелых, круизные лайнеры). Возможно тяжесть течения сильно зависит от "дозы" и длительности вирусной экспозиции. Но это только версия.
/А.Шипилов/
*как видите - не всё так однозначно и просто с этой болезнью...
1.05.2020 12:39
- гость -
Жестко, но верно!
12:29 - гость - @У вас была пневмония? Если нет, советую перенести.@
Если желать зла другим, то оно к тебе обязательно вернётся...
1.05.2020 12:32
Так полно бессимптомщиков, да и выявить наличие коронавируса у них сложно, т.к. все тесты плюс/минус километр.
Зачем вы распространяте фейковые новости? С чего взяли, что у нас полно бессимптомников ? Есть тест на глобулин G и M. Капля крови, 2 минуты и видно, кто переболел, кто в активной фазе, кто не болел и здоров. Только тестов таких ещё мало в стране, сейчас проверяют сначала медиков и в аэропорту прибывших. Показывали по TV на днях. А Киркоров месяц назад рассказал, что ему прислали из США коробку с этими тестами, многие проверяются.
1.05.2020 12:46
- гость -
Так вот и сделайте всем бесплатно. Нет сил уже ждать. Люди с ума сходят, поубивать сосед соседа готов (желательно чужими руками, дубинками и пластиковыми пулями)
«ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ" (28.04.20)
"Верчусь весь день, тружусь всю ночь,
Оплачивать счета невмо-очь!
Вот печаль!
Я, кажется, как ни крути,
Всегда без денег и в пути-и ...
Очень жаль!"
(из песни квартета Abba)
Ключевое слово - Только тестов таких ещё мало в стране. Так что нет никакого фейка, да и сам Проценко об этом говорил. Суть в том, что порой обычными тестами не обойтись, а других в наличии пока нет.
1.05.2020 12:50
- гость -
Был бы псих - ты бы уже в ошейник ходил не дальше 100 метров и не более 5 минут.
1.05.2020 12:48
- гость -
Пока таких тестов России мало. Что касается нашего региона, сомневаюсь, что завезут в ближайшем будущем. Вместо тестов импортируют новых вахтовиков из другого региона.
1.05.2020 12:51
Был бы псих - ты бы уже в ошейник ходил не дальше 100 метров и не более 5 минут.
Я по собственной инициативе не хожу. Меня это абсолютно не напрягает. Мои друзья из других стран(все здоровы) уже давно рассказали, какие меры принимаются у них. Им дико слышать про наши барнаульские безобразия.
1.05.2020 12:59
- гость -
Вот ты и спалился
12:39 какой район города?
12:59, что твои друзья, тебе не рассказали, сколько им выплатило их государство в помощь?!))))
У нас 56 выздоровевших, если бы статистика была как общемировая, то на 56 выздоровевших, у нас должно быть 14 умерших. Но очень понятно, почему у нас лечат лучше, чем в мире
Китайским друзьям бизнес помогал не меньше, чем государство
меня лично раздражают, а) кто пренебрегает здоровьем себя и других и шляется и не соблюдает дистанцию б) те, кто плачется, что все плохо, кредиты и тд.
Анализируем обстановку в мире из проверенных источником и занимаемся своим обучением. Два-три месяца можно пересидеть.
Сейчас можно полагаться только на себя.
В США за месяц от короны умерло больше, чем за 10 лет войны во Вьетнаме. Там люди спокойно умирают, государство помогает похоронить
полиция без масок всюду...это что? для них особые есть защитные средства?
нет,я думаю, сложной ситуации в городе....
1.05.2020 13:16
- гость -
12:59, что твои друзья, тебе не рассказали, сколько им выплатило их государство в помощь?!))))
Об этом и речь! Надо, чтобы у нас государство тоже выплачивало. Но ведь требования какие: "дайте нам работать во время эпидемии, пусть она длится и длится", а не "заплатите, чтобы мы могли соблюдать карантин и скорее закончилась эпидемия".
Из опыта других - да, кому-то платили как за больничный. Кто-то работал на удаленке.
Конечно, каждый делает свой выбор. Но если у них карантин начался на 2-3 недели раньше, люди, соблюдающие правила, остались здоровыми и работоспособными - почему не поступать так же?
13:16, прям так больничный, прям так на удаленке?!))))) А может их государства ввели режим ЧС, а не режим ХЗ))))
те, кто желает заразиться другим, чем вы лучше, тех, кто не следит за своим здоровьем и заражает других? Такие же у*людки. Держите язык за зубами, убогие.
По поводу Елен
Заходят два эстонца в публичный дом, зовут мамика.
- У нас есть 3 доллара, предложите нам что-нибудь.
- Ребята, за три доллара вы можете полюбить друг друга в тех кустах.
Через полчаса эстонцы возвращаются и отдают мамику 3 доллара.
Нет уже давно никакой самоизоляции. Все цепочки заболевших отследить нереально. Принимаемые меры несвоевременны и недостаточны. СИЗ не хватает даже врачам, о чем свидетельствует статистика их заболеваемости и смертности. Соблюдение санитарных предписаний работодателями, обработка улиц - цирк с конями, не более. Есть только одна действенная мера - карантин. Все остальное -профанация. Радует одно - смертность низкая.
Смертность низкая благодаря чему? Медицине? Интересно почему она лучше, чем в нормальных странах?
Радует одно - смертность низкая. Пока низкая, только болеть начали. осложнения появляются позже
1.05.2020 12:13
М@з@ф@к@
Народ то ли тупп, то ли не понимает что происходит. Люди сидят дома не для того чтобы не переболеботь, а для того, чтобы растянуть резину, чтобы хватило аппаратов ИВЛ.
-----------------------
Ты не совсем прав. Я, например, еще жду, когда найдут более-менее эффективные схемы лечения от этой заразы. Когда наши врачи наберутся опыта в отношении ковида. Тогда шансы выздороветь у заболевших повысятся.
Вакцину нам тоже обещают, но это не скоро. Самоизолироваться до того времени нереально. Но по примеру китайцев я хотя бы продолжу носить маску в местах скопления народа, пока не будет вакцины.
1.05.2020 14:14
- гость -
те, кто желает заразиться другим, чем вы лучше, тех, кто не следит за своим здоровьем и заражает других?
Если некто призывает других переболеть - пусть сначала заразится сам! Так считаю. И меня не волнует, лучше я или хуже других. У меня с самооценкой всё в порядке.
Смертность низкая благодаря чему? Медицине? Интересно почему она лучше, чем в нормальных странах?
Ответ на этот вопрос мы получим лет через 5. Наверное. Сейчас, на фоне всего инфомусора, в том числе и от официальных органов, трудно разглядеть что-то честное и внятное
1.05.2020 14:31
гость
Статистика - такая вещь. Как посчитают.
5апреля - 12 случае на край.
А сегодня что?
Если бы все начали сразу носить маски, то передача бессимптомными сократилась в разы. Но ведь медмаски до сих пор многим недоступны.
открыли парикмахерские и магазины, размножатся будут теперь внутри края и не выезжая за его границы
Здесь уже писали, что изготовление фабричных масок у нас дороже, чем в Китае. Никто с этим не спорит. Но здесь вопрос не финансов, а национальной безопасности. В Китае случился карантин, всё, у нас никаких средств защиты,ни дешевых, ни дорогих. Если китайскую оптовики покупали за 90 копеек, а в России её производство будет стоить 5 рублей, всё равно выгодно! Тем более, что расходные материалы можно использовать свои.
1.05.2020 15:01
- гость -
Доказали же, что и самошитые отлично защищают, попросите жену перешить старые простыни на маски. Проблем не вижу.
1.05.2020 12:39
- гость -
Не обязательно, может эта та самая дезинфекция о которой так много говорят, но не делают. А живущим в том подъезде повезло. На Солнечной поляне тоже несколько подьездов обрабатывали
-Надеюсь, когда от коронавируса будут умирать ваши близкие,(с),
-Я по собственной инициативе не хожу. Меня это абсолютно не напрягает.(с)
меня лично раздражают, а) кто пренебрегает здоровьем себя и других и шляется и не соблюдает дистанцию б) те, кто плачется, что все плохо, кредиты и тд.(с)
-Доказали же, что и самошитые отлично защищают, попросите жену перешить старые простыни на маски. Проблем не вижу.(с)
Неуважаемая толстозадая декретница, сидящая дома на шее своего условного таксиста!Свое мнение пихайте мужу, который имел глупость жениться на вашей ..опе.
В голове у вас тоже, что и в ..опе. Есть песня у слепакова, ума хватит, погугли "залепи свое дуло.."
1.05.2020 14:42
- гость -
Статистика - такая вещь. Как посчитают.
Если в мире на 1 умершего 4 выздоровевших, а в Алтайском крае на 1 умершего 56 выздоровевших, то кто тут в Алтайском крае не так считает?
1.05.2020 16:10
- гость -
Доказали же, что и самошитые отлично защищают, попросите жену перешить старые простыни на маски. Проблем не вижу.
------------
Естсественно, защищают. В СССР все медицинские маски были из марли, ваты и х/б тканей.
Сейчас, на фоне всего инфомусора, в том числе и от официальных органов, трудно разглядеть что-то честное и внятное
В Алтайском крае на 1 умершего 56 выздоровевших, что тут не внятно?
1.05.2020 16:58
гость
Сейчас, на фоне всего инфомусора, в том числе и от официальных органов, трудно разглядеть что-то честное и внятное
В Алтайском крае на 1 умершего 56 выздоровевших, что тут не внятно?
--------------
Как их считали ты знаешь?
Пример: У человека коронавирус и он умирает от пневмонии. Тест ему не делали, поэтому в статистику смертей от коронавируса он не попал.
Скажу кратко- берегите врачей!!!
1.05.2020 17:02
- гость -
Тест не делали,но коронавирус был?Как такое возможно?
1.05.2020 17:02
- гость -
У человека коронавирус и он умирает от пневмонии. Тест ему не делали
Ты сесть за фейк не хочешь? Зачем такой гнилой базар вкидываешь на вентилятор? От недостатка ума или специально? В Алтайском крае из зараженных умер один, зачем ты врешь, что умер еще кто-то от пневмонии, кому не делали тест, ты ведь этого не знаешь?
Если у нас лежат тяжелобольные с пневмонией и им не делают тест на коронавирус, чтобы не портить статистику, это не хороший намек. Граничит с уголовщиной. Причем за вранье тоже
В Алтайском крае на 1 умершего 56 выздоровевших, что тут не внятно?
Ну это же хорошо. Разве нет? Вот только в то, что медицина в АК лучше всех в мире, глядя на фото палат, глядя на СИЗ медиков, зная, что люди по 3 дня ждут тестов, а некоторым отказывают - как то не верится. По количеству зараженных врачей. Вы же у нас хорошо разбираетесь в вопросах, типа, почему баран шариками, а корова лепешкой - объясните, почему так происходит, раз для Вас все очевидно.
Скажу кратко- берегите врачей!!!
Золотые слова.
- объясните, почему так происходит, раз для Вас все очевидно
Вообще не очевидно. Почему у нас смертность от короны ниже, чем в нормальных странах, мне не очевидно. Есть догадки, но они не очевидны. Например, в США не у всех полноценные медицинские страховки, поэтому серьезную помощь оказывают не всем. В Великобритании не стали принимать меры в начале, пока люди не стали умирать пачками, а когда стали умирать пачками, медпомощи на всех одновременно не стало хватать. Это версии. Они не очевидны
- гость -
1.708 – количество заболевших в час
Да не заболевших, а выявленных.
Если бы все начали сразу носить маски,
Так дайте эти самые маски! Не буду я их шить не их старых простыней, не из трусов.
Люди очнитесь нет не какого вируса, не паникуйте
1.05.2020 18:11
- гость -
Тест не делали,но коронавирус был?Как такое возможно?
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Да, действительно, ведь пока человеку тест не сделают, он просто по определению не может подцепить коронавирус. Так по-вашему?
1.05.2020 18:21
гость
1.05.2020 17:02
- гость -
У человека коронавирус и он умирает от пневмонии. Тест ему не делали
Ты сесть за фейк не хочешь? Зачем такой гнилой базар вкидываешь на вентилятор? От недостатка ума или специально? В Алтайском крае из зараженных умер один, зачем ты врешь, что умер еще кто-то от пневмонии, кому не делали тест, ты ведь этого не знаешь?
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Да ты сам, судя по твоей речи, или уже сидишь, или только что оттуда.
1.05.2020 12:39
- гость -
чпокните секретутку всем коллективом и ходите за распечатанными документами самостоятельно. у вас сразу же % вероятности заболевания снизится.
1.05.2020 16:10
- гость -
Доказали же, что и самошитые отлично защищают, попросите жену перешить старые простыни на маски. Проблем не вижу.
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мало кто будет сидеть и шить каждый день, тем более кипятить и гладить. Молодежь точно не станет. Масоки нет -бессимптомные разносят
То, что самосшитые отлично защищают -фигня; говорят из-за того, что власти не заморачиваются организацией производства,