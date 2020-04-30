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Михаил Мишустин заболел коронавирусом

, ИА "Амител"
Исполнять обязанности главы правительства будет первый вице-премьер Андрей Белоусов
Фото: nb-ugra.ru

Фото: nb-ugra.ru

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время трансляции разговора, которую вел телеканал "Россия 24".

"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", – сказал премьер.

По словам Мишустина, кабмин продолжит работу в штатном режиме. Он же намерен оставаться "в активном контакте по телефону и видеосвязи" с коллегами и президентом. Как сообщает "Коммерсантъ", у него высокая температура.

Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, указ об этом уже подписал президент.

"То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска", – обратился Путин к премьеру, подчеркнув, что окончательные решения не будут приниматься без его мнения.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 106 тысяч человек, а общее число летальных исходов перевалило за тысячу. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 382 человек. За последние сутки инфекцию выявили еще у 34 жителей региона.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

30.04.2020 23:52
месный

Ну земля тебе стекловатой!

1.05.2020 06:22
гость

Вот ведь не удержался ты, МЕСНЫЙ, гадость такую написать!

1.05.2020 06:37
- гость -

Неужели началось

1.05.2020 06:51
- гость -

От Голеньковой

1.05.2020 06:55
- гость -

Похоже на сценарий. Под названием "Герой".

1.05.2020 06:58
- гость -

Пожелать плохого ворам разве считается гадостью? Ну тогда и про Гитлера плохо нельзя.

1.05.2020 06:59
- гость -

Ну земля тебе стекловатой!

К сожалению от разновидности ОРВИ смертность такая же, как от других ОРВИ

1.05.2020 07:06
- гость -

30.04.2020 23:52
месный

Ну земля тебе стекловатой!

Почитаешь некоторых и вспоминаешь 30-е года. Готовый полицай, придавать, стрелять, вешать

1.05.2020 07:20
CALIBR

1.05.2020 07:06
- гость -
Почитаешь некоторых и вспоминаешь 30-е года. Готовый полицай, придавать, стрелять, вешать
++++++++++++++
Ничего не напутали ? Готовые полицаи при форме и исполнении на днях в ролике себя показали (Змеиногорск) , по ним даже УГ возбудили.
А месного ,чтобы подготовить ,необходимо сначала переформатировать в Институте для опытов,чтобы подогнать под требуемые параметры для садистов ,а это,согласитесь ,не одно и то же.

1.05.2020 07:59
- гость -

1.05.2020 07:20
CALIBR

Ничего не напутали ?

Человек заболел, плохой он хороший, не нам оценивать. Но желать ему земли, не слишком ли.

1.05.2020 08:04
CALIBR

1.05.2020 07:59
- гость -
Человек заболел, плохой он хороший, не нам оценивать. Но желать ему земли, не слишком ли.
+++++++++++++++++
второй раз - ничего не напутали ?

Я тоже не одобряю,но полицаи здесь при чём ?

1.05.2020 08:07
Ольга

Он вылечится чудом

1.05.2020 08:38
krash

сколько народу с ранья то не спит. вы чего?
А по делу...походу слиться под шумок решил, чует пахнет жаренным и зря пришел )))
P.S. Если че - не , не жалко.

1.05.2020 08:58
месный

1.05.2020 08:08
- гость -

Вы имеете ввиду типа как ким чен ын, ну с документами поработать, он ща тоже с документами работает.

1.05.2020 08:58
гость

1.05.2020 08:07
Ольга
Он вылечится чудом

Неа, арбидолом)

1.05.2020 09:08
- гость -

Как к месту слова Станиславского: НЕ ВЕРЮ!
Спектакль…

1.05.2020 09:16
- гость -

То же самое что первое пришло после новости 100% постан0вка для L0xoff

1.05.2020 09:19
- гость -


Он вылечится чудом
Неа, арбидолом)

Вот и будет чудо чудное.

1.05.2020 09:57
антон

торгуете?

1.05.2020 10:31
- гость -

Не хотел жрать Танькин арбидол , получай

1.05.2020 12:06
- гость -

Вы это выступление слышали? Как провинившийся школьник, прогулявший урок- противно

1.05.2020 12:34
- гость -

Так они за руки здороваются до сих пор. Им походу вообще пофиг.

1.05.2020 13:12
- гость -

лично доложил при встрече...

1.05.2020 13:16
@@

И где он мог его подхватить, у них же в Москве всё по пропускам?

1.05.2020 16:42
- гость -

Пропуск - оберег

1.05.2020 17:45
- гость -

1.05.2020 08:07
Ольга
Ну почему же чудом? У нас врачи хорошие. А вы,чем здесь ерничать, не пошли бы лучше поработать с коронавирусными больными?

1.05.2020 18:14
- гость -

пойду. заплатят? на много не претендую. куда обратиться? за просто так дома сижу. нельзя нам работать почему-то. Два высших имею

1.05.2020 18:35
CALIBR

Слишком срепетированным выглядит уход Премьера "на каникулы" .

1.05.2020 20:18
- гость -

А месного ,чтобы подготовить ,необходимо сначала переформатировать в Институте для опытов,чтобы подогнать под требуемые параметры для садистов ,а это,согласитесь ,не одно и то же.

Откуда у вас такая уверенность в месном? Он в мамкиной квартире из кухни до туалета без травмата не ходит. А это уже готовый "пациент", которму просто не повезло и его с белым билетом в армию не взяли. А вы в армии служитли?

1.05.2020 21:46
- гость -


1.05.2020 18:14
- гость -

пойду. заплатят? на много не претендую. куда обратиться? за просто так дома сижу. нельзя нам работать почему-то. Два высших имею


Еще поди два высших с красными корками? Тогда точно руками надо учиться работать.

1.05.2020 22:28
CALIBR

1.05.2020 20:18
- гость -
Откуда у вас такая уверенность в месном? Он в мамкиной квартире из кухни до туалета без травмата не ходит. А это уже готовый "пациент", которму просто не повезло и его с белым билетом в армию не взяли. А вы в армии служитли?
++++++++++++++++
а у вас спина белая ))
*подтвердите сказанное раз уж вы претендуете на КЭПа очевидности.
146 % сольётесь , как слилась М.Захарова сегодня. Одни бла-бла.

2.05.2020 09:56
месный

1.05.2020 22:28
CALIBR

Конечно сольётся, да уже слился! Он даже не в курсе кто я, откуда, где я служил, где живу и т.д. У него мозгов то ник придумать не хватает, да и ссыт он подписываться под своими словами! Как мелкая злая собаченка из кустов - гав-гав-гав, а как тока в её сторону просто посмотришь, сразу сваливает прячится.

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