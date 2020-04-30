Михаил Мишустин заболел коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время трансляции разговора, которую вел телеканал "Россия 24".
"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", – сказал премьер.
По словам Мишустина, кабмин продолжит работу в штатном режиме. Он же намерен оставаться "в активном контакте по телефону и видеосвязи" с коллегами и президентом. Как сообщает "Коммерсантъ", у него высокая температура.
Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, указ об этом уже подписал президент.
"То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска", – обратился Путин к премьеру, подчеркнув, что окончательные решения не будут приниматься без его мнения.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 106 тысяч человек, а общее число летальных исходов перевалило за тысячу. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 382 человек. За последние сутки инфекцию выявили еще у 34 жителей региона.
Комментарии
Ну земля тебе стекловатой!
Вот ведь не удержался ты, МЕСНЫЙ, гадость такую написать!
Неужели началось
От Голеньковой
Похоже на сценарий. Под названием "Герой".
Пожелать плохого ворам разве считается гадостью? Ну тогда и про Гитлера плохо нельзя.
Ну земля тебе стекловатой!
К сожалению от разновидности ОРВИ смертность такая же, как от других ОРВИ
30.04.2020 23:52
месный
Ну земля тебе стекловатой!
Почитаешь некоторых и вспоминаешь 30-е года. Готовый полицай, придавать, стрелять, вешать
1.05.2020 07:06
- гость -
Почитаешь некоторых и вспоминаешь 30-е года. Готовый полицай, придавать, стрелять, вешать
++++++++++++++
Ничего не напутали ? Готовые полицаи при форме и исполнении на днях в ролике себя показали (Змеиногорск) , по ним даже УГ возбудили.
А месного ,чтобы подготовить ,необходимо сначала переформатировать в Институте для опытов,чтобы подогнать под требуемые параметры для садистов ,а это,согласитесь ,не одно и то же.
1.05.2020 07:20
CALIBR
Ничего не напутали ?
Человек заболел, плохой он хороший, не нам оценивать. Но желать ему земли, не слишком ли.
1.05.2020 07:59
- гость -
Человек заболел, плохой он хороший, не нам оценивать. Но желать ему земли, не слишком ли.
+++++++++++++++++
второй раз - ничего не напутали ?
Я тоже не одобряю,но полицаи здесь при чём ?
Он вылечится чудом
сколько народу с ранья то не спит. вы чего?
А по делу...походу слиться под шумок решил, чует пахнет жаренным и зря пришел )))
P.S. Если че - не , не жалко.
1.05.2020 08:08
- гость -
Вы имеете ввиду типа как ким чен ын, ну с документами поработать, он ща тоже с документами работает.
1.05.2020 08:07
Ольга
Он вылечится чудом
Неа, арбидолом)
Как к месту слова Станиславского: НЕ ВЕРЮ!
Спектакль…
То же самое что первое пришло после новости 100% постан0вка для L0xoff
Он вылечится чудом
Неа, арбидолом)
Вот и будет чудо чудное.
торгуете?
Не хотел жрать Танькин арбидол , получай
Вы это выступление слышали? Как провинившийся школьник, прогулявший урок- противно
Так они за руки здороваются до сих пор. Им походу вообще пофиг.
лично доложил при встрече...
И где он мог его подхватить, у них же в Москве всё по пропускам?
Пропуск - оберег
1.05.2020 08:07
Ольга
Ну почему же чудом? У нас врачи хорошие. А вы,чем здесь ерничать, не пошли бы лучше поработать с коронавирусными больными?
пойду. заплатят? на много не претендую. куда обратиться? за просто так дома сижу. нельзя нам работать почему-то. Два высших имею
Слишком срепетированным выглядит уход Премьера "на каникулы" .
А месного ,чтобы подготовить ,необходимо сначала переформатировать в Институте для опытов,чтобы подогнать под требуемые параметры для садистов ,а это,согласитесь ,не одно и то же.
Откуда у вас такая уверенность в месном? Он в мамкиной квартире из кухни до туалета без травмата не ходит. А это уже готовый "пациент", которму просто не повезло и его с белым билетом в армию не взяли. А вы в армии служитли?
1.05.2020 18:14
- гость -
пойду. заплатят? на много не претендую. куда обратиться? за просто так дома сижу. нельзя нам работать почему-то. Два высших имею
Еще поди два высших с красными корками? Тогда точно руками надо учиться работать.
1.05.2020 20:18
- гость -
Откуда у вас такая уверенность в месном? Он в мамкиной квартире из кухни до туалета без травмата не ходит. А это уже готовый "пациент", которму просто не повезло и его с белым билетом в армию не взяли. А вы в армии служитли?
++++++++++++++++
а у вас спина белая ))
*подтвердите сказанное раз уж вы претендуете на КЭПа очевидности.
146 % сольётесь , как слилась М.Захарова сегодня. Одни бла-бла.
1.05.2020 22:28
CALIBR
Конечно сольётся, да уже слился! Он даже не в курсе кто я, откуда, где я служил, где живу и т.д. У него мозгов то ник придумать не хватает, да и ссыт он подписываться под своими словами! Как мелкая злая собаченка из кустов - гав-гав-гав, а как тока в её сторону просто посмотришь, сразу сваливает прячится.