Михаил Мишустин заболел коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Об этом он сообщил президенту Владимиру Путину во время трансляции разговора, которую вел телеканал "Россия 24".

"Тесты, которые я сдал, дали положительный результат. Я должен соблюдать самоизоляцию", – сказал премьер.

По словам Мишустина, кабмин продолжит работу в штатном режиме. Он же намерен оставаться "в активном контакте по телефону и видеосвязи" с коллегами и президентом. Как сообщает "Коммерсантъ", у него высокая температура.

Исполнять обязанности главы правительства временно будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, указ об этом уже подписал президент.

"То, что происходит сейчас с вами, может произойти с каждым, я всегда об этом говорю. Вы человек очень активный, хочу вас поблагодарить за работу, которая была проделана до сих пор. Вы и члены правительства, администрация президента, коллеги из администрации президента, безусловно, находятся в зоне особого риска", – обратился Путин к премьеру, подчеркнув, что окончательные решения не будут приниматься без его мнения.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в России превысило 106 тысяч человек, а общее число летальных исходов перевалило за тысячу. В Алтайском крае COVID-19 подтвержден у 382 человек. За последние сутки инфекцию выявили еще у 34 жителей региона.