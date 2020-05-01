Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай

В инфекционном госпитале для пациентов с COVID-19 на базе республиканской больницы проходит лечение 21 человек, рассказала пресс-службе регионального Минздрава заведующая госпиталем Наталья Латышкова.

По ее словам, состояние 19 пациентов оценивается как удовлетворительное. Сложнее протекает болезнь у двух пенсионеров. Их состояние тяжелее в том числе из-за сопутствующих заболеваний.

"При проведении компьютерной томографии у этих двух пациентов замечены поражения в легких, оцениваемые как средней степень тяжести, но в целом, судя по их самочувствию, не должно быть ухудшений в состоянии", – рассказала Латышкова.

По ее словам, в ближайшее время ожидается выписка женщины, которая первой заразилась в регионе. Первый тест показал отрицательный результат. Если и второй покажет, что она здорова, пациентка сможет отправиться домой.

Напомним, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Республике Алтай по данным на вечер 30 апреля составило 35 человек, из них двое заразились за последние сутки.