Два новых случая заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию еще у двух человек. Таким образом, общее количество зараженных составило 35.

Коронавирус выявили у жительницы села Майма, вернувшейся ранее из другого региона и соблюдавшей самоизоляцию. Еще один случай подтвержден у жительницы села Онгудай, контактировавшей с выявленной ранее заболевшей. В обоих случаях заболевание протекает бессимптомно, заявили в оперштабе.

Отмечается, что 1 мая из больницы выписывают первую в Республике Алтай заболевшую, поскольку женщина выздоровела, а все проведенные тесты показали отрицательный результат.

Ранее диагноз COVID-19 подтвердили у жительницы Шебалинского района. Она стала 33-й заболевшей.

30 апреля глава Республики Алтай Олег Хорохордин записал обращение к населению. Он объявил о продлении режима самоизоляции и увольнении главы района, в котором первым выявили больного коронавирусом.