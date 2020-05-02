Министр строительства России заразился коронавирусом

Руководитель Минстроя России Владимир Якушев проинформировал общественность, что заболел коронавирусом, сообщает ТАСС.

"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц, – уточнил Якушев. – Остаюсь на связи".

Аналогичный диагноз подтвердили и у его заместителя Дмитрия Волкова. CОVID-19 у них выявили по результатам компьютерной томографии.

Исполнять обязанности главы Министерства строительства до выздоровления Якушева будет еще один его заместитель – Никита Стасишин.

Как ранее писал amic.ru, двумя днями ранее стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.