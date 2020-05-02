Министр строительства России заразился коронавирусом

Руководитель Минстроя России Владимир Якушев проинформировал общественность, что заболел коронавирусом, сообщает ТАСС.
"Буду проходить лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц, – уточнил Якушев. – Остаюсь на связи".
Аналогичный диагноз подтвердили и у его заместителя Дмитрия Волкова. CОVID-19 у них выявили по результатам компьютерной томографии.
Исполнять обязанности главы Министерства строительства до выздоровления Якушева будет еще один его заместитель – Никита Стасишин.
Как ранее писал amic.ru, двумя днями ранее стало известно о заражении коронавирусом премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначили первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Комментарии
К Пыне очередь идёт
Новый тренд причин ухода в отставку.
Ой заболели и они... Вранье...
Экономные, одну женщину не тяжелого поведения на двоих использовали
2.05.2020 09:15
- гость -
А может к тебе.
Вирус поражает элиту, а кто не заболел, тот лох...
Мы ж на плато выходим?
Дядя-министер по стройке гулял,
Вирус коронский слегка намотал...
От зама ?
10:10 Patriot @одну женщину не тяжелого поведения на двоих использовали@
Вы считаете, что надо проверяться и на три пера?
Правительство
обновляется (становиться новым по составу) обнуляется...вообще, что там происходит?..
Их надо лечить электричеством.