Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Среди заболевших 13 человек из Барнаула, четверо из Бийска, по двое из Рубцовского, Змеиногорского, Третьяковского районов. По одному случаю инфицирования выявили в Новоалтайске, Яровом, Славгороде, Немецком и Кулундинском районах.
Таким образом, в регионе в общей сложности заразился 451 человек. Среди них – 40 детей. Выздоровели 69 человек. Один скончался.
Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае.
Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.
Комментарии
чет поперло прям, а народ шарится и на базах отдыха втихушку
В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19
Чем дольше не будут приниматься меры, тем дольше это будет длится
Сегодня меньше, чем вчера. В крае некоторые ведомства и орнганизации начинпают поголовное тестирование своих сотрудников. Какими, интересно, будут результаты?
2.05.2020 12:35
гость
какие меры? Загнать всех в конуру и приказать выживать в 4х стенах? Платя при этом коммуналку, кредиты, ипотеку?
Работают тайком многие комплексы отдыха, сауны, мастера маникюра, косметологи. Автобусы не обрабатываются, кондукторы, продавцы без масок. Никаких призывов мэра и губернатора строгих .
Это плохо, всем выздоровления.
Да ладно вам,ещё пару недель не подходите друг другу ближе чем на полтора метра,окромя жены(если ,конечно она у вас есть,а если у вас нету тёти,то вы вообще не помрёте)),Через пару недель схлынет,пойдёт на убыль.
введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае?
12:45 Гость @Работают тайком....@
И где вы это шаритесь? "Работают тайком многие комплексы отдыха, сауны, мастера маникюра, косметологи. Автобусы не обрабатываются, кондукторы, продавцы без масок." Вот сижу дома и мне пофиг, врете ли вы об этом, сидя на диване, или правду говорите. Сидите дома и не шатайтесь, где попало.
А вранье, как-то правдоподобнее надо преподносить...
Я вчера в Праздник всех трудящихся подстригся в парикмахтерской.И я просто так не сижу,не жду,синея от натуги,когда вирус во мне забродит.Потому что пиво пью.
Ну вы,блин,даёте.Прогон прошёл,пахан сказал:сидеть по камерам,прогулки отменяются.Вы чё,хотите горя хапнуть?
Парикмахерские работают, салоны маникюра тоже.
Для 13:00 как пойдет на убыль, если дистанции не соблюдаются, больншинство без масок, да даже если в масках например в автобусе, не спасёт.
Люди не подчиняются,не загоняются,значит дальше еще больше будут давить и запугивать.Но мы ж русские...У кого-то из ваших знакомых есть заболевшие?А то уже у кого ни спрошу,ни у кого таковых не имеется
Да,парикмахтерские работают,я вчерась в одной из ёй подстригся.Она мне говорит:может сразу под Котовского?Я ей:нет чубчик оставь,так я сексуальней выгляжу.Есть ещё порох в пороховницах.
Кто и как на фоне роста заболевших и истошных криков о самоизоляции разрешил сие мероприятие "Учебные сборы учащихся (юноши) 10 классов будут организованы с 25 по 29 мая"
451 градус по фаренгейту. Совпадение? Не думаю...
2.05.2020 12:43
- гость -
какие меры? Загнать всех в конуру и приказать выживать в 4х стенах? Платя при этом коммуналку, кредиты, ипотеку?
Единственная страна, где это закончилось - Китай. Там принимали меры. Поэтому, чем дольше не будут приниматься меры, тем дольше это будет длится. Китай мы уже обогнали.
Нет у нас опасности в городе.
По крайней мере на этот день.
Рано или поздно, меры принимать придется, иначе это будет вечно
и где ж он раньше-то был? Почему допустил эффект доминиканки, башкирского шахтера? Надо было еще в феврале закрывать границы - тогда был бы толк!
В Китае меры принимались и нам придется их принимать
13:48 ещё Вьетнам
Причём здесь Китай?У сибиряков в отличии от узкоплёночных более привычные организмы от этой заразы.Как кстати ,как и от итальянцев,испанцев и великобритов.
А про Нью- Йорк вообще говорить нечего.Потому что он город контрастов.
Когда гангрена пожирает ногу, то можно отрезать по сантиметрику каждую неделю и в итоге отрезать постепенно всю ногу по самые уши. А можно сразу оттяпать по лодыжку и спасти ногу выше её. Быстро и эффективно. В борьбе с короной мы пошли по первому пути. Недокарантин, недозапрреты, недомеры.
У узкоплечих все уже закончилось, а у сибиряков прет во всю. И пока меры сибиряки не примут, так и будет переть. Если меры приниматься не будут, так можно никогда полноценно работать не начать. Мы сами все это затягиваем. Узкоплечие приняли меры и закончили с этим
Надеюсь,у кассиров,полицейских и фармацевтов регулярно берут тесты на коронавирус?
Просто у нас нельзя принимать меры, как в Китае, у нас у власти не коммунистическая партия, а ЕР
2.05.2020 12:35
- гость -
В крае некоторые ведомства и организации начинают поголовное тестирование своих сотрудников. Какими, интересно, будут результаты?
?????
13:36
Нет,вы не правы.
Вирус есть только в сми и соцсетях.. на улицах его нет. Люди живут, работают, гуляют, занимаются спортом и тд
Это так: в наше славном городе его действительно нет.Но как сказал один персонаж из одного знаменитого фильма " Служили два товарища:" А не посветить ли нам на Сиваш?"
Когда гангрена пожирает ногу, то можно отрезать по сантиметрику каждую неделю и в итоге отрезать постепенно всю ногу по самые уши. А можно сразу оттяпать по лодыжку и спасти ногу выше её. Быстро и эффективно. В борьбе с короной мы пошли по первому пути. Недокарантин, недозапрреты, недомеры
Пока мы режем помаленьку
С украины пишите? Что ж вас так прорвало?
Люди живут, работают, гуляют, занимаются спортом, сегодня еще 28 человек перестали гулять. Один уже перестал гулять навечно. А в мире перестали гулять навечно уже 237 тысяч человек. Погуляем, посмотрим, что дальше будет
Страна и количество умерших от коронавируса на сегодня
USA 65,776
Italy 28,236
UK 27,510
Spain 24,824
France 24,594
Belgium 7,703
Germany 6,736
Brazil 6,412
Iran 6,091
Netherlands 4,893
China 4,633
Canada 3,391
Turkey 3,258
Sweden 2,653
Mexico 1,972
Switzerland 1,754
Ireland 1,265
India 1,223
Russia 1,169
Трамп обещает, что количество умерших в стране от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может составить около 100 тысяч человек
Хуже не будет
2.05.2020 14:33
- гость -
С украины пишите? Что ж вас так прорвало?
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Мания величия у вас? Следят за вами аж из Украины? Да им своих забот сейчас хватает.
Если постараться, то будет хуже
Ольга - знаю двух заболевших человек
На улицах, на работе, в магазинах, в транспорте многие в масках. Это из-за вируса
14:37- гость - @Мания величия у вас? Следят за вами аж из Украины? Да им своих забот сейчас хватает.@
Главная забота у них, как нагадить России и в частности хейтить на амике...
Рекомендую к просмотрю советский фантастический фильм " Молчание доктора Ивенса"
С музыкой композитора Э. Артемьева.
14:12 ок, да будет по Вашему, я за убыль заразившихся.
А я вообще за Социализм.
У нас тут вообще то режим высокой готовности, а всякие тут шастают заразу развозят.
2.05.2020 13:40
Ольга
Сходите в 5-ую больницу, спросите. А еще лучше, устройтесь туда хотя бы санитаркой - ну чтоб своими глазами увидеть тех, кто заболел. Слабо? Это ведь не по клавишам стучать, неверующая вы наша.
2.05.2020 14:36
@@
А комментатор Ольга не верит)
2.05.2020 13:49
гость
Рано или поздно, меры принимать придется, иначе это будет вечно.
Точно!
Комментатор Ольга и под аппаратом ИВЛ верить не будет. Так и не узнает, что это было
Китайские ученые утверждают, что новый коронавирус не будет побежден, а станет сезонным, подобно гриппу.
Бессимптомные носители затрудняют сдерживание инфицирования, так как они распространяют вирус незаметно, сообщила группа китайских исследователей журналистам в Пекине на брифинге.
В Китае по-прежнему ежедневно обнаруживаются десятки бессимптомных случаев коронавируса, несмотря на то, что эпидемия взята под контроль.
Среди ведущих исследователей и правительств во всем мире есть мнение о том, что вирус вряд ли будет ликвидирован, несмотря на дорогостоящий карантин, который привел к остановке большей части глобальной экономики.
Некоторые, включая президента США Дональда Трампа, выразили надежду, что распространение вируса замедлится с повышением температуры в странах северного полушария летом, однако китайские эксперты заявили, что не нашли никаких доказательств этого.
"Вирус чувствителен к жаре, но когда он подвергается воздействию температуры в 56 градусов Цельсия в течение 30 минут, но погода никогда не станет такой жаркой", - сказал Ван Гуйцян, заведующий инфекционным отделением Первой больницы Пекинского университета. "Так что во всем мире, даже летом, шансы на значительное снижение заболеваемости невелики".
Bloomberg News
28 апреля 2020 г
+ 9 500 за сутки. Всю проделанную руководством страны и регионов работу можно охарактеризовать как недостаточную и несвоевременную.
Вся зараза от пиндосов.Как говорил мой прадед моей пробабушке:"Просто так и чирей на жопе не вскочет"
Вся зараза от пиндосов.Как говорил мой прадед моей пробабушке:"Просто так и чирей на жопе не вскочет"
Ваше появление на свет Божий полностью опровергает данное утверждение.
16:01Пионер @Всю проделанную руководством страны и регионов работу можно охарактеризовать как недостаточную и несвоевременную.@
1 Конкретно можете, оглядываясь назад, сказать, что не так? Когда конкретно и что надо было сделать? Затем обратимся к Интернету и сравним ваши сегодняшние действия с принятыми.
2 Вот ранее 15:43, сказано:"Китайские ученые утверждают, что новый коронавирус не будет побежден, а станет сезонным, подобно гриппу."
Что конкретно предлагаете делать, получив эту информацию, как руководитель предприятия, края, страны?
Ольга, в моей организации у одного сотрудника выявили, лечится.
+ 9 500 за сутки. Всю проделанную руководством страны и регионов работу можно охарактеризовать как недостаточную и несвоевременную.
_________________
Таких неверующих как Ольга очень много, а отсюда и такой прирост.
Надо было или принимать меры, как в Китае, или не принимать совсем. А туда-сюда, это только затягивает процесс
2.05.2020 13:58
- гость -
Причём здесь Китай?У сибиряков в отличии от узкоплёночных более привычные организмы от этой заразы.Как кстати ,как и от итальянцев,испанцев и великобритов.
А про Нью- Йорк вообще говорить нечего.Потому что он город контрастов.
---------------------
На правах слухов.
Про Италию и Испанию соглашусь.
Туда любят уезжать предпенсионные американцы на ПМЖ.
На TLC про это даже целая передача есть.
Банально - группа риска больше.
Из личного опыта.
Ничего волшебного в иммунитете сибиряков нет.
Зимы сейчас стали мягче.
И вспомните как вас мама от ОРВИ лечила: горькие таблетки от кашля в ложке с малиновым вареньем, мед на грудь и в целофан и т.д.
И как сейчас это происходит: имуномодуляторы, имуностимуляторы и всё это на гормонах.
А очередной врач скорой помощи вызванный к сорокоградусному чаду, на вопрос о горячем молоке с ложкой меда и ложкой барсучьего сала, сделал большие глаза и покрутил у виска: "Дети сейчас на столько алергичны, что это только усугубит"...
И т.д. и т.п.
Почти 10 тысяч за сутки прибавилось, это вообще не плато
2.05.2020 16:23
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2 Вот ранее 15:43, сказано:"Китайские ученые утверждают, что новый коронавирус не будет побежден, а станет сезонным, подобно гриппу."
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Китайцы делают много разнообразных заявлений. В частности, об обязательном ношении масок. Почему руководство страны к ним не прислушалось и не приняло мер по производству медицинских масок, обеспечению населения?
Зато понравилось утверждение о сезонности. Ничем не подкрепленное. Заболевание новое (это совсем не та коронавирусная инфекция, которая была известна ранее), малоизученная. Поэтому долговременные китайские прогнозы не имеют основания. Но, оказывается, очень нравятся чиновникам - как оправдание бездействия.
2.05.2020 16:23
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1 Конкретно можете, оглядываясь назад, сказать, что не так? Когда конкретно и что надо было сделать?
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1. Закрыть все границы после заявлений китайцев о новой инфекции. Китайцы закрыли, свою, нам пришлось тоже с ними, а другие оставили нараспашку. Дерипаска и другие обращались с предупреждением к руководству страны по этому поводу, но от него отмахивались.
Когда регионы начали пытаться спасти от расползания инфекции спасти своё население,изолировать края и области, мы видели и слышали на центральных каналах Мишустина и Путина, их грозные окрики: " Не берите на себя федеральные функции. Вы страну хотите развалить? ". Что, на мой взгляд, свидетельствовало о полном непонимании опасносити ковида. Ведь если бы сразу закрыли регионы, там могла функционировать экономика в обычном режиме на благо страны.
2. Обеспечение населения и медиков средствами защиты могло существенно снизить распространение инфекции..
2.05.2020 16:23
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необходимо нарастить производство средств защиты: маски и перчатки, для врачей защитные костюмы.
Срочно готовить в вузах поддержку из студентов.
Далее выводить людей на работу строго соблюдая защиту.
Если это вирус то коллективный иммунитет очень скоро выработаться должен.
Но я думаю, что это нечто обладает свойствами как вируса , так и бактерии, а значит иммунитет может и не выработаться.
Если всей страной сидеть дома, беда придет.
Работать надо.
2.05.2020 17:01
- гость -
2.05.2020 17:04
- гость -
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"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи."
В данном случае, о прикупе остаётся только догадываться, он очевидно у КАЖДОГО свой.
А Сочи... Это хорошо... Это тепло...
Когда пойдем сапоги мыть в тех морях?
Что конкретно предлагаете делать, получив эту информацию, как руководитель предприятия, края, страны?
Ответы на поверхности. Контроль въезжающих граждан. Обязательное их тестирование. Нахождение в обсервации. Сформированные запасы СИЗ в больницах. Наличие СИЗ для населения. Контроль исполнения санитарных предписаний для работодателей. Всего невыполненного не опишешь. Если стоит задача справиться с вирусом - есть успешный опыт того же Китая. Жевание соплей про самоизоляцию и очередной выход на плато здесь не катит. Сперва не смогли адекватно оценить угрозу, потом не смогли адекватно ей противодействовать. А выставляют, как будто с народом не повезло святым людям
Все правильно говорит Пионер. Рыба гниет с головы.
Не получилось похоже
16:45- гость -@ Китайцы делают много разнообразных заявлений. @
Тогда читаем от 28 февр. 2020 г, что говорят наши ученые.
@Победить COVID-19 человечество не сможет, его эпидемии будут возникать время от времени по аналогии с заболеваемостью гриппом, рассказали «Известиям» российские вирусологи. Патоген ежегодно станет поражать наиболее восприимчивую часть населения: пожилых, хронически больных и людей с низким иммунитетом. В дальнейшем регулярная вакцинация может потребоваться всему человечеству. Однако препарат смогут создать не раньше чем через год@
@Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду@
@Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился с 14 до 27 дней, сдержать распространение патогена врачи не могут. В будущем вспышки COVID-19 будут идти волнами, рассказал декан факультета биологической и медицинской физики МФТИ@
Что мы имели на 28 февраля по коронавирусу:
@Вспышки коронавируса зафиксированы и в Испании. Число подтвержденных случаев заражения там возросло до 10.@
@Что касается жителей нашей страны, то диагноз COVID-19 поставлен троим россиянам. Все они ранее путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess. @
Эти цифры, конечно, вас насторожили, и вы в то время криком кричали, почему в России не вводят карантин!!! Трое больных!!! Было же такое 28 февраля с вами? Не отрицайте! Вы же все предвидели со своего дивана...
Кстати, уже с 26 марта в Испании действует самый жесткий в Европе запрет на выход из дома. У Нас режим самоизоляции начался с 30 марта (26 регионов).
На 26 марта в Испании заболевших - 57,786, в России - 840. Так, для сведения, при каких цифрах там и у нас ввели карантин... О проблемах с масками в Европе, на то время и сейчас, думаю, вы в курсе…
2.05.2020 17:10
Z
2.05.2020 17:01
- гость -
2.05.2020 17:04
- гость -
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"Знал бы прикуп - жил бы в Сочи."
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17:01 и 17:04- это очевидные вещи. Как раз прикуп был известен. В других странах УЖЕ всё произошло. На их опыт плевали. Границы Россия поставила на замок пост- фактум, когда другие страны свои закрыли и перестали нас пускать к себе. Так и с АК. Соседи закрылись от заразы из региона 22. Про маски - какие комменты? Их до сих пор нет в необходимом количестве и цена недоступна населению. В сети и на всех каналах показывают китайский мультик "ответ Америке". Где статуя Свободы обвиняет Китай, а китайцы напоминают, что они сразу предупреждали о мерах по обязательном ношении масок и изоляции.
@Штамм может закрепиться среди тех людей, которые болеют бессимптомно и долго, выделяя вирус в окружающую среду@
@Из-за длительного инкубационного периода, который, по данным китайских врачей, увеличился
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Поэтому китайцы рекомендовали как обязательные средства индивидуальной защиты для населения, дистанция, изоляция.
Те страны, которые прислушались, сейчас уже выходят из эпидемии.
Так на то мы и диванные критики, что бы сейчас указывать где и когда нужно было стелить солому.
"30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения".
Быть может уже в этот момент стоило отправить на каникулы турфирмы?
А всех желающих возвращать через обсервацию?
Мы вроде как государство и о народе должно думать и радеть правительство. Не?
Это я не к тому что: "все виноваты кроме я".
Это я к тому что: всегда считал и думал что у нас там (в правительстве) исключительно умные люди (уж точно умнее меня) сидят/работают. Не говоря уже о все возможных экспертах (не диванных, настоящих, которые по определению умнее меня) - они эти эксперты, никому никакие умные доклады не делали? Не?
Всё, выдохся. /пошел искать любимую ямку, на любимом диване/
Никто ничего не соблюдает. Почему магазины не обяжут поставить охранника и пусть дебилам в лоб бъет за несоблюдение дистанции и отсутствие маски? Сегодня опять пришлось с некоторыми тупыми поругаться.
Китайцы СВОЮ СТРАНУ почему-то не стали насильственным образом "проиммунивать", не считают, что должно переболеть всё их население. У себя они загасили, не допустили распространения по всей стране, как Россия, их экономика работает.
Их опыт нашим чиновникам почему-то не нравится.
17:23 Пионер @А выставляют, как будто с народом не повезло святым людям@
Где это такое было сказано, очень интересно? Ляпов в "граните" этой власти предостаточно, но вот это тоже хотелось бы зафиксировать. Мне, кажется, это так вам хочется думать о народе нашей страны. Не такой уж он и глупый, чтобы вестись на ваши инсинуации.
И что нового, кардинально нового, вы предложили от того что делается? Ничего, да еще кучу противоречивых решений указали. Так работать или сидеть дома?
Опыт коммунистического Китая в нашей стране? А что этот опыт американцы не используют? Может не знают? Как уж у них плохо, так ни у кого нет...
И что нового, кардинально нового, вы предложили от того что делается? Ничего, да еще кучу противоречивых решений указали. Так работать или сидеть дома?
Опыт коммунистического Китая в нашей стране? А что этот опыт американцы не используют? Может не знают? Как уж у них плохо, так ни у кого нет...
Меры не обязательно должны быть новыми. Они должны быть хотя бы приняты. До сих пор с этим имеются проблемы. Почему пиндосы не используют опыт Китая? Напишите Трампу - спросите. Или предложите.
По поводу противоречий - я не утверждал, что надо сидеть дома. Это Ваши фантазии и передергивание фактов. Работать нужно, но соблюдая санитарные нормы. Обязательно соблюдая, а не как сейчас. Если чья-то работа останавливается со стороны государства, то государство оказывает меры поддержки как работающего, так и руководящего состава. Не говорим про икру и хлеб с маслом, но хлеб должен быть обеспечен.
С другой стороны, зачем мне метать бисер? Все всё видят. И как государство мешки с половыми органами, в качестве помощи населению оказало, как налоги и штрафы под эту движуху протаскиваются. И Вы правы - народ не дурак. Всё видит.
@Обязательно соблюдая, а не как сейчас. Если чья-то работа останавливается со стороны государства, то государство оказывает меры поддержки как работающего, так и руководящего состава. Не говорим про икру и хлеб с маслом, но хлеб должен быть обеспечен.@
А тут я с вами полностью согласен!