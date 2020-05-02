Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 451

В Алтайском крае выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Среди заболевших 13 человек из Барнаула, четверо из Бийска, по двое из Рубцовского, Змеиногорского, Третьяковского районов. По одному случаю инфицирования выявили в Новоалтайске, Яровом, Славгороде, Немецком и Кулундинском районах.

Таким образом, в регионе в общей сложности заразился 451 человек. Среди них – 40 детей. Выздоровели 69 человек. Один скончался.

Как ранее писал amic.ru, из-за распространения инфекции губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о введении жесткого пропускного режима в Алтайском крае.

Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется пробыть две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует в Кемеровской области.