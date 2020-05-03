Новый случай заражения COVID-19 зарегистрировали в Республике Алтай

В Республике Алтай подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперштаб. Таким образом общее число заболевших в регионе выросло до 37.

"Коронавирус подтвердился у 21-летнего жителя Горно-Алтайска, который прибыл из другого региона и ранее контактировал с больным COVID-19. Заболевший доставлен в специализированный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Его состояние удовлетворительное", – уточнили в оперативном штабе.

Напомним, 1 мая в Республике Алтай выявили один случай COVID-19. Тогда коронавирус подтвердился у жителя Шебалинского района, который ранее вернулся из другого региона, где работал вахтовым методом и находился на самоизоляции.

Также несколькими днями ранее врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай. По ее словам, состояние 19 пациентов оценивается как удовлетворительное. Сложнее протекает болезнь у двух пенсионеров. Их состояние тяжелее в том числе из-за сопутствующих заболеваний.