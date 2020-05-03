В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заражения COVID-19

В Алтайском крае выявили 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов с диагностированным COVID-19 в регионе выросло до 498.
"Среди вновь выявленных в Змеиногорском районе проживают 23 человека, в Барнауле – 17, Бийске – 3, Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах – по одному. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые", – уточнили в региональном оперштабе.
На 3 мая общее число заболевших составляет 498 человек, из них 49 детей до 17 лет. Выписаны за все время 76 пациентов, 7 из них – за последние сутки.
Как ранее писал amic.ru, из-за пандемии коронавируса руководитель Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий пропускной режим в Алтайском крае. Согласно его распоряжению, всем людям, прибывающим в регион из других территорий, потребуется провести две недели на карантине. Аналогичный режим уже действует и в Кузбассе.
Комментарии
Вполне закономерный итог, людишки расслабились, масок не носят, улицы полны, власть бесхребетные амебы
"в Бийске - 3" - то есть это без учета 10 заболевших на Эваларе из соседней новости?
Вчера со Спартака уходили все автобусы с садоводами набитыми, люди стоят на подножках, а их ведь никто не проверял ещё
Ну собянин же сказал что у нас все развивается по европейскому сценарию, т.е. власти де факто облажались по полной, а нужно то было немного проявить силу воли и ввести ЧС и жесткий карантин.
3.05.2020 11:33
- гость -
Эти 10 относятся к 29 апреля, так что уже учтены ранее.
Ну и? Массово проверять начали. Статистика где: кол-во выявленных к кол-ву сделанных тестов. Сколько из выявленных болеют?
Да никому население не нужно.. Сдохнем и все
Вчера опершаб сообщил, что тенденция на снижение. Сегодня опровержение будет?
Для сибирских регионов даже мат.модель построить не смогли. Так что не паримся. Всё путем.. своим собственным. В магазин и транспорт в масках, в остальное время гуляем на расстоянии на солнышке, вдыхаем побольше кислорода, выдыхаем побольше углекислого.
Китайцы моментом осознали степень опасности и закрыли все предприятия и фабрики. А у нас автобусы битком набиты людьми, которым совершенно на все наплевать, которым главное свой сад. Так что весьма похоже, что самая "веселуха" ждет нас впереди.
Выписаны за все время 76 пациентов
А умер за это время один. В Англии, наоборот, если одного выписывают, за это время 30 умирают. Интересно почему?
В Англии, наоборот, если одного выписывают, за это время 30 умирают
У нас же есть наверное бизнесмены и чиновники с английским гражданством и им разрешили уехать. Может уедут?
Неделю болела голова, пару дней першило в горле, температуры не было. Сейчас болит в груди. С одной стороны все объяснимо -- попил холодной воды на сквозняке, переутомился на работе, в груди болит потому что стал много сидеть за компьютером. Настораживает, что раньше такого не было. Почему-то никто из сми не пишет где обследоваться, это платно или бесплатно. Да, я звонил по телефону гопячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы? Можете сами позвонить. В общем я лежу дома. Мне стыдно скорую вызывать, вроде я не присмерти.
Вот видимо для таких и разрешили делать тесты платными, сомневаешься иди плати сам узнавай
3.05.2020 12:35
- гость -
В общем я лежу дома
Так вроде бы врача на дом можно вызывать. Не придет, придется сходить к заведующему, покашлять там, ручки потрогать и вообще подольше походить, про кашляющих азиатов, с которыми в автобусе ехали, порассказывать, может отреагируют
Результаты "предпринятых" мер .Что тут ещё скажешь?
3.05.2020 12:35
- гость -
Неделю болела голова, пару дней першило в горле, температуры не было. Сейчас болит в груди.Настораживает, что раньше такого не было. Почему-то никто из сми не пишет, где обследоваться, это платно или бесплатно. Да, я звонил по телефону горячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы? Можете сами позвонить. В общем я лежу дома. Мне стыдно скорую вызывать, вроде я не при смерти.
Вы думаете,такой один?Увы...
3.05.2020 12:35
- гость -
Да, я звонил по телефону горячей линии, который указан на сайте краевой администрации. Думаете я там получил ответы?
А интересно, что вам там сказали? Поменьше ходить в магазин и аптеку? И ни в коем случае не приходить в администрацию?
Похоже опозорились с мерами. ЕР не коммунистическая партия Китая, так не может
Вот видимо для таких и разрешили делать тесты платными, сомневаешься иди плати сам узнавай
___________
Получается примерно так - во время пожара продавать воду.
Такое впечатление, что ЕР приветствует распространение. Курс на принудительную иммунизацию путем заражения. Кто выживет, кто нет. Видимо, решили, что так дешевле. Хотя население края довольно законопослушно, по сравнению с соседскими регионами. У нас китайский вариант бы прошел, если бы воля руководства.
Дней 5-10 назад в течение нескольких дней было тяжело дышать.
Ни температуры, ни кашля, ни слабости.
Провериться бы, но куда обратиться?
Больных-то не всех проверяют, в Новосибе, говорят, очередь неделя на проверку мазков конкретно больных. А я почти здоров... Скажут, не отсвечивай...
Как ни аморально и жестоко звучит, но государству выгодно избавиться от хроников и стариков.
В противном случае их годами лечат, десятилетиями платят пенсию. Одни расходы, не выгодно.
С другой стороны, экономика колом сейчас, тоже не выгодно. Здоровые страдают.
Не ясно где истина.
Народ!!! Кто плохо себя чувствует и не знает что делать, идите делать КТ легких. Только по КТ выявляют вирусную пневмонию. Рентген ее не видит. Проживаю в Московской области, поэтому говорю.
Умирают как раз не пенсионеры, а работающий слой населения. Наши пенсионеры крепкие орешки.
12:35 выздоравливайте!!!
В таблице заболеваний уверенно поднимаемся вверх. Уже 47 место! Это при том,что в крае всё началось гораздо позднее других.
Наверстали и обогнали!
Коронавирус все, давай, до свидания!
Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят из проекта «игра в коронавирус».
Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина мировые игроки устраивающую сумму не предложили.
Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии, которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая, и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран.
83 миллионная Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в 9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что дела
Это при том,что в крае всё началось гораздо позднее других.
Позднее началось, зато раньше закончится.
Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая - сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило – 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья) и стали бы возвращаться к нормальной жизни.
Да, что тут говорить и Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.
Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.
Вероятно в мае, нас ждёт массовое выздоровление.
Как говорится, спектакль окончен, всем спасибо, все
Где Франк? Пусть проедет по городу, оценит, как к жители прислушались к его просьбе оставаться на праздики дома.
3.05.2020 15:05
Юмор(продолже
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Вот зачем тащить эти записки сумасшедшего на амик? Здесь своих психов хватает.
Дней 5-10 назад в течение нескольких дней было тяжело дышать.
Ни температуры, ни кашля, ни слабости.
Провериться бы, но куда обратиться?
К неврологу. Это называется "пустое дыхание", когда вдох не приносит удовлетворения и кажется, с одной стороны, что грудь распирает от воздуха, а с другой, ощущается его нехватка. Плюс паника. Валерьянка для начала. А потом аутотренинг.
Вдогонку: ещё дыхательная гимнастика помогает
2-3 раза в неделю выхожу в магазин, аптеку и погреб ,и -НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛА НИ ОДНОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО! Вообще считаю,уже пора применять к нарушителям водометы,пластиковые пули и резиновые дубинки! Народу всех возрастов -курицей клюнуть негде!
пора применять к нарушителям водометы,пластиковые пули и резиновые дубинки Да что уж мелочиться: пулемёты и газовую атаку!
3.05.2020 15:45
Мадам
К неврологу. Это называется "пустое дыхание", когда вдох не приносит удовлетворения и кажется, с одной стороны, что грудь распирает от воздуха, а с другой, ощущается его нехватка. Плюс паника. Валерьянка для начала. А потом аутотренинг.
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Вы бы поостереглись диагнозы ставить по инету, тем более, что вы не врач.
тем более, что вы не врач.
Жена врача плюс медсестра запаса.
Все уже поняли, что самоизоляция это не для нас, как назло весна теплая, без осадков, усидеть в такую погоду дома ни всем под силу. Тогда одевайте на всех маски и штрафуйте за их отсутствие, обеспечьте достаточным количеством транспорта садоводов и работающее население, либо обязуйте работодателей доставлять сотрудников служебным транспортом. Лично у меня создалось впечатление, что власти в нашем регионе не совсем понимают,либо совсем не понимают масштаб бедствия, которого можно достичь не принимая ни каких действий. Пардон,обработка улиц, как бонус к плану мероприятий по борьбе с короной, не в счет. Это так, показушка. Как вариант шаманов с бубнами на площадь
3.05.2020 15:57
Мадам
тем более, что вы не врач.
Жена врача плюс медсестра запаса.
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Добавьте еще - и уборщица больницы. Поэтому могу диагнозы по инету ставить.
нарушающих самоизоляцию отлавливать и чипировать!!!!!!!!!!!!
все , что в пику троллям - будет осмеяно и оболгано.
не смешно
Добавьте еще - и уборщица больницы.
Ну а это уж, наверное, к вам... по работе непосредственной... А я диагнозы не ставлю, а даю совет... сталкивалась потому что с такими симптомами...
Народу всех возрастов -курицей клюнуть негде!
Зачем тобой народ клевать, Ленка-коленка?
это точно.
Карантин. QR - на лоб. - власть плохая. иски в суд - чего это, правааа нврушают!
Власть беззубая. вон китайцы молодцы, всех на замок - власть плохая, беззубая, где газы и пластиковык пули!
И походу один ущербный сам с собой общается - кому такие психопаты нужны
У велосипеда появилось одно достоинство. В отличие от автобуса и такси нет контакта с заболевшими. За одну поездку на сад худею на 1 кг, расстояние туда и обратно 38 км.
Ха! Ну и публика, всех обвинят, любую власть дерьмом ульют, сами же всё возможное нарушая!
Вчера видел 113 автобус, переполненный старушками-садоводами. Через 2 недели будет результат.
3.05.2020 16:21
Мадам
Добавьте еще - и уборщица больницы.
Ну а это уж, наверное, к вам... по работе непосредственной... А я диагнозы не ставлю, а даю совет... сталкивалась потому что с такими симптомами...
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Нет, я по работе программист. Диагнозы по инету не ставлю. Тоже сталкивалась с такими симптомами, но в моем случае дело было в проблемах с сердцем. Но это же не значит, что у комментатора выше тоже одышка из-за сердца?
3.05.2020 15:39
- гость -
3.05.2020 15:05
Юмор(продолже
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Вот зачем тащить эти записки сумасшедшего на амик? Здесь своих психов хватает.(с)
Ну если новости госканала для вас "записки сумасшедшего"....разжигаете (грозя пальчиком)
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизни
В конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений. Власти предпринимают эти шаги, исходя из ослабления динамики роста заболевших и все более неприемлемого ущерба для экономики от коронавируса. Ряд других европейских государств уже тестируют «новую реальность», открыв детские сады, школы и некоторые магазины.
Но это же не значит, что у комментатора выше тоже одышка из-за сердца?
Конечно же, нет! Тем более, что такая одышка сама по себе не пройдёт. Папе моему в своё время помогла только установка кардиостимулятора.
Просто, когда возникает какая-то паника, связанная с болячками, многие мнительные люди начинают находить у себя опасные и, казалось бы, совершенно определённые симптомы. Обостряются неврозы.
Гражданин "шесть вопросов", прежде чем обзываться,имя или ник,огласите.