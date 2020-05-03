Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в России идет по европейскому сценарию

Ситуация с коронавирусом в России развивается по европейскому сценарию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Его слова передает ТАСС.
По словам градоначальника, китайский вариант развития эпидемии в России уже невозможен.
"Мы уже работаем по европейскому варианту, когда пандемия внутри страны уже, и надо просто бороться, сглаживая пики", – сказал он.
Собянин подчеркнул, что если он и заразится COVID-19, то надеется, что болезнь будет протекать в легкой форме. Также он подчеркнул, что старается соблюдать все меры предосторожности.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года. По этой причине россияне не могли переболеть им в январе или феврале.
Комментарии
По Китайски и не могло быть, там мыли Все и область Закрыли, а Собянин Два месяца развозил заразу по стране и регионам, да и медики МСК облажались как в Европе, поэтому и растянули весь этот цирк за счет населения, потому что просто НЕ МОГУТ принять всех на лечение, а может и не хотят
Нужно готовиться к смерти...
Что происходит в Китае известно только председателю.
А в Европе ситуация разная в Германии пик давно пройдет с минимальными жертвами, Великобритания набирает обороты, а в Италии стабилизация. Все формально и поверхностно.
По итальянскому?
Говорил бы уже прямо.
так у России же свой особый путь
кто такое собянин?
3.05.2020 08:44
гость
так у России же свой особый путь
По-русски, хуже всех
китайский вариант развития эпидемии в России уже не возможен
Уже. Перед глазами был пример, оставалось только голову включить. Не смогли
идет по европейскому сценарию
Ну мы же хотим, чтобы все, как в Европе
3.05.2020 08:54
гость
Выключатель заржавел.
Потом плавно перейдём на американский сценарий.
В Великобритании когда 1 выздоравливает, 30 умирают, такого сценария ни одна страна в мире не повторяет
Залечил нерезиновцев в доску.
На сегодняшний день
Страна Количество умерших ; Умершие /1 М населения
USA 67,444 ; 204
Italy 28,710 ; 475
UK 28,131 ; 414
Spain 25,100 ; 537
France 24,760 ; 379
Belgium 7,765 ; 670
Germany 6,812 ; 81
Brazil 6,750 ; 32
Iran 6,156 ; 73
Netherlands 4,987 ; 291
China 4,633 ; 3
Canada 3,566 ; 94
Turkey 3,336 ; 40
Sweden 2,669 ; 264
Mexico 2,061 ; 16
Switzerland 1,762 ; 204
Ecuador 1,371 ; 78
India 1,323 ; 1.0
Ireland 1,286 ; 260
Russia 1,222 ; 8
Россия всегда будет на первом месте!
Больше всего меня умиляют оптимисты-
не хотелось давать им советов,но идите-ка вы работать санитарами в 5-ю больницу.
от Deutsche Welle
@Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе@
Трампу есть, что скрывать...
Трупы...
09:44 - гость - @Трупы...@
@В Нью-Йорке обнаружили четыре грузовика с 60 трупами — при этом в одном из автомобилей не было системы охлаждения, пишут СМИ. Правоохранители заинтересовались машинами после того, как жители Бруклина пожаловались на неприятный запах. По информации журналистов, трупы хранили в грузовиках из-за нехватки места в похоронном бюро.(30.04.2020)@
говорят в Москве кур доят
Так то мы евроазиаты, еслиВ чЁ - промежность где-то на Урале ,поэтому запад,да - по Европейскому сценарию доплясавшихся итальянцев (наш Роспотребнадзор и Минздрав до упора отрицали вероятность) , ну а восток - то дело тонкое...