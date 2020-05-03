Почти 2 тысячи гостей Алтайского края отправили на изоляцию

За двое суток дежурящие на въездах в регион представители Роспотребнадзора, ГИБДД и Росгвардии выдали 1945 предписаний о необходимости самоизоляции. Об этом сообщают в Telegram-канале "Ленина, 59".
"Задача – ограничить посещение Алтайского края для граждан в целях отдыха, туризма и путешествий, а также минимизировать риски появления новых очагов коронавирусной инфекции", – уточнили в сообществе.
Напомним, согласно решению региональных властей, с 1 по 11 мая действует усиленный контроль за перемещением на пропускных постах для всех видов транспорта, кроме грузовиков. Ранее губернатор Виктор Томенко распорядился ввести в регионе жесткий пропускной режим.
Комментарии
И кто теперь будет Контролировать эти предписания, цирк за бюджетный счет, может хватит тратить и растаскивать на шоу бюджет, помогите людям
Гости края, конечно, кинулись выполнять требования. В Белокурихе сейчас каждые третий номерной знак - не нашего региона. Ждите через пару недель заболевших. Надо было закрыть регион, как многие другие, но яиц не хватило.