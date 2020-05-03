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Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19

, ИА "Амител"
Так будут лечить тех, у кого заболевание протекает бессимптомно
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бессимптомных больных COVID-19 в Алтайском крае начнут лечить амбулаторно, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе заседания регионального оперштаба. Его провел губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места. Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей, – рассказал Попов. – Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками".

По его словам, таким образом смогут лечить до 200 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее Попов заявил журналистам, что пока рано возвращать плановые приемы в медучреждениях региона. По его словам, запрет призван предотвратить скученность пациентов, тем самым уберегая от резкой вспышки заболеваемости COVID-19.

Алтайские больницы продолжают принимать пациентов, которым необходима неотложная медицинская помощь. Порядок такого приема регламентирован Минздравом.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.05.2020 18:42
- гость -

Германия
Общая ситуация в стране спокойная. Разрешено гулять, заниматься спортом на свежем воздухе. Рестораны, торговые центры закрыты, магазины работают. Люди держат дистанцию, ведут себя дисциплинированно, ходят преимущественно в масках и перчатках. По словам реаниматологов, поток тяжелых больных пошел на спад. Продолжается режим самоизоляции, но не строго. Возможно смягчение карантинных мер. Жесткого карантина власти не вводили и не планируют.

Нет недостатка в аппаратах ИВЛ и ЭКМО. Все ИВЛ из частных клиник, стоматологий и даже просто частного использования на время пандемии передаются (резервируются) для использования государством.

Есть дефицитзащитных масок и антисептиков, цены на них растут.

3.05.2020 18:43
- гость -

Франция
COVID-19 стал серьезным ударом для Франции, вирус молниеносно распространился на северо-востоке страны.

Недостатка в аппаратах ЭКМО и ИВЛ в стране нет. На сегодняшний день ситуация стабильна. Для правильной оценки объективной потребности в оборудовании и справедливости его стоимости, представленной на рынке, французское общество торакальной и сердечно-сосудистой хирургии инициировало создание национального реестра оборудования.

Тестирование на коронавирус проводится любому человеку, у которого есть подозрение на заражение или присутствуют симптомы заболевания.

Населению доступны антисептики и маски. Проблема их доступности была решена благодаря разработке новых рекомендаций с учетом опыта итальянских и китайских коллег, а также доставки миллионов масок из-за границы, особенно из Китая.

3.05.2020 18:44
- гость -

Швеция
Шведская система здравоохранения работает по немецкой модели, позволяет при необходимости быстро организовать работу медицинских организаций по военному образцу. В стране в целом и в столице – Стокгольме – нет карантина, границы открыты.

Дезинфекция на улицах не проводится. Самоизоляция на добровольных основах, штрафы не предусмотрены, но люди преимущественно ее соблюдают, держат дистанцию, по возможности работают удаленно. Старшие классы школ находятся на дистанционном обучении, младшие учатся очно в классах. Рестораны в Стокгольме работают, но введены требования по дистанции между столами, самостоятельно вводятся ограничения по графику работы.

Недостатка в аппаратах ИВЛ нет, но есть дефицит ЭКМО. Купить антисептики и маски населению трудно.

3.05.2020 18:44
- гость -

США
Один из эпицентров развития COVID-19 – Нью-Йорк. Введены и продлены разнообразные меры изоляции и мягкого карантина.

Происходит массовое перепрофилирование госпиталей и отделений для лечения COVID-19. Госпитали заполнены, ряд – переполнен. Не все госпитали достаточно хорошо оснащены. Разворачивается программа широкого тестирования населения.

Отмечен недостаток средств индивидуальной защиты. Самая большая проблема – достать защитные костюмы, в ряде случаев они изготавливаются самостоятельно. Врачи инфицируются, в ряде случаев они продолжают работать.

3.05.2020 18:53
- гость -

Тестирование на антитела к COVID-19 производится не зарегистрированными в России системами
Клиника «Хадасса Медикал» в Международном медицинском кластере Сколково первой в России организовала экспресс-тестирование на антитела к COVID-19. Для этого используются тесты Novel Coronavirus (2019-nCoV) IgG/IgM Test Kit, поставленные из Сингапура.
Экстерриториальный статус клиник ММК позволяет им применять тест-системы, не зарегистрированные в России

Ситуация очень какая-то скользкая: объявлена "пандемия с эпидемией" на основе тестов, которые дают до 50% ложных результатов

3.05.2020 18:59
- гость -

Поповское заявление есть не что иное как, признание отсутствия коечного фонда, персонала и оборудования в крае,

3.05.2020 19:03
Z

Или может /читаем между строк/: Не страшно, можно лечить и амбулаторно?

3.05.2020 19:06
- гость -

Они не будут сидеть дома. Они будут шлындать и заражать других...

3.05.2020 19:14
гость

Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19

Все, коек не хватает?

3.05.2020 19:15
гость

Кто им будет продукты носить? Или сами иногда быстро сбегают?

3.05.2020 19:17
гость

Ну, ночью то они все равно потихоньку в подъезд выйдут, ручки потрогают, покашляют

3.05.2020 19:18
- гость -

3.05.2020 19:06
- гость -
Они не будут сидеть дома. Они будут шлындать и заражать других...

А как этот вопрос будут решать власти?

3.05.2020 19:19
- гость -

3.05.2020 18:44
- гость -
В стране в целом и в столице – Стокгольме – нет карантина, границы открыты.
-------------------------------------------------
Главная > Коронавирус > Коронавирус в Швеции
Коронавирус в Швеции
Дата обновления: 03.05.2020
Источники: DXY, ВОЗ, Ростуризм, РИА, ТАСС, АТОР

ШвецияШвеция
Сколько заболевших коронавирусом в Швеции
Заражений: 22174
Погибло: 2686
Выздоровело: 1435
Заражено сейчас: 18053

Вирус Covid-19 в Швеции коснулся 22174 человек, что составляет 0.65199% от общего числа заражений по всему миру. Было вылечено 1435 человек, зарегистрировано смертей — 2686.

Закрыт ли въезд в Швецию из-за коронавируса
Въезд граждан нешенгенских государств запрещен с 04.04.20

3.05.2020 19:19
- гость -

3.05.2020 19:14
гость
Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19
Все, коек не хватает?

)))))))))))))))))

3.05.2020 19:19
гость

Они с балкона будут плевать

3.05.2020 19:22
гость

Может уже и коек не хватает и врачей. Медиков что-то много заражается

3.05.2020 19:22
- гость -

Трамп ОЧЕНЬ долго с неверием относился к коронавирусу,а потом впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

3.05.2020 19:25
гость

Трамп занимается вирусобесием, его от вируса бесит

3.05.2020 19:26
- гость -

Правильно, соседи иммунитет могут приобрести. Не все же посмертно. Некоторым повезет.

3.05.2020 19:30
Гость

Амбулаторно это значит никак!!! Сидеть дома по любому не будет ни один больной, а то что к нему сто процентов будут ходить люди (приносить продукты теже) то это очередное распространение вируса! Цепочка идёт дальше

3.05.2020 19:30
гость

То есть теперь у нас в подъезде возможно живут зараженные? А жильцов предупреждать будут? Или в тихушку подвезут и заселят?

3.05.2020 19:34
гость

Еще одна не популярная мера. Но, как и предыдущие, похоже не от недостатка ума, а скорее всего от недостатка мест в больницах и медперсонала. Хотя может и от недостатка ума. А может и то и то

3.05.2020 19:43
Пионер

Понятно, что коек не хватает уже. Но как будет решен вопрос с контактами - если один в семье подхватил, а семья большая, кто-то работает. Как будет организована доставка продуктов. Контроль за заразившимися как будет осуществляться, что они дома сидят? Об этом Попов подумал? Хотелось бы ответы получить.

3.05.2020 19:53
Гость

А если в двушке живет семья из 6 человек, как будет выглядеть самоизоляция? И таких семей большинство

3.05.2020 19:53
Гость

Как же может хватить коек,если возвращаясь в город,обогнал дачный Пазик и там так плотненько потенциальных ковидных.

3.05.2020 19:55
Пионер

Как же может хватить коек,если возвращаясь в город,обогнал дачный Пазик и там так плотненько потенциальных ковидных.

Сам-то че не на изоляции сидишь?

3.05.2020 19:55
- гость -

В Москве почти сразу легкие на амбулаторном лечении были, вопрос изоляции открыт.

3.05.2020 19:56
- гость -

А кто им продукты носить будет?

3.05.2020 19:59
Гость

3.05.2020 19:55
Пионер
В личном авто не так тесно.Можно и на дачу съездить.

3.05.2020 20:27
Пионер

В личном авто не так тесно.Можно и на дачу съездить.

Ну так взял бы пару бабушек, в автобусе бы улучшил санэпидобстановку

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