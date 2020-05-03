Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с COVID-19

Бессимптомных больных COVID-19 в Алтайском крае начнут лечить амбулаторно, рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе заседания регионального оперштаба. Его провел губернатор Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места. Для этого создан центр амбулаторного ведения, пока на пять мест – пять врачей, – рассказал Попов. – Они оснащены средствами дистанционной связи: для них приобрели смартфоны. Вывели информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками".

По его словам, таким образом смогут лечить до 200 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее Попов заявил журналистам, что пока рано возвращать плановые приемы в медучреждениях региона. По его словам, запрет призван предотвратить скученность пациентов, тем самым уберегая от резкой вспышки заболеваемости COVID-19.

Алтайские больницы продолжают принимать пациентов, которым необходима неотложная медицинская помощь. Порядок такого приема регламентирован Минздравом.