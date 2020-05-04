Один новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

В Республике Алтай подтвержден один новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образом, общее число пациентов с таким диагнозом достигло 38.

Как отмечается, коронавирус подтвердился у 39-летней жительницы города Горно-Алтайска при осложнении ОРВИ. В настоящее время устанавливается и обследуется полный круг контактных лиц.

В оперштабе уточнили, что за весь период на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 9577 человек. В понедельник, 4 мая, взято 439 проб. Под медицинским наблюдением на домашнем карантине в регионе находится 473 человека.

Как уже писал amic.ru, 3 мая республиканский оперштаб сообщил о новом заразившемся. Тогда коронавирус подтвердился у 21-летнего жителя Горно-Алтайска, контактировавшего с выявленным ранее заболевшим. Он прибыл из другого региона.