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Часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины

, ИА "Амител"
Сейчас необходимо не допустить возникновения второй волны COVID-19 в стране, считает глава Минздрава Михаил Мурашко
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Часть ограничительных мер будут сохранены в России до появления вакцины от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, но часть из них нужно сохранять до появления лекарства от COVID-19.

Он подчеркнул, что выход на плато – не повод для ослабления ограничений. Напротив, сейчас необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность возникновения второй волны эпидемии в стране.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавируса не было в России вплоть до марта 2020 года, поэтому россияне не могли переболеть им в январе-феврале.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

4.05.2020 11:41
месный

я вот что-то не пойму никак, как так-то : вот на природу с семьёй поехать в своём авто нельзя, ну семья с тобой и так всегда и на природе если кто ещё то далеко от вас, по улице пойти тоже нельзя хотя тоже далеко от других, а вот в гортранспорте поехать которых сократили как шпроты в банке - да нате!
Где вероятность словить царьвирус больше : когда едишь в своей машине, на природе когда вокруг никого, на улице или в плотно набитом транспорте????

4.05.2020 11:45
- гость -

А не с подачи ли Кремля этот вирус культивирован ?
Распространить его по всему миру - семечки ( Петров и Баширов ещё не забыты).
И момент, когда президент обнулён (в прямом и переносном смысле) уж больно удобен.
Кстати, версия не так уж фантастика : нечто подобное описано писателем Андреем Крузом цикл "Эпоха мёртвых"

4.05.2020 12:00
- гость -

А чё потом будем лечить? Опосля коронавируса.

4.05.2020 12:09
Чучмек

Все болезни, кроме коронавируса, отменены. Поэтому и лечить будет нечего. Ни врачи не понадобятся, ни больницы с поликлиниками. Мечта оптимизаторов...

4.05.2020 12:17
- гость -

А мы вышли на плато?...

4.05.2020 12:18
- гость -

Мое мнение, и это четко прослеживается, что вирус не так страшен, как нам его представляет правительство. Все эти страшилки нужны для оправдания введения пропускного режима, отчетности людей перед властью о каждом шаге... Обратите внимание, что власти нарушают конституционный закон и преподносят это как благо для народа!

4.05.2020 12:23
- гость -

Думают дотянуть до 36 года, не иначе.

4.05.2020 12:29
- гость -

А чё потом будем лечить? Опосля коронавируса.
----------
МоСК

4.05.2020 12:37
гость

Вирус не так страшен, как меры, которые в Европе и Америке вводят, нарушая конституционные права европейцев и американцев

4.05.2020 12:40
гость

Часть ограничительных мер будут сохранены

Интересно что сохранится в крае, если уже практически все отменено? Рестораны до появления вакцины не будут работать? Или руки надо будет мыть до вакцины? Какая часть мер, о чем она?

4.05.2020 12:48
- гость -

Европа выделит на разработку вакцины миллиарды евро
Лидеры европейских стран пообещали собрать 7,5 млрд евро на разработку вакцины от коронавируса. Они подписали соответствующее коллективное письмо.

В понедельник пройдет международная онлайн-конференция, посвященная этой инициативе.
Сопредседателями конференции будут Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия и Европейская комиссия.
Британия выделяет на исследования 338 млн. фунтов.
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Репетиция парада в Москве
В понедельник утром в небе над Москвой пройдет репетиция воздушной части парада Победы, сообщили в Росавиации.
"В соответствии с представлением от Минобороны РФ для проведения тренировок воздушной части парада Победы в городе Москва оперативными органами ЕС ОрВД установлен временный режим использования воздушного пространства на 4 мая 2020 года (резервные дни - 5 и 6 мая)", - заявили в ведомстве.


кому вакцина , а кому парад

4.05.2020 12:50
- гость -

Нам щас только мурашек не хватает.

4.05.2020 14:00
- гость -

Иди вы в Опу со своими ограничениями , уроды

4.05.2020 14:55
- гость -

4.05.2020 11:45
- гость -
А не с подачи ли Кремля этот вирус культивирован ?

лечиться еще рано , но пить витамины уже пора

4.05.2020 15:12
- гость -

в мировой статистике выздоровевших 32.5% от заболевших, ждем в ближайшую неделю информации появится ли коллективный иммунитет живущей на планете человеческой популяции, или все таки ждать национальный иммунитет придется....

4.05.2020 16:01
- гость -

Репетиция парада в Москве

Уже пролетели

4.05.2020 16:02
- гость -

или все таки ждать национальный иммунитет придется....

Ага, ещё и генетической памяти.

4.05.2020 16:09
- гость -

А чиновники не хотят озвучить сколько человек заболело гриппом и сколько из них умерло от осложнений? Думаю, на фоне этого, коронавирус будет выглядеть детским лепетом.

4.05.2020 16:31
Шутим?

Тоесть больницы будут закрыты ещё минимум полгода/год? Сколько же людей умрёт за этот период без этой коровы?

4.05.2020 18:55
- гость -

4.05.2020 16:31
Шутим?

зато всех на короновирус можно списать

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