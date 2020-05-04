Анна Попова заявила о невозможности полной победы над COVID-19

Полностью победить COVID-19 невозможно вне зависимости от характера принятых мер, поскольку есть риски возникновения новых очагов заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все равно общение то или иное есть и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", – рассказала она в эфире "России 1".
Глава службы добавила, что люди уже привыкают к условиям новой жизни. По ее словам, главное сейчас – соблюдать все необходимые ограничения, чтобы снятие режима самоизоляции было более мягким.
Ранее amic.ru сообщал, что часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины. Как отмечалось, сейчас необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность возникновения второй волны эпидемии в стране.
Комментарии
Ну, наконец то! Как и любую болезнь. А то все такие умные, знающие, держащие под контролем ... А оказывается - "танцы с бубном".
Вот только , чем эти танцы под ,,бубен '' закончаться .
Ее угомонят уже, несет всякую ересть, сама себя не слышит, или пытается усидеть в кресле и дальше обьвинять население а не халатность роспотребнадзора, привыкли штрафы ваписывать комерсантам совсем забыли для чего их организация соддана
Собственно ничего ожидать от конторы которая не может победить соевую колбасу и пальмовое молоко.
Чуму-то победит не реально, а тут вирус. Понятно, что оно постоянно будет циркулировать.
4.05.2020 19:11
Гость
Танцы не закончатся, а вакцина станет источником доходов друганов кой-кого...
Не друганов, а дочерей кой-кого.
ну вот и хватит людям голову морочить. откройте кофейни, больницы и спортзалы. и перестаньте МСБ убивать.
а бабушки и дедушки из кремля и правительства, если всего боятся, то могут идти на пенсию, им давно пора.
Ну и пусть живёт как кобра с своим ковидом, а мы уж как-нибудь без него.
Человек должен быть уволен за профнепригодность месяца полтора назад, а она интервью дает
4.05.2020 19:44
- гость -
Они боятся какбы холопов для их обслуживания сильно мало не стало