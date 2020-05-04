Анна Попова заявила о невозможности полной победы над COVID-19

Полностью победить COVID-19 невозможно вне зависимости от характера принятых мер, поскольку есть риски возникновения новых очагов заражения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все равно общение то или иное есть и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране", – рассказала она в эфире "России 1".

Глава службы добавила, что люди уже привыкают к условиям новой жизни. По ее словам, главное сейчас – соблюдать все необходимые ограничения, чтобы снятие режима самоизоляции было более мягким.

Ранее amic.ru сообщал, что часть ограничений по коронавирусу сохранится в России до появления вакцины. Как отмечалось, сейчас необходимо выстроить систему, которая предотвратит возможность возникновения второй волны эпидемии в стране.