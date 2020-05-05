Самолет с туристами из Германии 5 мая приземлился в Новосибирске, сообщает издание "Царьград".
Лайнер "Аэрофлота" 4 мая вылетел из Берлина в Новосибирск, с промежуточной посадкой в Казани, где высадились жители европейской части России.
В воздушном судне находились 120 граждан из 14 регионов России, в том числе 22 человека из Алтайского края.
Как ранее писал amic.ru, два автобуса с россиянами, которых доставили из Вьетнама, Индонезии и Таиланда, приехали в Алтайский край 15 апреля. В них находились 67 россиян, в том числе пятеро жителей Алтайского края, которые прилетели в Казахстан.
Обсерватор оборудовали на базе санатория "Сосновый бор", расположенный в селе Зудилово Первомайского района. Позднее в него также направили туристов, которые прибыли из Индии.
Комментарии
Ура
Зачем? Здесь в разы опаснее, чем в Германии.
Алтайские туристы прибыли в Новосибирск рейсом из Германии
Что то в статье ничего нет про их дальнейшее передвижение, по домам разошлись? Через магазины?
Что так долго летели?
> Что так долго летели?
Ну так то самолёты тяжелее воздуха вообще то. Странно что вообще долетели
У них тур был трёхмесячный, что ли? Да и в феврале у Европе уже вовсю бушевал вирус, Италия полыхала, не думаю, что в Германии лучше. А если даже двухнедельный тур, то это в самый разгар эпидемии? Какой сейчас туризм вообще мог быть? Всё закрыто было, повсюду карантин, правительство там мешками деньги раздавало, чтобы люди могли пересидеть опасность в укрытии. А нам тут втирают что-то про туризм. Очередным оськиным, поди, невмоготу было отпуск в деревне пересидеть? Не верю я в эту версию о туристах. Пусть Томенко внятно скажет, что это за "туристы".
5.05.2020 12:27
гость
прилетел 27 сижу дома... под "конвоем" с самолета в автобус
Да сколько ж их там было? Вот нищая страна!!!
Давайте в День Победы из логова мирового фашизма подтащите нам заразы