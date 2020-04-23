13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля

24 апреля в Новосибирск вернутся 13 алтайских туристов из Индии. Как уже сообщал amic.ru, ранее они обратились с письмом к краевым властям с просьбой помочь с возвращением на родину.

Согласно информации РБК, правительство Алтайского края организует транспортировку путешественников в регион. Сопровождать их будут сотрудники ГИБДД, медики, специалисты Роспотребнадзора и органов соцзащиты. Всем туристам выдадут постановление о самоизоляции. Жители Барнаула будут находиться на карантине дома, остальных отправят на 14 дней в обсерватор в санаторий "Сосновый бор".

Ранее amic.ru сообщал, что в четверг, 23 апреля, ожидается возвращение алтайских туристов из Таиланда. Борт должен приземлиться в Новосибирске около 19:00.