13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля

24 апреля в Новосибирск вернутся 13 алтайских туристов из Индии. Как уже сообщал amic.ru, ранее они обратились с письмом к краевым властям с просьбой помочь с возвращением на родину.
Согласно информации РБК, правительство Алтайского края организует транспортировку путешественников в регион. Сопровождать их будут сотрудники ГИБДД, медики, специалисты Роспотребнадзора и органов соцзащиты. Всем туристам выдадут постановление о самоизоляции. Жители Барнаула будут находиться на карантине дома, остальных отправят на 14 дней в обсерватор в санаторий "Сосновый бор".
Ранее amic.ru сообщал, что в четверг, 23 апреля, ожидается возвращение алтайских туристов из Таиланда. Борт должен приземлиться в Новосибирске около 19:00.
Комментарии
как же достали гребаные эти туристы
как же остачертели эти туристы
много этих еще туристов?
Денег нет ни у кого, есть нечего, а туристов все везут и везут домой
"Жители Барнаула будут находиться на карантине дома, остальных отправят на 14 дней в обсерватор в санаторий "Сосновый бор"."
И? А Барнаульцев то почему по домам?
Доминикана?
Я летала, муж - нет. Он мне за хлебушком ходил?
Грабли.
Те же самые грабли.
Да хоть уточните, сколько "заразы" привезли "гребаные эти туристы" из Индии, Таиланда, Вьетнама. Нет таких данных. Во Вьетнаме уже неделю нет новых зараженных.
Москву надо было закрывать с начала марта.